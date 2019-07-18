Galaxy Note 10'un kutudan çıkmayan 45W hızlı şarj aletinin fiyatı 50 Euro olacak

Teknoloji Editörü
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, tanıtımı yaklaşan Galaxy Note 10 akıllı telefonu ile ilgili en dikkat çeken güncellemelerden biri de 45W hızlı şarj desteği sağlayacak olmasıydı. Bu da telefonun yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede tamamen şarj olabileceği anlamına geliyor. Ancak sevindirici olan bu özellik, kullanıcılara biraz pahalıya mal olabilir.
Kullanıcıların tepkisini çekebilir
GalaxyClub sitesindeki yeni bir rapor, EP-TA845 model numarasıyla gelecek olan 45W şarj aletinin Galaxy Note 10'un kutusunda yer almayacağını ortaya koyuyor. Raporda Samsung'un 45W şarj aletini, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle birlikte 50 Euro'dan satışa sunmaya hazırlandığı belirtilmiş durumda. Galaxy Note 10'un kutusundan ise 25W şarj aletinin çıkacağı ifade ediliyor.
Burada kullanıcıların tepkisini çekmesi muhtemel konu ise 1.000 Euro gibi son derece pahalı bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi muhtemel olan Galaxy Note 10 modelinin kutusundan 45W şarj aletinin çıkmayacak olması. 50 Euro ise ciddi bir fiyat ve Samsung bu konuda bir hayli tepki alacağa benziyor. Note 10'un tanıtım tarihinin 7 Ağustos olduğunu da belirtelim.
https://www.galaxyclub.nl/nieuws/bevestigd-samsungs-45w-snellader-komt-eraan-gaat-e50-kosten/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hadi hızlı şarjı boşver yıl 2019 orta seviye Samsung telefonlarda halen Android'in 32bit sürümü var desteği 2 sene sonra kesilecek Google tarafından 32 bit işletim sistemli Android'e yani kullandığımız çoğu Samsung telefon çöp olacak zaten böyle yapınca insanlar bir daha tercih etmez bu firmayı
Apple yıllardır en son model telefonuna bile 5W'lik şarj aleti veriyor.
Hızlı şarj destekleyen telefon için ayrı şarj aleti bir de USB Type- C to Lightning kablosu alman lazım.
En azından Samsung yine hızlı şarj destekleyen bir şarj adaptörü veriyor.
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