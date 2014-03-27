Western Digital'dan Thunderbolt'lu RAID destekli depolama birimi: My Passport Pro

Depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız Western Digital, ürün gamının ilk Thunderbolt’lu, çift depolama birimli çözümü olan My Passport Pro’yu tanıttı.

Anotlanmış alüminyum kasası içerisinde 2,5 inçlik 2 adet depolama birimine ev sahipliği yapan My Passport Pro, toplamda 2TB ya da 4TB’lık depolama alanı sunuyor. Thunderbolt üzerinden hem enerji ihtiyacını karşılayan hem de veri transferi yapan depolama birim, 233 MB/s’ye kadar veri transferi gerçekleştirebiliyor.

Çift diskten ötürü fabrika çıkışlı olarak RAID desteğine de sahip olan My Passport Pro, Maksimum hız ve kapasite için RAID 0 olarak ya da İki kat güvenli veri koruması için RAID 1 yansıtma modunda çalışabiliyor.

Apple, Apple Online Store ve WD’nin resmi satış kanalları üzerinden satılacak olan My Passport Pro’nun 2TB’lık modelinin satış fiyatı 300 dolar, 4TB’lık modelinin ise 430 dolar olarak belirlenmiş.