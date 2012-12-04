Western Digital, Red ve Green serisi sabit disklerinde çıtayı 5 TB'a yükseltecek

Günümüzde kullanımı hızla yaygınlaşan SSD'ler, yüksek performans, sessiz çalışma, darbelere karşı dayanıklılık ve düşük enerji sarfiyatı gibi avantajlarıyla mekanik sabit diskleri gölgesinde bıraksa da, bu teknolojinin önünde kapasite ve fiyat konularında katedeceği uzunca bir yol var. SSD cephesinde sık sık yeni gelişmeler yaşanırken, mekanik sabit disklerin de yerinde saymayıp kapasite sınırlarını zorladığını söyleyebiliriz.

Veri depolama alanının önemli oyuncularından Western Digital, Rus internet sitesi Always More Digital'ın sızdırdığı iki farklı dökümana göre Red ve Green serisi sabit disklerinde kapasite çıtasını önümüzdeki yıl 5 TB'a kadar yükseltmeyi planlıyor. Sırasıyla WD50ERFX ve WD50EZRX ürün kodlarına sahip olan 5 TB'lık modeller, yayımlanan listedeki bilgilere göre 2013 yılının dördüncü çeyreğinde boy gösterecek. Yine sırasıyla WD40ERFX ve WD40EZRX ürün kodlu 4 TB'lık modeller ise 2013 yılının üçüncü çeyreğine doğru tüketicilerin beğenisine sunulacak. NAS (Network Attached Storage) sistemleri için optimize edilen Red serisi ile enerji sarfiyatı konusunda iddialı Green serisi, 64 MB tampon bellekle, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimiyle ve 3.5-inç'lik formla gelecek.

Western Digital'ın 5 TB'lık yeni çözümlerine arşiv meraklılarının ve kurumsal müşterilerin ilgi göstermesi bekleniyor.



http://www.almodi.org/novosti-hardware/western-digital-v-2013-godu-predstavit-5-tb-nakopiteli