Warcraft'ın yönetmeni ikinci filmin hikayesini açıkladı

Oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Warcraft, geçtiğimiz yıl ilk film uyarlaması ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. Yönetmenliğini Duncan Jones (Moon, Source Code)'un üstlendiği film eleştirmenler tarafından beğenilmese de sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Filmin ABD'deki gişe hasılatı 47.4 milyon dolarda kaldı ama dünya genelindeki gişe hasılatı 433.7 milyon dolara ulaştı.

433 milyon dolar gişe hasılatı daha düşük bütçeli bir film için büyük başarı olarak görülürdü ancak söz konusu 160 milyon dolar bütçe ile çekilen Warcraft filmi olduğunda bu rakam hayal kırıklığı yarattı. Bir de buna filmin ABD'de beklenen ilgiyi görmemesi eklenince planlanan devam filminin çekilme ihtimali oldukça düştü.

Ne var ki ikinci bir Warcraft filmi ihtimali henüz tam olarak ortadan kalkmış değil. İlk filmin yönetmeni olan Duncan Jones da daha önce verdiği bir röportajda devam filmi için geri dönmeye sıcak baktığını söylemişti. Jones dün bir kez daha Warcraft'ın olası devam filmi hakkında konuştu ve eğer olurda film çekilirse anlatmak istediği hikaye hakkında ilk detayları paylaştı.

Hikayeyi hem insanların hem de orkların bakış açısından anlatan ilk film ile Warcraft dünyasını başarıyla beyaz perdeye yansıtan Jones, olası bir devam filminde orkların hikayesini anlatmaya devam edecek.

İlk filmde halkına yeni bir ev bulmak için ölmekte olan gezegenini terk eden Durotan'ın verdiği mücadele işlenmişti. Jones, devam filmlerinde ise oyunların önemli karakterlerinden Thrall'ın, babasının (Durotan) başlattığı bu mücadeleyi devam ettirmesini anlatmak istiyor.

Jones, genç Thrall'ın orklara yeni bir yurt kurmak için verdiği bu mücadeleyi Spartacus'ün hikayesine benzetiyor. Yönetmen henüz hikayenin insanlar ile ilgili kısmını tam olarak şekillendirmiş değil ancak devam filminin ilk filmde havada kalan birçok konuyu bağlayacağını söylüyor.

http://theplaylist.net/duncan-jones-reveals-concept-warcraft-2-20170620/