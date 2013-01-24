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Western Digital, 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı: 59.2 milyon sabit disk sevkiyatı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
knight
Haber Editörü
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Western Digital, 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı: 59.2 milyon sabit disk sevkiyatı
Dünyanın en büyük veri depolama çözümü üreticilerinden Western Digital, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Firma için ikinci çeyreğin, 28 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona erdiğini not düşelim.
Mali yılın ikinci çeyreği boyunca, dünya genelinde 59.2 milyon adet sabit disk sevkiyatı yapan Western Digital, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP) dikkate alındığında 3.8 milyar dolar satış geliri ve 335 milyon dolar net gelir elde ederken, hisse başına kazanç 1.36 dolar olarak gerçekleşmiş.
Bir önceki mali yılın ikinci çeyreğiyle karşılaştırma yapmak gerekirse Western Digital'in sabit disk sevkiyatları 28.5 milyon adetti. Ayrıca firma, 2 milyar dolar satış geliri ve 145 milyon dolar net gelir kaydederken, hisse başına kazanç 0.61 dolar seviyesindeydi. Özetle sevkiyatlar, net gelir ve hisse başına kazanç, 2 kattan daha yüksek artış göstermiş.

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.: mds :. 6 yıl
o kadar fahiş fiyata satarlarsa heralde 2 katı kar açıklarlar.
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OverClocK1ng 6 yıl
_Dominic_Toretto_
Hitachi Diskler var onlar iyi değil mi ?

Hitachi'ler çok iyi ama ülkemizde pek görmüyorum. Ara sıra oem satan yerlerde tek tük o da. Hadi Western de giderse Hitachi gelir mi acaba diye bekleyemeyiz.
Yine Seagate'e kalırız. Yoksa Toshiba da iyi...

Psydia
74.5 gblik velociraptor alana kadar 64 gblik sandisk extreme sata3 al, hem uzun sure kullanirsin hem daha memnun kalirsin. (ikisini de kullanmis birisi olarak soyluyorum)


1. Sandisk Extreme alanların yorumlarını sürekli görüyorum. Şikayet edip duruyorlar. Sürekli şişme yaptığından bahsediyorlar. Zaten o kadar ucuz olmasının sebebi de o sanırım....

2. Velociraptor la o bir mi. Birisi mekanik disk. Hadi diyelim arkadaş sürekli oyun yükleyip silecek veya onun gibi çok yoğun veri yazılıp silinen işlem yapacak olsun. SSD bir süre sonra hücrelerin ömrü dolmaya başlarsa 64Gb da düşmeye başlayacak ve 50, 40,30,20 ve 10 Gb gibi gittikçe ufalacak. Velociraptor da hiç olmazsa yazma ömrü yok. Mekanik disklerin de böyle bir avantajı var. Bence arkadaş SSD lerin bu kötü yanını bilmiyorsa uyarmadan tavsiyede bulunmamalıyız.

Benim söyleyeceğim şu: Bir SSD yoğun veri yazıp silmediğin zaman uzun ömürlüdür. Erişim süresi olarak falan da Velociraptor dan tabi ki çok daha hızlıdır. Yalnız yoğun veri yazılıp silinecekse mesela 8-10 Gb lık oyunlar kurulup kaldırılacaksa, film indirilip yazılıp silinecekse, download yapılacaksa vs. SSD tavsiye etmem.

Bu arada Team Xtreem S3 SSD kullanıyorum. Kullanan herkes te çok memnun. Fiyatı da Sandisk'ten çok farklı değil. Onun yerine SSD alacaksanız şiddetle tavsiye ederim.

Sandisk 64Gb 171 lira, Team S3 60Gb 185 lira.
Sandisk 64Gb Sata3 ama 490Mb/Sn. okuma, 240Mb/Sn. yazma hızları var.
Team S3 60Gb Sata3 ise 550Mb/Sn. okuma, 480Mb/Sn. yazma hızları var ve Senkron Nand flash kullanıyor. Yani sıkıştırılmamış dosyalarda daha hızlı. Zaten normal hızında da daha hızlı.

Şuraya gidip Team kullananların yorumlarına bakarsanız hepsi çok memnun:
teknobiyotik.com/...

Kaldı ki yoğun veri yazılmayacaksa ve uygun SSD aranıyorsa öyle 180 liralar vermeye de gerek yok.

Güvenilir marka olan Intel de 163 liraya alınabilir:
En azından Sandisk'in 64Gb olanından daha hızlı ve fiyatı da daha ucuz ayrıca çok daha güvenli...
teknobiyotik.com/...
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

[

Toshiba diyecektim, gerçi Toshiba diskleri sanırım Hitachi üretiyormuş.

Toshiba diskler ülkemizde satılıyor.


teknofiyat.com/...
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OverClocK1ng 6 yıl
Aman a Western Digital kazansın. 2 kat kazansın. Hatta 100 liralık diske 150 lira verelim. Yeter ki kazanmıyor diye batmasın. Zira adam gibi disk yapan ve diski sağlam olan tek marka bu kaldı.
Ben 100 lira yerine 150 lira vereyim ama çalışırken içinde bilgiler varken diskim bozulmasın.
Maxtor vardı, Samsung vardı. Bunların ikisini de Seagate aldı. Seagate i zaten biliyoruz. En sorunlu en çok problem çıkartan disk onda. Şimdi 2 markayı da o üretiyor. Maxtor u zaten üretmiyor sanırım. Samsung'a da güven olmaz ne de olsa onu da Seagate üretiyor.
Güvenebileceğim en iyi marka bi Western Digital kaldı. Ne olur o da batmasın. Ben biraz fazla para ödemeye razıyım. Yeter ki disk bozulup datalar gitmesin...
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Aman a Western Digital kazansın. 2 kat kazansın. Hatta 100 liralık diske 150 lira verelim. Yeter ki kazanmıyor diye batmasın. Zira adam gibi disk yapan ve diski sağlam olan tek marka bu kaldı.

Ben 100 lira yerine 150 lira vereyim ama çalışırken içinde bilgiler varken diskim bozulmasın.

Maxtor vardı, Samsung vardı. Bunların ikisini de Seagate aldı. Seagate i zaten biliyoruz. En sorunlu en çok problem çıkartan disk onda. Şimdi 2 markayı da o üretiyor. Maxtor u zaten üretmiyor sanırım. Samsung'a da güven olmaz ne de olsa onu da Seagate üretiyor.

Güvenebileceğim en iyi marka bi Western Digital kaldı. Ne olur o da batmasın. Ben biraz fazla para ödemeye razıyım. Yeter ki disk bozulup datalar gitmesin...

Hitachi Diskler var onlar iyi değil mi ?
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kassatura 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Aman a Western Digital kazansın. 2 kat kazansın. Hatta 100 liralık diske 150 lira verelim. Yeter ki kazanmıyor diye batmasın. Zira adam gibi disk yapan ve diski sağlam olan tek marka bu kaldı.

Ben 100 lira yerine 150 lira vereyim ama çalışırken içinde bilgiler varken diskim bozulmasın.

Maxtor vardı, Samsung vardı. Bunların ikisini de Seagate aldı. Seagate i zaten biliyoruz. En sorunlu en çok problem çıkartan disk onda. Şimdi 2 markayı da o üretiyor. Maxtor u zaten üretmiyor sanırım. Samsung'a da güven olmaz ne de olsa onu da Seagate üretiyor.

Güvenebileceğim en iyi marka bi Western Digital kaldı. Ne olur o da batmasın. Ben biraz fazla para ödemeye razıyım. Yeter ki disk bozulup datalar gitmesin...

HDD işinde o işler öyle olmuyor işte. Daha geçen ay 2 TB'lik WD Essential'im bozuldu. İçindeki dizi arşivim komple gitti. Allahtan arkadaşta da vardı diziler. Dolayısıyla bozulmayan HDD diye bir şey yoktur. Elektronik ürün bu. İçinde Hitachi olan harici Philips HDD ise 7. senesine girdi. Bana mısın demiyor. Alırsın ertesi gün bozulur, alırsın 10 sene kullanırsın.
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Recharged 6 yıl
Her zaman ilk tercih ettiğim hard disk markasıdır WD.Verdiğiniz paranın karşılığını alıyorsunuz.
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abdulmusavvir 6 yıl
Diğer başlığa attığım mesajım.
Yurtdışı Fiyatları.
3 TB 7200 rpm 120$, amazon.com/...
4 TB USB3 HDD 182$, amazon.com/...
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teramit 6 yıl
Ya bu Abd liler takvimi yeniden mi unuttular.
yıl sonunda 2 çeyrek mi biter.
Apple'nda 1 .çeyreği yıl sonunda bitiyor .
çeyrek ya ya adı üstünde 4 te biri yıl sonunda 4.çeyrek biter.hadi farklı bitiyorsun ülke olarak ama firmalarda farklı bitiriyor nasıl bir iş bu.
Standardınızı çeyrek öpeyim ben sizin!
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meposion 6 yıl
sel bastı su boruları patladı felan hikaye adamlar mal'a vurdu
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Team McLaren 6 yıl teramit
teramit

Ya bu Abd liler takvimi yeniden mi unuttular.
yıl sonunda 2 çeyrek mi biter.
Apple'nda 1 .çeyreği yıl sonunda bitiyor .
çeyrek ya ya adı üstünde 4 te biri yıl sonunda 4.çeyrek biter.hadi farklı bitiyorsun ülke olarak ama firmalarda farklı bitiriyor nasıl bir iş bu.
Standardınızı çeyrek öpeyim ben sizin!

Birtek ABD'de bu şekilde değil ki. Eskiden Türkiye'de de böyleydi sistem (90larda kalktı sanırım). Şirketlerin de kendini bağlı olduğu ülkenin "mali yılı"na göre ayarlaması gayet normal. Stok sayımları ve vergilendirmeler de bu takvime göre oluyor.
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Solid State Disk 6 yıl
GoldPunch
Western Digitalin SSD sektörüne de girmesini bekliyoruz.

WD, Silicon System firmasını satın aldıktan sonra SSD pazarına girmiş bulunmaktadır. Şu an SiliconDrive serîsi SSD'leri hâlen satışta :)
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kımyasal 6 yıl
Arkadaslar konuyla alakasi yok ama gorus alayim dedim.veloci raptor serisi SSD yerine yakin oranda iş görürmü ?
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GoldPunch 6 yıl kımyasal
kımyasal

Arkadaslar konuyla alakasi yok ama gorus alayim dedim.veloci raptor serisi SSD yerine yakin oranda iş görürmü ?

En iyi harddisk, 200TL'lik alt segmet SSD performansını bile veremiyor. Ama tabi diğer HDD'lere göre nispeten daha iyidir almak istediğiniz.
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Psydia 6 yıl kımyasal
kımyasal
Arkadaslar konuyla alakasi yok ama gorus alayim dedim.veloci raptor serisi SSD yerine yakin oranda iş görürmü ?

74.5 gb'lik velociraptor alana kadar 64 gb'lik sandisk extreme sata3 al, hem uzun sure kullanirsin hem daha memnun kalirsin. (ikisini de kullanmis birisi olarak soyluyorum)
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GoldPunch 6 yıl
Western Digital'in SSD sektörüne de girmesini bekliyoruz.
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gmfaruk 6 yıl GoldPunch
GoldPunch

Western Digital'in SSD sektörüne de girmesini bekliyoruz.

bide ssd ye girse piyasa yıkılır
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Public_Enemy 6 yıl
3.8 milyar dolar satış geliri, 335 milyon dolar net gelir , vay be kar marjı %10'larda yani.
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Geçen yıla göre 2 katından biraz fazla net gelir elde etmiş vay beah.
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Divinity 6 yıl Public_Enemy
Public_Enemy

3.8 milyar dolar satış geliri, 335 milyon dolar net gelir , vay be kar marjı %10'larda yani.

Net gelir masraflar çıktıktan sonra hesaplanır. Kar marjı %35'lerde..
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