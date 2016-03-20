Warcraft filminden yeni fragman ve poster

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Warcraft, bu yaz beyaz perdeye taşınacak. Duyurulduğu günden beri tüm dünyada milyonlarca Warcraft hayranı tarafından gün sayılan film için bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor. Son olarak, televizyon reklamı olarak hazırlanmış bir fragman ve yeni poster yayınlandı.

Moon ve Source Code gibi başarılı bilim-kurgu filmleri ile adını duyuran Duncan Jones tarafından yönetilen Warcraft filmi, hikayeyi hem insanların hem de orkların tarafından anlatıyor. Bu tür filmlerde sıkça gördüğümüz iyi adamlar kötü adamlara karşı formülünü uygulamak yerine her iki tarafta da iyi ve kötü adamların yer aldığı karmaşık bir hikaye anlatan film, insanlar ve orklar arasında ilk karşılaşmaya ve peşinden gelen savaşa odaklanacak.

Orkları ekrana taşımak için Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filminde kullanılan hareket algılama teknolojisinin gelişmiş bir versiyonunu kullanan filmin başrollerinde Travis Fimmel, Dominic Cooper, Paula Patton, Toby Kebbell, Robert Kazinsky, Ben Foster, Daniel Wu, Ruth Negga ve Clancy Brown yer alıyor.

Bugüne kadar oyunlardan uyarlanan filmler büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratmış olsa da, Duncan Jones'un Warcraft'ı oyun uyarlamaları için dönüm noktası olma potansiyeline sahip görünüyor. 100 milyon dolarlık bütçesi ile bugüne kadar çekilmiş en iddialı oyun uyarlaması olan Warcraft, 3 Haziran 2016'da gösterime girecek.