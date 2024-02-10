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    Dünyanın en büyük oyun mod sitesinde rekor indirme!

    Dünyanın en büyük mod sitesi Nexus, 10 milyar indirmeyle etkileyici dönüm noktasını geçti. Nexus Mods, istatistikleri paylaşırken ilginç benzetmelerde de bulundu.
    nexus mod 10 milyar indirme Tam Boyutta Gör
    Oyun modları popülerliğini korurken, Nexus Mods, 2005 yılından bu yana sitede 10 milyardan fazla indirmenin gerçekleştiğini açıkladı. Skyrim, Fallout 4, Stardew Valley dahil 2.700’e yakın oyun için mod sunan sitede her gün yaklaşık 10 milyon mod indiriliyor.

    Nexus Mod: Şimdiye kadar 10 milyardan fazla indirme gerçekleşti

    Nexus Mods, modları indirip oyunlarında kullanmak isteyen oyuncular için en popüler platform. Sitede 128.361 mod yazarı, toplamda 47 milyondan fazla üye var. 19 yıldır aktif olan site, son birkaç yılda büyük ölçüde büyüme kaydetti. 2.683 oyun için 539.682 mod dosyası paylaşıldı. Nexus, 10 milyar indirmeye ilişkin olarak, “Her saniyede bir dosya indirilse tüm dosyaların indirilmesi 317 yıl sürer. Her indirmeyi bir dilim pizzayla kutlasaydık bu pizza Manhattan adasının 15 katı büyüklüğünde olurdu.” gibi birkaç eğlenceli ifade de paylaştı.

    Mod yazarları ne kadar kazanıyor?

    Nexus Mods, Donation Point sistemi aracılığıyla mod yazarlarına şimdiye kadar 7 milyon dolardan fazla ödeme yapıldığını da söyledi. Mod geliştiricilere aylık ortalama 300 bin dolardan fazla ödeme yapıldığı da belirtildi. Yakında modu benzersiz indirme sayısına ulaşan mod yazarlarına ücretsiz premium üyelik de verilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    sigarayı bıraktım pişmanım gaza basıyorum devir yükseliyor araba gitmiyor kekik sarıp içmek zararlımı kalem şairleri kimlerdir loprox şampuan yorum

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