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Warcraft filminden yeni fragman ve poster

Merakla beklenen Warcraft filminden yeni bir fragman ve poster yayınlandı. Haziran ayından vizyona girecek film, orklar ve insanlar arasındaki savaşı iki tarafından gözünden anlatacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
1
50
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Warcraft, bu yaz beyaz perdeye taşınacak. Duyurulduğu günden beri tüm dünyada milyonlarca Warcraft hayranı tarafından gün sayılan film için bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak, televizyon reklamı olarak hazırlanmış bir fragman ve yeni poster yayınlandı.
 Moon ve Source Code gibi başarılı bilim-kurgu filmleri ile adını duyuran Duncan Jones tarafından yönetilen Warcraft filmi, hikayeyi hem insanların hem de orkların tarafından anlatıyor. Bu tür filmlerde sıkça gördüğümüz iyi adamlar kötü adamlara karşı formülünü uygulamak yerine her iki tarafta da iyi ve kötü adamların yer aldığı karmaşık bir hikaye anlatan film, insanlar ve orklar arasında ilk karşılaşmaya ve peşinden gelen savaşa odaklanacak.
Orkları ekrana taşımak için Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminde kullanılan hareket algılama teknolojisinin gelişmiş bir versiyonunu kullanan filmin başrollerinde Travis Fimmel, Dominic Cooper, Paula Patton, Toby Kebbell, Robert Kazinsky, Ben Foster, Daniel Wu, Ruth Negga ve Clancy Brown yer alıyor. 
 Bugüne kadar oyunlardan uyarlanan filmler büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratmış olsa da, Duncan Jones'un Warcraft'ı oyun uyarlamaları için dönüm noktası olma potansiyeline sahip görünüyor. 100 milyon dolarlık bütçesi ile bugüne kadar çekilmiş en iddialı oyun uyarlaması olan Warcraft, 3 Haziran 2016'da gösterime girecek.
Warcraft filminden yeni fragman ve poster
 

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ÖmerAykol 3 yıl en beğenilen
LuNCoR
Yıllarca World of Warcraft oynamış ve gönlünü hordea vermiş biri olarak zerre heyecanlanmadım bu filme. Utanmasalar filmi direk Alliance olarak çıkaracaklarmış. Zaten baştan bu şekilde düşünülmüş fakat sonra benim gibi horde sevdalıları tepki gösterir diyerek biraz değiştirmişler. Yinede olmamış diyorum. Horde yada lich king temalı bir film gelirse seve seve izlerim lakin allianceları izlemek için sinemaya gitmeye değmez.

Horde dediğin oluşum şu anki çekilen filmde bebek olarak yer alan Thrall'ın kurmasıyla oluşuyor.Thrall dan öncesi Horde diye birşey yok ve Horde'u oluşturan topluluklarda hikayelerde pek fazla yer almıyor.Ancak Lich King'e gelecek olursak da bir sonraki filmde konu edilmesi için temelleri bu filmde atılcaktır ki iki fragmanda da yer alan ve bu videonun 46 saniyesinde gözüken kişi Lich King'dir.
Sana tavsiyem çok fazla Horde temalı film bekleme.Warcraft evrenin de 100 tane Alliance kahramanı varsa en fazla 10 tane Horde kahramanı vardır.Blizzard her zaman doğal olarak World of Warcraft ve comicslerinin hikayelerini farklı bakış açısıyla götürüyor.World of Warcraft'ta güçlü gibi gözüken Horde aslında comicslerde okadar da güçlü değil.
LuNCoRYıllarca World of Warcraft oynamış ve gönlünü hordea vermiş biri olarak zerre heyecanlanmadım bu filme. Utanmasalar filmi direk Alliance ...
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mementopolis 3 yıl
Ben bu CGI takintisini anlamiyorum hamurdan adam koysunlar ? , her yorumda bunu sorun eden var allah sifa versin ne diyim.
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LuNCoR 3 yıl
Yıllarca World of Warcraft oynamış ve gönlünü horde'a vermiş biri olarak zerre heyecanlanmadım bu filme. Utanmasalar filmi direk Alliance olarak çıkaracaklarmış. Zaten baştan bu şekilde düşünülmüş fakat sonra benim gibi horde sevdalıları tepki gösterir diyerek biraz değiştirmişler. Yinede olmamış diyorum. Horde yada lich king temalı bir film gelirse seve seve izlerim lakin allianceları izlemek için sinemaya gitmeye değmez.
Yıllarca World of Warcraft oynamış ve gönlünü horde'a vermiş biri olarak zerre heyecanlanmadım bu filme. Utanmasalar filmi direk Alliance olarak çıkaracaklarmış...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Aléister Crowley 3 yıl
Gelmis burada orcları kotu gosteriyorlar ühü ühü diye aglayanlar var la orc dedigin irk yuzukler efendisindeki orcdan esinlenmis barbar bi irk tabiki ally iyi taraf olacak
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LuNCoR 3 yıl Aléister Crowley
Aléister Crowley

Gelmis burada orcları kotu gosteriyorlar ühü ühü diye aglayanlar var la orc dedigin irk yuzukler efendisindeki orcdan esinlenmis barbar bi irk tabiki ally iyi taraf olacak

World of Warcraft evrenin de horde ve alliance iyi-kötü olarak ayrılmaz. Aydınlık ve karanlık taraf olarak ayrılır. Hordeların kötü olduğuna dair en ufak bir cümle dahi yoktur. Kaldı ki, deathwing'in ölmesini sağlayan thrall, horde'un uzun süre warchiefliğini yaptmıştır. Yani fikriniz olabilir fakat bu böyledir diye iddiada bulunmayın, açın hikayeyi okuyun.



@denobino

Bundan 2-3 yıl kadar önce battle.net üzerinden anket yapıldı ve horde oyuncusu neredeyse 2 kat daha fazla çıktı. Pvp olayı serverdan servera göre değişkenlik gösteriyor. Bazı serverlarda horde ezer, bazılarında ally ezer. Ama horde'un üstünlüğü genel anlamda daha fazla.

Film 2 horde kabilesi arasında geçiyor fakat filmi bu kabilelerin gözünden değil alliance gözünden anlatıyorlar. Filmin geçtiği dönem yada konuyla ilgili bir sorunum, sıkıntım yok. Orcların azeroth'a girişini, Ally persfektifiyle anlatılmasına tepkiliyim.
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Six Feet Under. 3 yıl
CGI olduğu için izlememyi düşünen arkadaşlara katılıyorum CGI olmamalıydı kesinlikle.Gerçek orcları ve ejderhaları oynatmalılardı filmde.
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chnvat 3 yıl
çookkkk geç klamış bir film bundan 10 yıl önce üniversite zamanlarımda çıkacak deniyordu o zaman heyecanla bekliyorduk fakat artık bir anlamı yok bence.
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Jesus isTheBest 3 yıl
Ne zaman giriyo vizyona bilen varmi?
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metroid 3 yıl Jesus isTheBest
Jesus isTheBest

Ne zaman giriyo vizyona bilen varmi?

İlk mesajı okumak zor geldi herhalde.
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ÖmerAykol 3 yıl
V4LKyR
ÖmerAykol
LuNCoRYıllarca World of Warcraft oynamış ve gönlünü hordea vermiş biri olarak zerre heyecanlanmadım bu filme. Utanmasalar filmi direk Alliance olarak çıkaracaklarmış. Zaten baştan bu şekilde düşünülmüş fakat sonra benim gibi horde sevdalıları tepki gösterir diyerek biraz değiştirmişler. Yinede olmamış diyorum. Horde yada lich king temalı bir film gelirse seve seve izlerim lakin allianceları izlemek için sinemaya gitmeye değmez.
Horde dediğin oluşum şu anki çekilen filmde bebek olarak yer alan Thrallın kurmasıyla oluşuyor.Thrall dan öncesi Horde diye birşey yok ve Hordeu oluşturan topluluklarda hikayelerde pek fazla yer almıyor.Ancak Lich Kinge gelecek olursak da bir sonraki filmde konu edilmesi için temelleri bu filmde atılcaktır ki iki fragmanda da yer alan ve bu videonun 46 saniyesinde gözüken kişi Lich Kingdir.Sana tavsiyem çok fazla Horde temalı film bekleme.Warcraft evrenin de 100 tane Alliance kahramanı varsa en fazla 10 tane Horde kahramanı vardır.Blizzard her zaman doğal olarak World of Warcraft ve comicslerinin hikayelerini farklı bakış açısıyla götürüyor.World of Warcraftta güçlü gibi gözüken Horde aslında comicslerde okadar da güçlü değil.
Videonun 46. saniyesinde görünen kişi Lich King mi?Güldürdün. :)

Evet kendisi Lich King'dir.Gerçek adı Ner'Zhul olarak geçer.Orcların anavatanı olan Draenor'un birkaç savaş şefinden biridir.Sargeras'ın iki generalinden biri olan Kil'jaeden tarafından Burning Legion'a katılmadığı için öldürülmüş ve ruhu İcecrown'a hapsedilmiştir. Ve burda telepatik güçler elde ederek kendisine bir ordu toplamış ve en sonunda Lordaeron prensi Arthas'ı tuzağa çekerek kendisine ulaşmasını sağlamıştır. Arthas'da geçici olarak onun hizmetine girmiştir. Tabi Arthas'ın Lich King ile birleşmesinden sonra kararları kimin verdiği bilinmemektedir.Özet olarak Lich King zannedilen Arthas kukladan başka birşey değildir.
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tobepeople 3 yıl
10 yıl evvel de çıkacaktı hala daçıkacak şu film yeter çıkmasın istemiyoruz ellerinde patlasın.
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BekirHan 3 yıl
canguler917
BekirHan
oray
BekirHanCGI derken? Gerçektke Ork varda biz mi bilmiyoruz? Anlamadım!
kaliteli cgi var kalitesiz cgi var...
Söz konusu Blizzard olunca bunun şupheye mahal vermeyecğini düşünüyorum
blizzard değilde stüdyo ile alakalı bu konu.universal elbette iyi bir stüdyo ama cgi konusunda en iyisi paramount

Blizzard' ın kontrolü dışında iş yapabileceklerini sanmam. Zaten fragmandan daha Wc2 havasını hissediyor insan. Bence güzel birşey çıkacak. Bakalım, göreceğiz.
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atillakurt 3 yıl
Intruder
Filmin efektlerinin tamamlandığını düşünmüyorum. 3 aylık süre değişiklikler yapılacaktır. Zaten bilindiği üzere filmler dijital ortamda olduğundan filmin basın gösterimine birkaç gün kala bile render tamamlanabiliyor.. Filmin CGI efektleri Industrial Light & Magic (ILM) yapıyor alanında Dünyanın en iyisidir.

ILM yada başka firma olmasının hiç bir önemi yok malesef.Bütçeye bakar o iş.
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tricore 3 yıl
Çok başlamak istediğim ama sadece çizgi romanlarını okuyarak bildiğim şu warcraft ahhh ahh umarım yüzüklerin efendisi tadında olur.
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Umutcan 3 yıl
Yeni bir mmorpg geliştirse artık, expansion demiyorum, tümüyle dx12 grafikleriyle yeni bir mmorpg. WoW2 olabilir mesela.
Oynadığım tüm mmorpg'ler firmaların beceriksizliği yüzünden ziyan oluyor, blizzard bu işi uzun süre götüren tek firma bildiğim kadarıyla.
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V4LKyR 3 yıl
ÖmerAykol
LuNCoRYıllarca World of Warcraft oynamış ve gönlünü hordea vermiş biri olarak zerre heyecanlanmadım bu filme. Utanmasalar filmi direk Alliance olarak çıkaracaklarmış. Zaten baştan bu şekilde düşünülmüş fakat sonra benim gibi horde sevdalıları tepki gösterir diyerek biraz değiştirmişler. Yinede olmamış diyorum. Horde yada lich king temalı bir film gelirse seve seve izlerim lakin allianceları izlemek için sinemaya gitmeye değmez.
Horde dediğin oluşum şu anki çekilen filmde bebek olarak yer alan Thrallın kurmasıyla oluşuyor.Thrall dan öncesi Horde diye birşey yok ve Hordeu oluşturan topluluklarda hikayelerde pek fazla yer almıyor.Ancak Lich Kinge gelecek olursak da bir sonraki filmde konu edilmesi için temelleri bu filmde atılcaktır ki iki fragmanda da yer alan ve bu videonun 46 saniyesinde gözüken kişi Lich Kingdir.Sana tavsiyem çok fazla Horde temalı film bekleme.Warcraft evrenin de 100 tane Alliance kahramanı varsa en fazla 10 tane Horde kahramanı vardır.Blizzard her zaman doğal olarak World of Warcraft ve comicslerinin hikayelerini farklı bakış açısıyla götürüyor.World of Warcraftta güçlü gibi gözüken Horde aslında comicslerde okadar da güçlü değil.

Videonun 46. saniyesinde görünen kişi Lich King mi?
Güldürdün. :)
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