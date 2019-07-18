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Galaxy Note 10'un kutudan çıkmayan 45W hızlı şarj aletinin fiyatı 50 Euro olacak

Yaklaşan Samsung Galaxy Note 10'la ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen haberlere göre akıllı telefonunun kutusundan çıkmayan 45W şarj aleti 50 Euro fiyatla satılacak.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un, tanıtımı yaklaşan Galaxy Note 10 akıllı telefonu ile ilgili en dikkat çeken güncellemelerden biri de 45W hızlı şarj desteği sağlayacak olmasıydı. Bu da telefonun yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede tamamen şarj olabileceği anlamına geliyor. Ancak sevindirici olan bu özellik, kullanıcılara biraz pahalıya mal olabilir.

Kullanıcıların tepkisini çekebilir

GalaxyClub sitesindeki yeni bir rapor, EP-TA845 model numarasıyla gelecek olan 45W şarj aletinin Galaxy Note 10'un kutusunda yer almayacağını ortaya koyuyor. Raporda Samsung'un 45W şarj aletini, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle birlikte 50 Euro'dan satışa sunmaya hazırlandığı belirtilmiş durumda. Galaxy Note 10'un kutusundan ise 25W şarj aletinin çıkacağı ifade ediliyor.
Burada kullanıcıların tepkisini çekmesi muhtemel konu ise 1.000 Euro gibi son derece pahalı bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi muhtemel olan Galaxy Note 10 modelinin kutusundan 45W şarj aletinin çıkmayacak olması. 50 Euro ise ciddi bir fiyat ve Samsung bu konuda bir hayli tepki alacağa benziyor. Note 10'un tanıtım tarihinin 7 Ağustos olduğunu da belirtelim.

https://www.galaxyclub.nl/nieuws/bevestigd-samsungs-45w-snellader-komt-eraan-gaat-e50-kosten/ Yorum Yaz
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serafon 4 sa. en beğenilen
Satıyorum öyleyse çakıyorum, çakıyorum ve hala satıyorum öyleyse çakmaya devam ediyorum....
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cumur 2 sa. sezer1578
45 w yide bi zahmet parasıyla alsınlar onu da bedava vermesin 25w geçtim 10w bile vermeyenler var, kutusu en dolu firma samsung çinli firma değil sonuçta
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adroid 32 dk.
Apple'nin izine düşmüşler
Hadi hızlı şarjı boşver yıl 2019 orta seviye Samsung telefonlarda halen Android'in 32bit sürümü var desteği 2 sene sonra kesilecek Google tarafından 32 bit işletim sistemli Android'e yani kullandığımız çoğu Samsung telefon çöp olacak zaten böyle yapınca insanlar bir daha tercih etmez bu firmayı
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aliss 55 dk.
hoş birşey değil farklı markanın şarj adaptoruylede etmemek lazım
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Rachsuchtig 2 sa.
Kullanıcıların tepkisini çekebilir
diye başlık atılmış habere ama iPhone konusunda kimse konuşmuyor.
Apple yıllardır en son model telefonuna bile 5W'lik şarj aleti veriyor.
Hızlı şarj destekleyen telefon için ayrı şarj aleti bir de USB Type- C to Lightning kablosu alman lazım.
En azından Samsung yine hızlı şarj destekleyen bir şarj adaptörü veriyor.
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Akbaba89 3 sa.
Zibilyon tane Çinli adaptör üreticisi var. He zaten samsung telefon alınmaz da
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_bluescream_ 3 sa.
öyle bi yazmışınız ki sanki kutudan hiç şarj aleti çıkmıyor, yapaağınız haberciliğinze edeyim sizin
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intel7mix 3 sa.
Apple göre yine iyi
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Whippoorwill 3 sa.
Apple'ın iyi yanlarını alınca bu kadar olmuş.
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LGR9 3 sa.
S10 serisine sözde 25w desteği gelecekti yazılım ile hala bekliyoruz. Kutusundan 15w çıkmasını hiç söylemiyorum bile..
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V4LKyR 4 sa.
Applelaşmaya başladılar... Neyse ki yığınla Çinli üretici üretiyor hızlı şarj adaptörlerini.
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darkaura 4 sa.
walla kendileri bilir. cinli firmalar altdan gumbur gumbur geliyorlar.
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samsung, galaxy note 10 ve
5 etiket daha samsung galaxy note 10 45w hızlı şarj Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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