Galaxy Note 10'un kutudan çıkmayan 45W hızlı şarj aletinin fiyatı 50 Euro olacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, tanıtımı yaklaşan Galaxy Note 10 akıllı telefonu ile ilgili en dikkat çeken güncellemelerden biri de 45W hızlı şarj desteği sağlayacak olmasıydı. Bu da telefonun yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede tamamen şarj olabileceği anlamına geliyor. Ancak sevindirici olan bu özellik, kullanıcılara biraz pahalıya mal olabilir.

Kullanıcıların tepkisini çekebilir

GalaxyClub sitesindeki yeni bir rapor, EP-TA845 model numarasıyla gelecek olan 45W şarj aletinin Galaxy Note 10'un kutusunda yer almayacağını ortaya koyuyor. Raporda Samsung'un 45W şarj aletini, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle birlikte 50 Euro'dan satışa sunmaya hazırlandığı belirtilmiş durumda. Galaxy Note 10'un kutusundan ise 25W şarj aletinin çıkacağı ifade ediliyor.

Burada kullanıcıların tepkisini çekmesi muhtemel konu ise 1.000 Euro gibi son derece pahalı bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi muhtemel olan Galaxy Note 10 modelinin kutusundan 45W şarj aletinin çıkmayacak olması. 50 Euro ise ciddi bir fiyat ve Samsung bu konuda bir hayli tepki alacağa benziyor. Note 10'un tanıtım tarihinin 7 Ağustos olduğunu da belirtelim.

https://www.galaxyclub.nl/nieuws/bevestigd-samsungs-45w-snellader-komt-eraan-gaat-e50-kosten/