Nabız ölçüm uygulamaları ne kadar güvenli?

Tam Boyutta Gör

Bir dönem sadece belirli medikal ekipmanlarla ölçülebilen nabız hareketleri bugün günlük kullanıcının bile ölçebileceği bir hale geldi. Nabız ölçümleri için ağırlıklı olarak giyilebilir cihazları kullanıyoruz. Üreticiler daha keskin nabız ölçümü için sensör teknolojileri geliştiriyor. Hatta Apple gibi bazı üreticiler EKG ölçümlerini de giyilebilir cihazlarına eklemiş durumda.

Risk barındırıyor

Bununla birlikte mobil uygulama dünyasında sayısız nabız ölçüm uygulaması yer alıyor. Bunların bir kısmı tamamen sahte iken diğer kısmı ise arka kamera ile flaş aydınlatmasını kullanarak kendi çapında deri hareketlerini algılamaya ve nabzı ölçmeye çalışıyor.

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Daha önce de bu tarz uygulamalar ile ilgili uzman uyarıları gündeme gelmişti. John Hopkins University School of Medicine araştırmacıları bazı popüler uygulamaları test ederek ne kadar doğru olduğunu anlamaya çalışmış. En doğru ölçüm yaptığını savunan uygulamaların bile en fazla yüzde 24 oranında doğruluk yakaladığı ifade ediliyor.

Belirli bir yaşa kadar kullanıcılar için bu tarz ölçüm uygulamalarının bir önemi yok ancak özellikle ileri yaşlarda kullanıcıların dikkat etmesi gerekiyor. Yanlış ölçümler yapıldığı için hipertansiyonu olan bir kullanıcının sanki tansiyonu yokmuş gibi görülebiliyor ya da bir anda tansiyonu fırlamış gibi sonuçlar alabiliyor. Bu da panik durumuna sebebiyet verebiliyor.

Uzmanlar yanlış bir nabız verisinden ziyade hiç nabız verisinin olmamasının daha iyi olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan yaşlı kullanıcıların bilgilendirilmesi ve gerekirse uzak tutulması isteniyor.

Her ne kadar akıllı telefonlarda bu tarz donanımlar olmasa da Toronto Üniversitesi araştırmacıları yapay zekâ kullanarak ön kamera üzerinden yüzü tarayacak ve derideki hareketleri en iyi şekilde analiz edecek bir algoritma geliştirdi. Algoritma yüze 93 oranında doğru ölçüm yapıyor ve yakın zamanda gerçek hayata geçmesi bekleniyor.

https://www.phonearena.com/news/Stop-using-blood-pressure-measuring-apps_id120357