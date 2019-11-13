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    Nabız ölçüm uygulamaları ne kadar güvenli?

    Bugün mobil uygulama mağazalarında nabız ölçümü yaptığını iddia eden sayısız yazılım var. Araştırmacılar en iyi örneğin bile yüzde 24 doğruluk seviyesini geçemediğini belirtiyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nabız ölçüm uygulamaları ne kadar güvenli?
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    Bir dönem sadece belirli medikal ekipmanlarla ölçülebilen nabız hareketleri bugün günlük kullanıcının bile ölçebileceği bir hale geldi. Nabız ölçümleri için ağırlıklı olarak giyilebilir cihazları kullanıyoruz. Üreticiler daha keskin nabız ölçümü için sensör teknolojileri geliştiriyor. Hatta Apple gibi bazı üreticiler EKG ölçümlerini de giyilebilir cihazlarına eklemiş durumda.

    Risk barındırıyor

    Bununla birlikte mobil uygulama dünyasında sayısız nabız ölçüm uygulaması yer alıyor. Bunların bir kısmı tamamen sahte iken diğer kısmı ise arka kamera ile flaş aydınlatmasını kullanarak kendi çapında deri hareketlerini algılamaya ve nabzı ölçmeye çalışıyor.

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    Daha önce de bu tarz uygulamalar ile ilgili uzman uyarıları gündeme gelmişti. John Hopkins University School of Medicine araştırmacıları bazı popüler uygulamaları test ederek ne kadar doğru olduğunu anlamaya çalışmış. En doğru ölçüm yaptığını savunan uygulamaların bile en fazla yüzde 24 oranında doğruluk yakaladığı ifade ediliyor.

    Belirli bir yaşa kadar kullanıcılar için bu tarz ölçüm uygulamalarının bir önemi yok ancak özellikle ileri yaşlarda kullanıcıların dikkat etmesi gerekiyor. Yanlış ölçümler yapıldığı için hipertansiyonu olan bir kullanıcının sanki tansiyonu yokmuş gibi görülebiliyor ya da bir anda tansiyonu fırlamış gibi sonuçlar alabiliyor. Bu da panik durumuna sebebiyet verebiliyor.

    Uzmanlar yanlış bir nabız verisinden ziyade hiç nabız verisinin olmamasının daha iyi olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan yaşlı kullanıcıların bilgilendirilmesi ve gerekirse uzak tutulması isteniyor.

    Her ne kadar akıllı telefonlarda bu tarz donanımlar olmasa da Toronto Üniversitesi araştırmacıları yapay zekâ kullanarak ön kamera üzerinden yüzü tarayacak ve derideki hareketleri en iyi şekilde analiz edecek bir algoritma geliştirdi. Algoritma yüze 93 oranında doğru ölçüm yapıyor ve yakın zamanda gerçek hayata geçmesi bekleniyor.



    https://www.phonearena.com/news/Stop-using-blood-pressure-measuring-apps_id120357 Yorum Yaz
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    S.Vettel 1 hf. en beğenilen
    Sensör olmadan kolpa programlarla ölçülene inanan yok zatende sensörlülerin doğruluk oranlarını araştırmak daha mantıklı olurmuş.
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    SEO19 1 hf.
    ten temasıyla nabız ölçen sensörler ne kadar doğru !?
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    RaptorFX 1 hf.
    Band 4 bile deli gibi koşarken (saatte 15km hız) 80-100bpmlerde gösterirken basit ağırlıklarla uğraşırken 130bpmleri gösterebiliyor.

    Ancak çok ciddi kalp atışlarında 150-170bpmleri göstererek arada fark olduğunu sana bildirmesi bile aslında güzel.
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    joven 1 hf.
    Nabız ölçer adım ölçerler doğru bir ölçüm yapamıyorlar.
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    Umutcan 1 hf.
    Kameradan ölçüm yapan dandik uygulamaları geçtim, kullandığım bu iş için tasarlanan optik nabız sensörleri spor esnasında sapıtıyor, en azından bendeki cihazlarda böyle.
    Kondisyon aletinin elektrot nabız sensörü daha düzgün ölçüyor (algıladığı kalp atışları gerçekle uyuşuyor)
    ve optik sensörle arada yaklaşık 20BPM gibi uçuk fark oluyor. Ne telefondaki optik nabız sensörü, ne de akıllı saatimdeki optik nabız sensöründen memnun değilim, kardiyo esnasında nabzı
    sağlıklı aralıkta tutmak için kullanıyordum fakat güvenilir değil. Spor aletinin ölçümünü baz almak daha mantıklı geldi bana.
    EKG'li saatler yaygınlaşırsa saatimi değiştiririm ileride.
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    S.Vettel 1 hf. en beğenilen
    Sensör olmadan kolpa programlarla ölçülene inanan yok zatende sensörlülerin doğruluk oranlarını araştırmak daha mantıklı olurmuş.
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