WebOS ikinci kez açık kaynak oluyor

Palm bünyesinde başladığı yolculuğuna önce HP mobil cihazlar ardından da LG televizyonları bünyesinde devam eden webOS işletim sistemi ikinci kez açık kaynak olarak herkesin erişimine açılıyor.

Yine yeniden

İlk kez HP çatısı altında 2011 yılında herkesin erişimine açılan webOS işletim sisteminin daha işlevsel ve farklı segmentlere hitap eden bir platform olması amaçlanıyordu. 2013 yılında LG tarafından satın alınan ve büyük ekranlara uyarlanan webOS yine aynı yolu izleyecek.

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LG yaptığı açıklamada webOS işletim sisteminin televizyonların da ötesine geçmesi amacıyla ücretsiz olarak herkesin erişimine açıldığını duyurdu. Firma yayınladığı görselde de tablet ve set üstü televizyon gibi farklı segmentlerde cihazların webOS tabanlı arayüzlerde çalışabileceğini göstermiş. Herkese açık sürüm webOS Open Source Edition adını taşıyor.

LG’nin daha akıllı sistemler için rakibi Samsung tarzında bir yaklaşım benimsemek istediği gözlerden kaçmıyor. Tizen işletim sistemini mobil cihazların dışına çıkaran Samsung, televizyon, medya oynatıcı, robot süpürge gibi pek çok segmente yaygınlaştırdı. Böylece geniş bir ekosistem oluşturdu. LG ayrıca platformda iyi işler yapacağını gösteren girişimlere teknik destek ve pazarlama desteği vereceğini belirtiyor.