WSJ: iPad Mini'nin seri üretimi için vites yükseltiliyor

iPad Mini iddialarında sona yaklaşılıyor. Bloomberg’in birkaç gün önce dile getirdiği iPad Mini’nin Ekim ayı içerisinde tanıtılacağı iddiasına Amerika’nın önemli yayın organlarından Wall Street Journal da destek verdi.

Wall Street Journal’ın konuyla ilgili kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Apple’ın Asyalı tedarikçileri daha küçük ekranlı iPad’in Eylül ayında seri üretimine başlanabilmesi için parça üretimine hız vermiş durumda. Kaynaklara göre 8 inçten daha küçük olacak olan iPad Mini, seri üretiminden bir süre sonra raflardaki yerini alarak tatil döneminde kullanıcılarla buluşmuş olacak.

Apple’ın tablet pazarında alt segmente hitap etmesini sağlaması muhtemel görünen iPad Mini’yi Şubat ayında test ettiği ancak satışa sunulup sunulmaması konusunda son kararın verilmediği yine Wall Street Journal tarafından dile getirilmişti.