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Western Digital yüzde 15 hissesini Çinli Unis'e sattı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Western Digital yüzde 15 hissesini Çinli Unis'e sattı

Bugüne kadar piyasaya sürdüğü çeşitli depolama çözümleri ile tanıdığımız dünya devlerinden birisi olan Western Digital, yeni pazarlarda hızlı hamle yapabilmek adına hissesinin yüzde 15'ini Çinli yatırım firması Unis'e satmaya karar verdi. 

1970 yılında kurulan Western Digital, bilgisayar sistemlerinin yaygın kullanıma geçmesi ile birlikte hızlı bir yükseliş içerisine girdi ve Hitachi gibi rakiplerini satın alarak dünya devlerinden birisi haline geldi. Unisplendour Corporation ise Çin devleti tarafından kontrol edilen bir yatırım firması. Unis, Western Digital firmasının yüzde 15'lik hissesi için 3.775 milyar doları gözden çıkardı. WD'nin elde edeceği gelir ile yeni pazarlara hızlı hamle yapabilme ve yeni teknolojiler geliştirebilme imkanına sahip olacağı belirtiliyor. 

Bununla birlikte Unis'in Çin devletinin kontrolünde olması soru işaretlerinin oluşmasına neden oluyor. Geçmiş dönemlerde Huawei, ZTE gibi firmalar arka planda Çin devleti tarafından kontrol edildiği için ABD'de çeşitli casusluk suçlamalarına maruz kalmıştı. Unis'in satın alım sürecinin bu bakımdan ABD yetkili makamlarından onay alamayabileceği belirtiliyor. Zira WD ürünleri ABD'de kendisine geniş bir kullanım alanı bulmuş durumda.  

http://www.bit-tech.net/news/hardware/2015/10/02/wd-unis-deal/1 Yorum Yaz
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Nevfel 4 yıl
Çinliler çok tehlikeli bir şekilde tüm şirketleri yavaş yavaş alıyorlar. Hiç ummadığınız avrupalı amerikalı birçok şirket şuanda çinli firmalara ait durumda.
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xLmNt13 4 yıl en beğenilen
WD hdd de en güvendiğim marka.
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kandal_gr 4 yıl
Bugün yüzde 15i yarın hepsi :)
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GamTeli 4 yıl
Wester Digital kadar çok kaliteli gözüküp süper pazarlama yapıpta bi halt olmayan ürünler üreten başka bir firma görmedim, aslında amerikan firmalarının çoğu böyle diyebilirim, iş görmez sadece şov aleti..
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xLmNt13 4 yıl en beğenilen
WD hdd de en güvendiğim marka.
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OverClocK1ng 4 yıl
patren
Western Digital bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum

Çünkü eski IBM in disk bölümü. En iyi ve güvenilen markalardan birisi...
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Patren 4 yıl
Western Digital bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum
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Nevfel 4 yıl
Çinliler çok tehlikeli bir şekilde tüm şirketleri yavaş yavaş alıyorlar. Hiç ummadığınız avrupalı amerikalı birçok şirket şuanda çinli firmalara ait durumda.
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Puzzles 4 yıl
Depolama ürünlerinde başlıca tercihim... Umarım bu hamleden sonra ürünlerin kalitesi düşmez.
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