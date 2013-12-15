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WP8 uyumlu Camera360 uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 uyumlu Camera360 uygulaması güncellendi
Windows Phone platformunun öne çıkan fotoğraf uygulamalarından Camera360, yeni özellikler ile 1.7.0.1 sürümüne güncellendi.
Oldukça modern ve bir o kadar sade ara yüzü ile fotoğraf çekilmesi ve düzenlenmesi noktasında birçok farklı özellik ile gelen başarılı uygulama Camera360, manuel netleme imkanı sunuyor ve çekilen fotoğrafları direkt olarak Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara aktarabiliyor. Yayınlanan 1.7.0.1 güncellemesiyle ise bünyesine "Instant Preview" adlı yeni özellik eklenen uygulama, bu sayede uygulanan filtreleri anlık olarak gösterebiliyor ve aynı zamanda yeni filtre seçenekleri ile birçok performans geliştirmesine kavuşuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Camera360 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/camera360/38397f3d-e54c-40d3-ae35-cebbaa23be1b Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
webdh 5 yıl
ARayüzü harika , resmen sanat eseri gibi
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Dexter Morgan 5 yıl
Nokia Camera varken
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insunwetrust 5 yıl Dexter Morgan
Aynı şey değil.
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