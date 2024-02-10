Dünyanın en büyük oyun mod sitesinde rekor indirme!

- Nexus Mod: Şimdiye kadar 10 milyardan fazla indirme gerçekleşti
- Mod yazarları ne kadar kazanıyor?
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Nexus Mod: Şimdiye kadar 10 milyardan fazla indirme gerçekleşti
Nexus Mods, modları indirip oyunlarında kullanmak isteyen oyuncular için en popüler platform. Sitede 128.361 mod yazarı, toplamda 47 milyondan fazla üye var. 19 yıldır aktif olan site, son birkaç yılda büyük ölçüde büyüme kaydetti. 2.683 oyun için 539.682 mod dosyası paylaşıldı. Nexus, 10 milyar indirmeye ilişkin olarak, “Her saniyede bir dosya indirilse tüm dosyaların indirilmesi 317 yıl sürer. Her indirmeyi bir dilim pizzayla kutlasaydık bu pizza Manhattan adasının 15 katı büyüklüğünde olurdu.” gibi birkaç eğlenceli ifade de paylaştı.
Mod yazarları ne kadar kazanıyor?
Nexus Mods, Donation Point sistemi aracılığıyla mod yazarlarına şimdiye kadar 7 milyon dolardan fazla ödeme yapıldığını da söyledi. Mod geliştiricilere aylık ortalama 300 bin dolardan fazla ödeme yapıldığı da belirtildi. Yakında modu benzersiz indirme sayısına ulaşan mod yazarlarına ücretsiz premium üyelik de verilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.