Western Digital, 2. çeyrek sonuçlarını açıkladı: 59.2 milyon sabit disk sevkiyatı

Dünyanın en büyük veri depolama çözümü üreticilerinden Western Digital, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Firma için ikinci çeyreğin, 28 Aralık 2012 tarihi itibarıyla sona erdiğini not düşelim.



Mali yılın ikinci çeyreği boyunca, dünya genelinde 59.2 milyon adet sabit disk sevkiyatı yapan Western Digital, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GAAP) dikkate alındığında 3.8 milyar dolar satış geliri ve 335 milyon dolar net gelir elde ederken, hisse başına kazanç 1.36 dolar olarak gerçekleşmiş.

Bir önceki mali yılın ikinci çeyreğiyle karşılaştırma yapmak gerekirse Western Digital'in sabit disk sevkiyatları 28.5 milyon adetti. Ayrıca firma, 2 milyar dolar satış geliri ve 145 milyon dolar net gelir kaydederken, hisse başına kazanç 0.61 dolar seviyesindeydi. Özetle sevkiyatlar, net gelir ve hisse başına kazanç, 2 kattan daha yüksek artış göstermiş.

