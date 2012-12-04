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Western Digital, Red ve Green serisi sabit disklerinde çıtayı 5 TB'a yükseltecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Western Digital, Red ve Green serisi sabit disklerinde çıtayı 5 TB'a yükseltecek
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Günümüzde kullanımı hızla yaygınlaşan SSD'ler, yüksek performans, sessiz çalışma, darbelere karşı dayanıklılık ve düşük enerji sarfiyatı gibi avantajlarıyla mekanik sabit diskleri gölgesinde bıraksa da, bu teknolojinin önünde kapasite ve fiyat konularında katedeceği uzunca bir yol var. SSD cephesinde sık sık yeni gelişmeler yaşanırken, mekanik sabit disklerin de yerinde saymayıp kapasite sınırlarını zorladığını söyleyebiliriz.
Veri depolama alanının önemli oyuncularından Western Digital, Rus internet sitesi Always More Digital'ın sızdırdığı iki farklı dökümana göre Red ve Green serisi sabit disklerinde kapasite çıtasını önümüzdeki yıl 5 TB'a kadar yükseltmeyi planlıyor. Sırasıyla WD50ERFX ve WD50EZRX ürün kodlarına sahip olan 5 TB'lık modeller, yayımlanan listedeki bilgilere göre 2013 yılının dördüncü çeyreğinde boy gösterecek. Yine sırasıyla WD40ERFX ve WD40EZRX ürün kodlu 4 TB'lık modeller ise 2013 yılının üçüncü çeyreğine doğru tüketicilerin beğenisine sunulacak. NAS (Network Attached Storage) sistemleri için optimize edilen Red serisi ile enerji sarfiyatı konusunda iddialı Green serisi, 64 MB tampon bellekle, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimiyle ve 3.5-inç'lik formla gelecek.
Western Digital'ın 5 TB'lık yeni çözümlerine arşiv meraklılarının ve kurumsal müşterilerin ilgi göstermesi bekleniyor.
Western Digital, Red ve Green serisi sabit disklerinde çıtayı 5 TB'a yükseltecek
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Western Digital, Red ve Green serisi sabit disklerinde çıtayı 5 TB'a yükseltecek
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http://www.almodi.org/novosti-hardware/western-digital-v-2013-godu-predstavit-5-tb-nakopiteli Yorum Yaz
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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
Bu haber doğru, teyit için yazıyorum hatta 5 TB'lar daha erken gelecekler.
Zaten mevcut fiyatlardaki hareketlenmeler bunu gösteriyor. Geçen hafta amazon kampanyasında 3 TB HDD 88$, 4 TB HDD 249$'dı.
Öte yandan SSD'lerin genel dip fiyatları;
120 GB 62$, 240 GB 129$, 512 GB 280$, 1 TB 999$.
BD-Yazıcılarda 12x Asus 59$ amazon.com/...
Ayrıca piyasadaki 4x boş BD'lerin yerini 6x'ler almış durumda, bu günlerde Türkiye'de bile hazırda 50 tanesi 78'liraya satılan 4x BD paketlerin fiyatına bile daha fazla bastırır, Ri-Data mesela.
Tüm bunların bağlamında HDD'lerin kapasite artış haberini bekliyorduk. Piyasada kalabilmesi için gerekliydi.
Bu haber doğru, teyit için yazıyorum hatta 5 TB'lar daha erken gelecekler.Zaten mevcut fiyatlardaki hareketlenmeler bunu gösteriyor. Geçen hafta amazon kamp...
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oktayakgoz 6 yıl
Seagate bedava verseler almam. Yillardir bilgisayar ile ugrasirim elimde kalan hdd ler hep seagate.
1 Yanıt Yanıtla
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pohuman 6 yıl oktayakgoz
oktayakgoz

Seagate bedava verseler almam. Yillardir bilgisayar ile ugrasirim elimde kalan hdd ler hep seagate.

Kesinlikle katılıyorum..
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semih22 6 yıl
cengiz4565
1tb seagate barracuda 7200.14 serisi 64 mb cache hdd aldım yaptıgım testlerde black cover dan daha iyi performans verdi

black cover
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WarSaw 6 yıl
hayyam_karadenizli
Bu haber doğru, teyit için yazıyorum hatta 5 TBlar daha erken gelecekler.Zaten mevcut fiyatlardaki hareketlenmeler bunu gösteriyor. Geçen hafta amazon kampanyasında 3 TB HDD 88$, 4 TB HDD 249$dı.Öte yandan SSDlerin genel dip fiyatları;120 GB 62$, 240 GB 129$, 512 GB 280$, 1 TB 999$.BD-Yazıcılarda 12x Asus 59$ amazon.com/... piyasadaki 4x boş BDlerin yerini 6xler almış durumda, bu günlerde Türkiyede bile hazırda 50 tanesi 78liraya satılan 4x BD paketlerin fiyatına bile daha fazla bastırır, Ri-Data mesela.Tüm bunların bağlamında HDDlerin kapasite artış haberini bekliyorduk. Piyasada kalabilmesi için gerekliydi.

bu fiyatlara bakınca resmen bizim ülkede kapkaç dolandırıcılık yapıyorlar diyesim geliyor
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perikentli 6 yıl
ya benim bi sorum olacak aslında kullandıgımız mevcut hdd ler şimdi 5 yıl sonra ömrü bitecekmi_? yoksa daha uzun süre gidermi ..
yani bu 5 yıl hiç durmadan calısan hdd ler içinmi söleniyor?
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1963bursa 6 yıl
Hayyam, güzel açıklamışsın, daha erken gelir fikrin zaten kaçınılmaz, rakipler şu an satışta, HDD hamle için 9 ay bekleyemez, pazar payında kaybı çoktan başladı.
İşin özü ise tüm bunların anlamı mevcut 249$ olan 4 TB'lar 129$ gibi alınabilir bir rakama inecek, 3.5" 5TB'lar ise 249$fiyatıyla satışa girecek. Hepsi bu. 4 TB HDD'ler alabileceğiz.
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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
Bu haber doğru, teyit için yazıyorum hatta 5 TB'lar daha erken gelecekler.
Zaten mevcut fiyatlardaki hareketlenmeler bunu gösteriyor. Geçen hafta amazon kampanyasında 3 TB HDD 88$, 4 TB HDD 249$'dı.
Öte yandan SSD'lerin genel dip fiyatları;
120 GB 62$, 240 GB 129$, 512 GB 280$, 1 TB 999$.
BD-Yazıcılarda 12x Asus 59$ amazon.com/...
Ayrıca piyasadaki 4x boş BD'lerin yerini 6x'ler almış durumda, bu günlerde Türkiye'de bile hazırda 50 tanesi 78'liraya satılan 4x BD paketlerin fiyatına bile daha fazla bastırır, Ri-Data mesela.
Tüm bunların bağlamında HDD'lerin kapasite artış haberini bekliyorduk. Piyasada kalabilmesi için gerekliydi.
Yanıtla +7
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cengiz4565 6 yıl
1tb seagate barracuda 7200.14 serisi 64 mb cache hdd aldım yaptıgım testlerde black cover dan daha iyi performans verdi
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Recharged 6 yıl
Fiyatları önemli.Eğer aşırı fiyatlar olmazsa 5 TB'lik diskler güzel bir çözüm olur özellikler arşivciler için.Bir kaç tane hdd yerine tek hdd üzerinde toplanabilir her şey.
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SpawnOnur 6 yıl
5 tb depolama alani icin cok guzel bir secenek.Ama performans icin her bilgisayara SSD sart.
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Gerginix 6 yıl
Yaklasik 1,5 - 2 yil sonra 10 - 15tb piyasada olacak.
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Mekanik Diskler uzun süre kullanılır.

Depolama için Mekanik Diskler hala en iyi seçenek.

Piyasada zaten kaçtane Mekanik üretici kaldı ki, Seagate var, WD var Hitachi var.
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Turkforce 6 yıl
black_flood
western disigital maliyetin yüksek olması nedeni ile ssd ile ilgili olan merağını bir kenara bırakıp ucuza maal olan mekanik disklere ağırlık veriyor ama şu noktayıda unutuyor sunucu platformları için özel olarak yüksek kapasite 500 gb lık ssd modeli çıkartsa çok mantıklı bir adım olacağına inanıyorum. ssd disk 15 ila 20 yıl civarı ömre sahipken mekanik disk 3 yılın sonunda yada 5 yılın sonunda parçalar aşınınca çöp oluyor.

Hangi disklerden bahsediyorsunuz ?
1. WD ssd üreticisi değil ve bu alanda hiç yatırımı yok.
2. Dünyada 5 yılın üzerinde çalışan milyonlarca masaüstü ve sunucu diski var.
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