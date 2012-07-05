WSJ: iPad Mini'nin seri üretimi için vites yükseltiliyor

iPad Mini iddialarında sona yaklaşılıyor. Bloomberg’in birkaç gün önce dile getirdiği iPad Mini’nin Ekim ayı içerisinde tanıtılacağı iddiasına Amerika’nın önemli yayın organlarından Wall Street Journal da destek verdi.
Wall Street Journal’ın konuyla ilgili kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Apple’ın Asyalı tedarikçileri daha küçük ekranlı iPad’in Eylül ayında seri üretimine başlanabilmesi için parça üretimine hız vermiş durumda. Kaynaklara göre 8 inçten daha küçük olacak olan iPad Mini, seri üretiminden bir süre sonra raflardaki yerini alarak tatil döneminde kullanıcılarla buluşmuş olacak.
Apple’ın tablet pazarında alt segmente hitap etmesini sağlaması muhtemel görünen iPad Mini’yi Şubat ayında test ettiği ancak satışa sunulup sunulmaması konusunda son kararın verilmediği yine Wall Street Journal tarafından dile getirilmişti.
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Daha önceleri iPhone mini söylentileri yayılıyordu, bu gayet saçmaydı, aksine Apple'ın yeni nesille birlikte mevcut iPhone modelini 4" ekran boyutuna terfi ettirmesi lazım. Samsung'un Galaxy Note ile iyi bir açığı görüp doldurduğu noktada gözler Apple'ı da aramakta. Ama bu boyutta bir iPhone çıkıp iPhone'un imajını sarsmazlar, ele gelecek büyüklükte tutulur iPhone..
Gönül isterki iPad mini'de boyutuna rağmen telefon konuşmaları mümkün olabilsin, gerektiğinde kablosuz kulaklıkla görüşme yapılabilsin, ama ne yazıkki olmayacaktır.
Apple'ın sevmediğim birçok yönü dışında sevdiğim en önemli özelliği model kalabalığı yapmayıp tanıttığı modelin en az bir yıl hatta yeni modelde çıksa mevcut işlevselliğini birkaç yıl koruması, eski model olup yok olup gitmemesi :) Ne kadar az model, o akdar az kafa karışıklı ve tercih sebebi.