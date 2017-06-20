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Star Trek: Discovery'nin yayın tarihi açıklandı

Bu yıl başlayacak en heyecan verici diziler arasında yer alan Star Trek: Discovery'nin yayın tarihi açıklandı. Dizinin 15 bölümden oluşan ilk sezonu iki parça halinde yayınlanacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Star Trek, uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Son yıllarda sinema filmleri ile izleyicilerin karşısına çıkan seri, bu sonbaharda başlayacak Star Trek: Discovery ile bir kez daha televizyon ekranlarına geri dönüyor. CBS tarafından hazırlanan yeni Star Trek dizisi için meraklı bekleyiş sürerken, dizinin yayın tarihi açıklandı.
Uzun süredir hazırlık aşamasında olan ve daha önce iki kez ertelenen Star Trek: Discovery, 24 Eylül'de yayınlanmaya başlanacak. Amerikan televizyon kanalı CBS'in yeni kurduğu dijital platformu CBS All Access için hazırlanan dizinin ilk iki bölümü CBS kanalında yayınlanacak. Bu iki bölüm aynı gece CBS All Access'e de eklenecek. Dizinin geri kalan bölümleri ise CBS All Access üzerinden yayınlanacak.
Netflix ve Amazon gibi dijital platformlardan farklı bir strateji izleyen CBS All Access, dizinin bölümlerini bir anda değil, haftalık olarak yayınlayacak. Ayrıca dizinin 15 bölümden oluşan ilk sezonunun iki parça halinde yayınlanacağı açıklandı. Sezonun ilk 8 bölümü 24 Eylül - 5 Kasım arasında yayınlanacak. Sezonun geri kalan 7 bölümü ise Ocak 2018 de yayınlanmaya başlayacak.
Star Trek: Discovery, orijinal Star Trek dizisinin 10 yıl öncesinde geçecek ve Enterprise (Atılgan) yerine Discovery adlı farklı bir uzay gemisindeki mürettebatın maceralarını anlatacak. Eski Star Trek dizilerinin aksine Discovery'nin ana karakteri bir uzay gemisi kaptanı değil, geminin ikinci subayı olacak. Bu subayı The Walking Dead dizisinden tanıdığımız Sonequa Martin-Green canlandıracak
Başrollerinde Martin-Green'e Michelle Yeoh, Jason Isaacs, Doug Jones, Shazad Latif ve James Frain'in eşlik edeceği Star Trek: Discovery'nin ilk sezonu Hannibal ve American Gods gibi başarılı dizilerin yaratıcısı olan Bryan Fuller ve Star Trek filmlerinin senaristi olan Alex Kurtzman öncülüğünde hazırlandı.

http://deadline.com/2017/06/star-trek-discovery-september-premiere-date-cbs-all-access-rollout-to-follow-1202115723/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl
gelmiş geçmiş en b*ktan star trek serisi olacağında dahir
kuvvetli bir his içime şimdiden doğdu bile ! :(
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tylolhot06 2 yıl
Tng den sonra güzel bir dizi gelmemişti. Umarım bu iyi olur.
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broodofqueen 2 yıl
İlk 2 bölüm 25 Eylül'de Netflix Türkiye'de olacakmış. Onu da ekleyin haberinize.
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