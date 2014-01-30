WP8 için Bing Yeme – İçme uygulaması beta olarak kullanıma sunuldu

Yazılım dünyasının önemli ismi Microsoft, Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar için hazırladığı Bing Yeme - İçme uygulamasını beta olarak kullanıma sundu.

Türkçe dil desteğiyle gelen Bing Yeme - İçme uygulaması, Microsoft'un belirttiğine göre yemek tarifi keşfetmeyi, şarap ile kokteyl seçmeyi ve yapacağınız bir sonraki yemeği bir lezzet şölenine dönüştürmenizi kolaylaştıracak bir yapıyla geliyor. Bünyesinde bu doğrultuda fotoğraflar ile desteklenmiş yemek tarifleri ile alışveriş listesi ve koleksiyonlar gibi faydalı araçlar yer alan uygulama, koleksiyonların başkalarıyla paylaşılmasına da imkan tanıyabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Bing Yeme - İçme Beta uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/bing-yeme-İçme-beta/cc512389-0456-430f-876b-704b17317de2