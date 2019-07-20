Web siteleri artık Chrome'un gizli modunu algılayamayacak

Chrome tarayıcısının gizli modu, diğer kullanıcıların bir cihazda neler yaptığınızı görmesini engellese de, web siteleri modun ne zaman etkinleştirildiğini algılayabilir. Ancak Google ay sonunda Chrome 76'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte bu "kaçağı" kapatacağını duyurdu.

Yeni sürüm 30 Temmuz'da yayınlanacak

Teknoloji devi, bazı web sitelerinin Chrome'un FileSystem API'sini (Uygulama Programlama Arabirimi) kontrol ederek, tarayıcının gizli modda olup olmadığını anlayabildiğini açıklamıştı. Siteler bu kısımda herhangi bir hata mesajı alırlarsa, bu tarayıcının gizli oturumla açıldığını gösteriyordu. Google, FileSystem API’sinin Chrome 76’da değiştirileceğini ve böylece gizli modu tespit etmeye çalışan sitelerin artık hata mesajı almayacağını belirtti.

https://www.techspot.com/news/81031-google-confirms-sites-soon-wont-able-detect-incognito.html

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Chrome tarayıcısının en son sürümünün ise’da piyasaya sürüleceğini de belirtelim. Değişikliğin kullanıcılara etkisi ise, örneğin bazı sitelerin üye olmadan önce belli sayıdaokumaya izin vermesi gizli mod kullanılarak aşılabiliyordu. Bu gibi siteler artık gizli modun açık olup olmadığınıve çözüm geliştiremeyecekler. Buna benzer birçok durumun da artıkdeğişeceğini söyleyebiliriz.