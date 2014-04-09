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WP8/8.1 uyumlu Foundbite uygulaması yenilendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8/8.1 uyumlu Foundbite uygulaması yenilendi
Windows Phone 8 ve 8.1 cihazlar için özel olarak hazırlanan uygulamalardan Foundbite, yeni özelliklerle 1.5 sürümüne güncellendi. 

Kişilerin çevrelerinden ortam sesleriyle beraber olarak fotoğraflar çekmesine imkan tanıyan Foundbite, oldukça güzel bir arayüz ile geliyor ve kendi sosyal ağı içerisinde paylaşılan içerikleri harita üzerinde işaretleyebiliyor. Yayınlanan 1.5 sürümüyle ise çekilen fotoğrafları otomatik olarak kayıt altına alabilen uygulama, ayrıca fotoğraflara odaklanan yeni bir akış tasarımıyla geliyor, görüntüleme sayfası yenileniyor, hazırlanan içerikleri servise yüklemeden önce tam boyutta gösterebiliyor ve birçok hatadan kurtularak eskiye oranla daha hızlı çalışabiliyor. FoundBite aynı zamanda "Foundbite Pioneer" isimli ücretli özelliğiyle de ekstra imkanlar sunuyor.

Ücretsiz olarak sunulan Foundbite uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/foundbite/243343f7-36e4-454d-8bbd-b15d447037ab Yorum Yaz
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