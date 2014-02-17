WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması Fhotolens güncellendi

Platformun gelişimine hızlı bir şekilde devam eden fotoğraf uygulamalarından Fhotolens, yeni özellik ve geliştirmeler ile v1.8 sürümüne güncellendi.

Supporting Computers Inc adlı geliştirici tarafından hazırlanan Fhotolens, belirtildiği kadarıyla telefonlara sanal 10-24mm geniş açı lens desteğini getiriyor ve böylece yüksek çözünürlüklü ilginç fotoğraflar çekilebiliyor. HDR çekim desteği de bulunan uygulama, dikey ve yatay modda kullanılabiliyor dokunmatik netleme özelliğiyle geliyor ve yine iki parmak dokunma ile yakınlaştırmaya imkan tanıyor. Çekilen her fotoğrafı otomatik olarak kayıt altına alan Fhotolens, ön kamera ile ön flaş desteklerine de sahip. Önümüzdeki 1 ya da 2 gün içerisinde kullanıma sunulacağı belirtilen 1.8 sürümüyle ise genel olarak çekim sürecinde meydana gelen birçok hatadan kurtulan uygulama, ayrıca artık Advanced Tone Mapping seçeneğini HDR ayarları içinde sunuyor ve stabilite sorunlarında kurtularak daha iyi bir deneyim vaat ediyor.





4 TL fiyat etiketiyle satılan Fhotolens uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/windows-phone-photography-apps-fhotoroom-and-fhotolens-updates