WP8 için Flickr istemcisi 2flicka güncellendi

Windows Phone 8 işletim sistemi telefonlar için geliştirilen resmi olmayan Flickr uygulaması 2flicka, yeni özelliklerle 1.5 sürümüne güncellendi.





Yahoo'nun popüler fotoğraf paylaşma ve depolama servisinin sunduklarını Windows Phone platformuna getirilen ve etkili bir kullanıcı deneyimi sunabilen 2flicka, yayınlanan 1.5 sürümüyle artık bir ya da birden fazla fotoğraf yükleme desteği veriyor, fotoğrafların çekim yerlerinin değiştirilmesine izin veriyor, başlangıç ekranına pin keşfetme, arama, kişi ve grup bilgileri ekleniyor, arkaplan ajanının kapatılması desteği geliyor, arayüz geliştirmeleri yapılıyor, ufak hatalardan kurtuluyor, bildirim aralığı 30 ile 90 gün arasında değiştirilebiliyor, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar görüntülenebiliyor ve son olarak kilit ekranı ile alakalı yeni özelliklere kavuşuyor.

3 TL fiyat etiketiyle satılan 2flicka uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/2flicka/3ec30a84-2f6b-46ff-8b86-a09d70f4ee4e