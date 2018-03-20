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WebOS ikinci kez açık kaynak oluyor

Uzun süredir LG akıllı televizyonları altında kendisine yer bulan webOS işletim sistemi daha fazla segmente hitap edebilmek adına herkesin kullanımına açılıyor.
1 yıl
3,3b
1
10
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Palm bünyesinde başladığı yolculuğuna önce HP mobil cihazlar ardından da LG televizyonları bünyesinde devam eden webOS işletim sistemi ikinci kez açık kaynak olarak herkesin erişimine açılıyor.

Yine yeniden

İlk kez HP çatısı altında 2011 yılında herkesin erişimine açılan webOS işletim sisteminin daha işlevsel ve farklı segmentlere hitap eden bir platform olması amaçlanıyordu. 2013 yılında LG tarafından satın alınan ve büyük ekranlara uyarlanan webOS yine aynı yolu izleyecek.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

LG yaptığı açıklamada webOS işletim sisteminin televizyonların da ötesine geçmesi amacıyla ücretsiz olarak herkesin erişimine açıldığını duyurdu. Firma yayınladığı görselde de tablet ve set üstü televizyon gibi farklı segmentlerde cihazların webOS tabanlı arayüzlerde çalışabileceğini göstermiş. Herkese açık sürüm webOS Open Source Edition adını taşıyor.

LG’nin daha akıllı sistemler için rakibi Samsung tarzında bir yaklaşım benimsemek istediği gözlerden kaçmıyor. Tizen işletim sistemini mobil cihazların dışına çıkaran Samsung, televizyon, medya oynatıcı, robot süpürge gibi pek çok segmente yaygınlaştırdı. Böylece geniş bir ekosistem oluşturdu. LG ayrıca platformda iyi işler yapacağını gösteren girişimlere teknik destek ve pazarlama desteği vereceğini belirtiyor.

 

https://www.theverge.com/2018/3/19/17138246/free-webos-open-source-download Yorum Yaz
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hareketliperde 1 yıl en beğenilen Ekrem71.5
google bugün Android'i kapattım dahada geliştirmiyoruz dese bile bu sistemler anca 5 yıl sonra android'i geçerler
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ftekinsen 1 yıl
Vestel in işletim sistemi nedir webOS mi kullanıyor ?
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zolzauza 1 yıl
Webos güzel fakat ona gelene kadar vertical banding, clouding effect, dirty screen effect sorunlarına biraz eğilsinler bu alanlarda rakiplerinin gerisinde kalıyor.
(bu sorunlar Lg de daha fazla)
Ülkemize Sharp tv leri getirmeyenler utansın, Lg-Samsung-Sony vb muhtaç kaldık :(
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mladenbmv 1 yıl
kardeşimde daha eski versiyon tv var benim son çıkan tv den daha hızlı menüsü,menü sistemi değişmesi gerekli akıcı değil.
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Das Boot 1 yıl
WebOS şu an ne durumda bilmiyorum ama ben ilk sürümünü kullanmıştım. Tövbeliyim bi daha asla bulaşmam, bu kadar hantal yavaş çalışan bir OS olamaz. Aynı dönemin Samsung Tizenli televizyonları oldukça akıcıydı. Tabi ben bunu sonradan deneyimleyince öğreniyorum.
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hayansame 1 yıl Das Boot
webos 3.5 olsa ne yazar hocam. Hic bir ise yaramaz. su webos un ovulecek hic bir seyi yok.
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FEARTR 1 yıl
tv de android i webos ile karşılaştırmak webos a hakaret desem yeridir. Tizen webos taklidi ama iyi işler çıkarıyor denebilir.
ben android marketi her anlamda kullancam diyen için tabi kötü bir seçim olurdu lakin android de kullandığımız temel uygulamaların daha stabil ve hızlı versiyonu webos da var.
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a.f.y. 1 yıl
webos androide 10 çakar. Kullandığın uygulamalar ile iki sistemi birbiri ile karşılaştıracaksın. Kullanmadığın binlerce uygulama android platformunda olsa ne yazar.
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CWaRRioR 1 yıl
Acaba open source oluşuyla Kodi gibi uygulamaları webos'ta görebilecek miyiz?
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Ekrem71.5 1 yıl
Bir ios değil olamaz.. Lâkin Android'i heran geçebilir.
i harfini forumda çokca bulunan edebiyat öğretmenlerine hitaben ayırdım. dışarda sokakta 2 kelimeyi 1 araya getiremeyenler burda edebiyat hocası kesiliyor başımıza...
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hareketliperde 1 yıl Ekrem71.5
google bugün Android'i kapattım dahada geliştirmiyoruz dese bile bu sistemler anca 5 yıl sonra android'i geçerler
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