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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WSJ: iPad Mini'nin seri üretimi için vites yükseltiliyor

6 yıl
5,2b
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iPad
Shady
Haber Editörü
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iPad Mini iddialarında sona yaklaşılıyor. Bloomberg’in birkaç gün önce dile getirdiği iPad Mini’nin Ekim ayı içerisinde tanıtılacağı iddiasına Amerika’nın önemli yayın organlarından Wall Street Journal da destek verdi.

Wall Street Journal’ın konuyla ilgili kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Apple’ın Asyalı tedarikçileri daha küçük ekranlı iPad’in Eylül ayında seri üretimine başlanabilmesi için parça üretimine hız vermiş durumda. Kaynaklara göre 8 inçten daha küçük olacak olan iPad Mini, seri üretiminden bir süre sonra raflardaki yerini alarak tatil döneminde kullanıcılarla buluşmuş olacak.

Apple’ın tablet pazarında alt segmente hitap etmesini sağlaması muhtemel görünen iPad Mini’yi Şubat ayında test ettiği ancak satışa sunulup sunulmaması konusunda son kararın verilmediği yine Wall Street Journal tarafından dile getirilmişti.


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omerhakanbilici 6 yıl
Apple seksi bir firma!
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E_Aydin35 6 yıl
Bence mini bir iPad, hem fiyat bakımından hemde sunacağı performans bakımından çok iyi olabilir.. Belki Android tercih eder ? :P
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fuckulteli 6 yıl
iPad mini gelecektir, Google'ın ve Amazon'un 7" lik tabletlerle daha küçük ekranlı tablet piyasasını canlandırtığı bir dönemde bu pastadan Apple'da payına düşeni almak isteyecektir, Bence 7" lik bir segment şart..
Daha önceleri iPhone mini söylentileri yayılıyordu, bu gayet saçmaydı, aksine Apple'ın yeni nesille birlikte mevcut iPhone modelini 4" ekran boyutuna terfi ettirmesi lazım. Samsung'un Galaxy Note ile iyi bir açığı görüp doldurduğu noktada gözler Apple'ı da aramakta. Ama bu boyutta bir iPhone çıkıp iPhone'un imajını sarsmazlar, ele gelecek büyüklükte tutulur iPhone..
Gönül isterki iPad mini'de boyutuna rağmen telefon konuşmaları mümkün olabilsin, gerektiğinde kablosuz kulaklıkla görüşme yapılabilsin, ama ne yazıkki olmayacaktır.
Apple'ın sevmediğim birçok yönü dışında sevdiğim en önemli özelliği model kalabalığı yapmayıp tanıttığı modelin en az bir yıl hatta yeni modelde çıksa mevcut işlevselliğini birkaç yıl koruması, eski model olup yok olup gitmemesi :) Ne kadar az model, o akdar az kafa karışıklı ve tercih sebebi.
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AlphaScramble 6 yıl
Bloomberg 1 sene öncedee iphone mini çıkacak demişti
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antonidas 6 yıl
apple çok katı politikalarından istediğinde vazgeçebiliyor,bluetooth ile resim/müzik gönderme özelliğinide açsalar bari...
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Guest-5980C441C 6 yıl
iPhone'un ekrani kucuk derler bazi kullaniclar 5" e bile sicak bakar. Hali hazirda buyuk ekranli iPad'e bakarlar ve kuculmesini 7-8" olmasini isterler. Apple her tuketicinin istegini yapsaydi bugun Nokia gibi ayni modelin klavyelisini cikarir yine satardi (5800 - N97).
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Oziko 6 yıl
Nasıl daha şeker olabiliriz?
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DH Misafiri 6 yıl
inanmiyorum ipad mini boş saçmalık yalanlık
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yc#1 6 yıl
Nasıl iPod'un daha küçük modelleri çıkmış ve popüler olmuşsa aynısı iPad için de geçerli olacaktır. Neticede 9.7" ekran bazı insanlar için fazla büyük.
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mktr84 6 yıl
Bence çıkmalı hemde ipad 3 retina ile aynı çözünürlükte olsa daha iyi olur ama fiyat konusunda yarışabilirmi bilmem hele birde telefon görüşmeside koyarsa ne ala bu boyutta telefon tablet kullanan çok insan var çok işlerini görür
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