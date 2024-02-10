Dünyanın en büyük oyun mod sitesinde rekor indirme!

Tam Boyutta Gör Oyun modları popülerliğini korurken, Nexus Mods, 2005 yılından bu yana sitede 10 milyardan fazla indirmenin gerçekleştiğini açıkladı. Skyrim, Fallout 4, Stardew Valley dahil 2.700’e yakın oyun için mod sunan sitede her gün yaklaşık 10 milyon mod indiriliyor.

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Nexus Mod: Şimdiye kadar 10 milyardan fazla indirme gerçekleşti

Nexus Mods, modları indirip oyunlarında kullanmak isteyen oyuncular için en popüler platform. Sitede 128.361 mod yazarı, toplamda 47 milyondan fazla üye var. 19 yıldır aktif olan site, son birkaç yılda büyük ölçüde büyüme kaydetti. 2.683 oyun için 539.682 mod dosyası paylaşıldı. Nexus, 10 milyar indirmeye ilişkin olarak, “Her saniyede bir dosya indirilse tüm dosyaların indirilmesi 317 yıl sürer. Her indirmeyi bir dilim pizzayla kutlasaydık bu pizza Manhattan adasının 15 katı büyüklüğünde olurdu.” gibi birkaç eğlenceli ifade de paylaştı.

Mod yazarları ne kadar kazanıyor?

Nexus Mods, Donation Point sistemi aracılığıyla mod yazarlarına şimdiye kadar 7 milyon dolardan fazla ödeme yapıldığını da söyledi. Mod geliştiricilere aylık ortalama 300 bin dolardan fazla ödeme yapıldığı da belirtildi. Yakında modu benzersiz indirme sayısına ulaşan mod yazarlarına ücretsiz premium üyelik de verilecek.

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Dünyanın en büyük oyun modu sitesinde rekor indirme!