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Warcraft'ın yönetmeni ikinci filmin hikayesini açıkladı

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Warcraft filminin yönetmeni Duncan Jones, çekilmesi halinde devam filminde anlatmak istediği hikaye ile ilgili ilk detayları paylaştı.
1 yıl
19,4b
1
17
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Warcraft, geçtiğimiz yıl ilk film uyarlaması ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Yönetmenliğini Duncan Jones (Moon, Source Code)'un üstlendiği film eleştirmenler tarafından beğenilmese de sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Filmin ABD'deki gişe hasılatı 47.4 milyon dolarda kaldı ama dünya genelindeki gişe hasılatı 433.7 milyon dolara ulaştı.
433 milyon dolar gişe hasılatı daha düşük bütçeli bir film için büyük başarı olarak görülürdü ancak söz konusu 160 milyon dolar bütçe ile çekilen Warcraft filmi olduğunda bu rakam hayal kırıklığı yarattı. Bir de buna filmin ABD'de beklenen ilgiyi görmemesi eklenince planlanan devam filminin çekilme ihtimali oldukça düştü.
Ne var ki ikinci bir Warcraft filmi ihtimali henüz tam olarak ortadan kalkmış değil. İlk filmin yönetmeni olan Duncan Jones da daha önce verdiği bir röportajda devam filmi için geri dönmeye sıcak baktığını söylemişti. Jones dün bir kez daha Warcraft'ın olası devam filmi hakkında konuştu ve eğer olurda film çekilirse anlatmak istediği hikaye hakkında ilk detayları paylaştı.
Hikayeyi hem insanların hem de orkların bakış açısından anlatan ilk film ile Warcraft dünyasını başarıyla beyaz perdeye yansıtan Jones, olası bir devam filminde orkların hikayesini anlatmaya devam edecek.
İlk filmde halkına yeni bir ev bulmak için ölmekte olan gezegenini terk eden Durotan'ın verdiği mücadele işlenmişti. Jones, devam filmlerinde ise oyunların önemli karakterlerinden Thrall'ın, babasının (Durotan) başlattığı bu mücadeleyi devam ettirmesini anlatmak istiyor.
Jones, genç Thrall'ın orklara yeni bir yurt kurmak için verdiği bu mücadeleyi Spartacus'ün hikayesine benzetiyor. Yönetmen henüz hikayenin insanlar ile ilgili kısmını tam olarak şekillendirmiş değil ancak devam filminin ilk filmde havada kalan birçok konuyu bağlayacağını söylüyor.

http://theplaylist.net/duncan-jones-reveals-concept-warcraft-2-20170620/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 11 ay
savaş daha yeni baslıyor. ilk bölümde olay direk bitse diyer filimler anlam kalmaz.
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JQKER 1 yıl
neden eski konular öne geliyor
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ne_demek 1 yıl
Fantastik filmleri seviyorum. Hele 2. gelecekmiş. Gönder gelsin
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MERNEPTAH 1 yıl
ilk film gerek görsel gerek gidişat kurgu iyiydi ama durotan'nın harcanması ben deli etmişti dahada gitmeliydi 2.film çekilirseki konu olarak çok işlenmesi gereken yerler var çok çok iyi olucaktır ..hatta seri olarak sinema dünyasının en fazlasını hak eder
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DH Misafiri 1 yıl
sizde ilk bölümümde her şey olsun bitsin diyorsunuz daha filim başlamadı bile.oyununu bilen bilimin mantığını az çok bilir
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Vespucci 1 yıl
İlk film bence çok kötüydü, böyle bir evrene yakışmadı. Hikaye olarak direk Arthas'a girsinler. Sağlam bir Lich King ile çok farklı yerlere gelebilirler.
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Glorfindel1907 1 yıl
Bence gelmeli ikinci film, İlk film yeterince iyiydi bence her anlamda. ( oyunlarını oynamadım bu arada )
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Ripper Roo 1 yıl
Bi 10 sene de bu film için bekleriz artık
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drjacob 1 yıl
1. filmini beğenmedim , umarım 2.si çok güzel olur
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josephrot 1 yıl
Konu Warcraft olunca beklenti yüksek oluyor.
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