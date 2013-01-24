Western Digital, 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı: 59.2 milyon sabit disk sevkiyatı

Haber Editörü
Dünyanın en büyük veri depolama çözümü üreticilerinden Western Digital, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Firma için ikinci çeyreğin, 28 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona erdiğini not düşelim.
Mali yılın ikinci çeyreği boyunca, dünya genelinde 59.2 milyon adet sabit disk sevkiyatı yapan Western Digital, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP) dikkate alındığında 3.8 milyar dolar satış geliri ve 335 milyon dolar net gelir elde ederken, hisse başına kazanç 1.36 dolar olarak gerçekleşmiş.
Bir önceki mali yılın ikinci çeyreğiyle karşılaştırma yapmak gerekirse Western Digital'in sabit disk sevkiyatları 28.5 milyon adetti. Ayrıca firma, 2 milyar dolar satış geliri ve 145 milyon dolar net gelir kaydederken, hisse başına kazanç 0.61 dolar seviyesindeydi. Özetle sevkiyatlar, net gelir ve hisse başına kazanç, 2 kattan daha yüksek artış göstermiş.
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Hitachi'ler çok iyi ama ülkemizde pek görmüyorum. Ara sıra oem satan yerlerde tek tük o da. Hadi Western de giderse Hitachi gelir mi acaba diye bekleyemeyiz.
Yine Seagate'e kalırız. Yoksa Toshiba da iyi...
1. Sandisk Extreme alanların yorumlarını sürekli görüyorum. Şikayet edip duruyorlar. Sürekli şişme yaptığından bahsediyorlar. Zaten o kadar ucuz olmasının sebebi de o sanırım....
2. Velociraptor la o bir mi. Birisi mekanik disk. Hadi diyelim arkadaş sürekli oyun yükleyip silecek veya onun gibi çok yoğun veri yazılıp silinen işlem yapacak olsun. SSD bir süre sonra hücrelerin ömrü dolmaya başlarsa 64Gb da düşmeye başlayacak ve 50, 40,30,20 ve 10 Gb gibi gittikçe ufalacak. Velociraptor da hiç olmazsa yazma ömrü yok. Mekanik disklerin de böyle bir avantajı var. Bence arkadaş SSD lerin bu kötü yanını bilmiyorsa uyarmadan tavsiyede bulunmamalıyız.
Benim söyleyeceğim şu: Bir SSD yoğun veri yazıp silmediğin zaman uzun ömürlüdür. Erişim süresi olarak falan da Velociraptor dan tabi ki çok daha hızlıdır. Yalnız yoğun veri yazılıp silinecekse mesela 8-10 Gb lık oyunlar kurulup kaldırılacaksa, film indirilip yazılıp silinecekse, download yapılacaksa vs. SSD tavsiye etmem.
Bu arada Team Xtreem S3 SSD kullanıyorum. Kullanan herkes te çok memnun. Fiyatı da Sandisk'ten çok farklı değil. Onun yerine SSD alacaksanız şiddetle tavsiye ederim.
Sandisk 64Gb 171 lira, Team S3 60Gb 185 lira.
Sandisk 64Gb Sata3 ama 490Mb/Sn. okuma, 240Mb/Sn. yazma hızları var.
Team S3 60Gb Sata3 ise 550Mb/Sn. okuma, 480Mb/Sn. yazma hızları var ve Senkron Nand flash kullanıyor. Yani sıkıştırılmamış dosyalarda daha hızlı. Zaten normal hızında da daha hızlı.
Şuraya gidip Team kullananların yorumlarına bakarsanız hepsi çok memnun:
teknobiyotik.com/...
Kaldı ki yoğun veri yazılmayacaksa ve uygun SSD aranıyorsa öyle 180 liralar vermeye de gerek yok.
Güvenilir marka olan Intel de 163 liraya alınabilir:
En azından Sandisk'in 64Gb olanından daha hızlı ve fiyatı da daha ucuz ayrıca çok daha güvenli...
teknobiyotik.com/...
Toshiba diyecektim, gerçi Toshiba diskleri sanırım Hitachi üretiyormuş.
Toshiba diskler ülkemizde satılıyor.
teknofiyat.com/...
Ben 100 lira yerine 150 lira vereyim ama çalışırken içinde bilgiler varken diskim bozulmasın.
Maxtor vardı, Samsung vardı. Bunların ikisini de Seagate aldı. Seagate i zaten biliyoruz. En sorunlu en çok problem çıkartan disk onda. Şimdi 2 markayı da o üretiyor. Maxtor u zaten üretmiyor sanırım. Samsung'a da güven olmaz ne de olsa onu da Seagate üretiyor.
Güvenebileceğim en iyi marka bi Western Digital kaldı. Ne olur o da batmasın. Ben biraz fazla para ödemeye razıyım. Yeter ki disk bozulup datalar gitmesin...
Hitachi Diskler var onlar iyi değil mi ?
HDD işinde o işler öyle olmuyor işte. Daha geçen ay 2 TB'lik WD Essential'im bozuldu. İçindeki dizi arşivim komple gitti. Allahtan arkadaşta da vardı diziler. Dolayısıyla bozulmayan HDD diye bir şey yoktur. Elektronik ürün bu. İçinde Hitachi olan harici Philips HDD ise 7. senesine girdi. Bana mısın demiyor. Alırsın ertesi gün bozulur, alırsın 10 sene kullanırsın.
Yurtdışı Fiyatları.
3 TB 7200 rpm 120$, amazon.com/...
4 TB USB3 HDD 182$, amazon.com/...
yıl sonunda 2 çeyrek mi biter.
Apple'nda 1 .çeyreği yıl sonunda bitiyor .
çeyrek ya ya adı üstünde 4 te biri yıl sonunda 4.çeyrek biter.hadi farklı bitiyorsun ülke olarak ama firmalarda farklı bitiriyor nasıl bir iş bu.
Standardınızı çeyrek öpeyim ben sizin!
Birtek ABD'de bu şekilde değil ki. Eskiden Türkiye'de de böyleydi sistem (90larda kalktı sanırım). Şirketlerin de kendini bağlı olduğu ülkenin "mali yılı"na göre ayarlaması gayet normal. Stok sayımları ve vergilendirmeler de bu takvime göre oluyor.
WD, Silicon System firmasını satın aldıktan sonra SSD pazarına girmiş bulunmaktadır. Şu an SiliconDrive serîsi SSD'leri hâlen satışta :)
En iyi harddisk, 200TL'lik alt segmet SSD performansını bile veremiyor. Ama tabi diğer HDD'lere göre nispeten daha iyidir almak istediğiniz.
74.5 gb'lik velociraptor alana kadar 64 gb'lik sandisk extreme sata3 al, hem uzun sure kullanirsin hem daha memnun kalirsin. (ikisini de kullanmis birisi olarak soyluyorum)
bide ssd ye girse piyasa yıkılır
Net gelir masraflar çıktıktan sonra hesaplanır. Kar marjı %35'lerde..