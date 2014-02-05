WP8'in fotoğraf uygulaması Fhotolens güncellenmeye devam ediyor

Marketin gelişimine hızlı bir şekilde devam eden fotoğraf uygulamalarından Fhotolens, bugün birçok yeni özellik ile v1.6 sürümüne yükseltildi.

Supporting Computers Inc adlı geliştirici tarafından hazırlanan Fhotolens, belirtildiği kadarıyla telefonlara sanal 10-24mm geniş açı lens desteğini getiriyor ve böylece yüksek çözünürlüklü ilginç fotoğraflar çekilebiliyor. HDR çekim desteği de bulunan uygulama, dikey ve yatay modda kullanılabiliyor dokunmatik netleme özelliğiyle geliyor ve yine iki parmak dokunma ile yakınlaştırmaya imkan tanıyor. Çekilen her fotoğrafı otomatik olarak kayıt altına alan Fhotolens, ön kamera ile ön flaş desteklerine de sahip. Yayınlanan 1.6 sürümüyle artık 2 kat daha hızlı çalışma gösterebildiği söylenen uygulama, aynı zamanda Flaş HDR desteğine kavuşuyor, 1-10 arası pozlama değeri sunuyor, 512 ve 1024MB hafızalar için büyük görüntü desteği veriyor ve eskiye oranla daha iyi dokunma temelli netleme sağlıyor.





4 TL fiyat etiketiyle satılan Fhotolens uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/fhotolens/48775a70-4c45-499d-a663-0ba116c5da03