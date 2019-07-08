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WeTransfer, Türk fotoğrafçı Nadir Buçan'ın eşsiz doğa fotoğraflarını paylaştı

Dosya paylaşım platformu WeTransfer'in blog sitesi WePresent, Türk fotoğrafçı Nadir Buçan'ın fotoğraflarını paylaştı. Nadir Buçan, yayınladığı fotoğraflar ile yerli yabancı pek çok ödül kazandı.
8 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
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Fotoğraf Makineleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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WeTransfer, Türk fotoğrafçı Nadir Buçan'ın eşsiz doğa fotoğraflarını paylaştı
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Dosya paylaşım platformu WeTransfer, çizim, müzik, fotoğraf gibi sanatsal içerikleri ön plana çıkardığı blog sitesi WePresent’da Türk fotoğrafçı Nadir Buçan’ın eserlerini paylaştı. Buçan'ın eserleri, bu paylaşımın ardından büyük etki yarattı.

WePresent, Buçan’ın fotoğrafları için “Sanki farklı bir zamandaymış gibi hissettiriyor” başlığını atmış. Fotoğraflar, Van’ın doğasını, insanlarını ve hayvancılık hayatını gözler önüne seriyor.

Nadir Buçan, kendini hem akademisyen hem de belgesel fotoğrafçısı olarak tanımlıyor. Fotoğrafçılığa 1999 yılında analog kameralar ile başladı. İnsan ve doğa ilişkisine dair fotoğraflarıyla bugüne kadar pek çok ödüle layık görüldü. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Fotoğrafçılık ve sinema dersleri veriyor. 

Barcelona International Photography 2018, Tokyo International Foto, TIFA, LensCulture Exposure, 12th Pollux, The Independent Photographer yarışmalarından ödül kazandı.

The Independent Photographer jürisi bu fotoğraf için “İnsanın güzel ama zorlu bir coğrafya içinde ne kadar küçük olduğunu hatırlatıyor” dedi. Bu kare, ‘En iyi belgesel fotoğraf’ ödülüne layık görüldü.

Teknolojinin mutluluğa katkısı yok

Buçan, çektiği fotoğraflarla ilgili olarak şu sözleri söylüyor:

“Altı yıl boyunca Van’ın şehre uzak köylerini dolaştım. Her türlü güzellik ve sıkıntıyı belgeledim. Beni en çok etkileyen şeylerden biri, bu köylerde modern yaşamın hayatımıza kattığı huzursuzluktan eser olmamasıydı. Öğrendiğim en önemli şeylerden biri; insanlığın ilerlemesiyle gerçekleşen teknolojik atılımlar insanlığı mutlu yapmıyor ve insanlık davranışlarımızı azaltıyor.”

Nadir Buçan’ın ülkemiz topraklarında çektiği fotoğraflara aşağıdaki galeriden ve Nadir Buçan’ın Instagram hesabından (@Nadirbucan) ulaşabilirsiniz.



https://wepresent.wetransfer.com/story/nadir-bucan/ Yorum Yaz
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Organismus 4 sa.
Yahu siyasetler vs ne güzel uyutuluyoruz.
Uyandırmayın kerizleri.
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Dürüstİnsan 4 sa.
Gerçekten güzelmiş.
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Henkan 8 sa. yeni yorumcu
Çok güzel kareler cidden. Ama haber olması abartı biraz.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 8 sa.
sizde paylaşmayı becerebilseniz resimler görünmüyor
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WmGMD 8 sa.
Fotoğraflar bir harika.
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merfarukkk 8 sa.
Doğu anadolu yu gerçekten bu kadar samimi fotoğraflarla görmek mutlu etti :)
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