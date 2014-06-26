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WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması PicsArt, Windows 8.1 için de yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması PicsArt, Windows 8.1 için de yayınlandı
Socialin adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8 cihazlar için geliştirilen Türkçe dil destekli fotoğraf uygulaması PicsArt, Windows 8.1 bilgisayarlar için de yayınlandı.

İçerisine atılan fotoğrafları, barındırdığı araçlar ile boyutlandırabilen, kesebilen, pozlamasını değiştirebilen, yazılar ile çerçeveler ekleyebilen ve birçok farklı filtreyle süsleyebilen PicsArt, ayrıca yine bu fotoğrafların üzerine farklı objeler ekleyebiliyor ve serbest çizim moduyla da yaratıcı sonuçların önünü açıyor. Facebook, Flickr, SkyDrive, Picasa, Google ya da Dropbox hesapları üzerinden fotoğraf alabilen PicsArt, katman temelli yapısıyla düzenleme yanında çizim yapılmasına da imkan tanıyor. Koyu renkli arayüzüyle çok fazla göz yormayan uygulama, araçları alt tarafına konumlandırıldığı yapısıyla da kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

PicsArt uygulamasına Windows Phone için buradan, Windows 8.1 içinse buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/picsart-photo-editor-windows-81-hidden-gems Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alierennet 5 yıl
Androiddeyken severek kullandığım bir uygulamaydı. WP'de vazgeçilmezimdi şimdi W8'de olmasına çok sevindim. İşte bunun gibi uygulamaların hangi platform olursa olsu kalite çizgisinden sapmadan kullanıcıyı memnun etmesi çok önemli.
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