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WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması Camera360 güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması Camera360 güncellendi
Windows Phone platformunun öne çıkan başarılı fotoğraf uygulamalarından Camera360, yeni özellikler ile 2.0 sürümüne güncellendi.
Oldukça modern ve bir o kadar sade ara yüzü ile fotoğraf çekilmesi ve düzenlenmesi noktasında birçok farklı özellik ile gelen Camera360, manuel netleme imkanı sunuyor ve çekilen fotoğrafları direkt olarak Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara aktarabiliyor. Yayınlanan 2.0 güncellemesiyle Time Camera özelliğine kavuşan ve bu sayede fotoğrafları farklı doku ve ışık efektleriyle rastgele şekilde düzenleyebilen uygulama, ayrıca artık efektlerin gücünü ayarlayabiliyor ve başlangıç ekranına eklenebiliyor (Pin).
Ücretsiz olarak sunulan Camera360 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/camera360/38397f3d-e54c-40d3-ae35-cebbaa23be1b Yorum Yaz
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fukox 5 yıl
Uygulama kasıyor lumia 525 te
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selmand 5 yıl fukox
720 kullanıyorum o pek kasmıyor , azıcık belki.

normal nokia foto uygulamasından daha keskin kareler yakalıyor ve çekim anında ki filtreler çok güzel anlık ışık ayarlama butonuda çok kullanışlı süper olmuş.

5 yıldız 10 puan verdim
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