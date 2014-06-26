WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması PicsArt, Windows 8.1 için de yayınlandı

Socialin adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8 cihazlar için geliştirilen Türkçe dil destekli fotoğraf uygulaması PicsArt, Windows 8.1 bilgisayarlar için de yayınlandı.





İçerisine atılan fotoğrafları, barındırdığı araçlar ile boyutlandırabilen, kesebilen, pozlamasını değiştirebilen, yazılar ile çerçeveler ekleyebilen ve birçok farklı filtreyle süsleyebilen PicsArt, ayrıca yine bu fotoğrafların üzerine farklı objeler ekleyebiliyor ve serbest çizim moduyla da yaratıcı sonuçların önünü açıyor. Facebook, Flickr, SkyDrive, Picasa, Google ya da Dropbox hesapları üzerinden fotoğraf alabilen PicsArt, katman temelli yapısıyla düzenleme yanında çizim yapılmasına da imkan tanıyor. Koyu renkli arayüzüyle çok fazla göz yormayan uygulama, araçları alt tarafına konumlandırıldığı yapısıyla da kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.





PicsArt uygulamasına Windows Phone için buradan , Windows 8.1 içinse buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/picsart-photo-editor-windows-81-hidden-gems