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Western Digital’den kendi markasını taşıyan ilk SATA SSD ürünleri

Gündelik işlemlerde uygun fiyatlı SATA SSD ürünlerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için Western Digital’in Blue ve Green adındaki iki yeni serisi piyasaya çıkmak üzere.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,1b
1
10
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde depolama çözümleri sektöründe SanDisk firmasını satın alarak vites arttıran Western Digital, SSD pazarında da önemli hamleler yapıyor. Firma kendi markasını taşıyan ilk son kullanıcı SATA SSD ailesini duyurdu.

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WD Blue ve WD Green adını taşıyan iki yeni SSD serisi; uzun kullanım süreleri, düşük enerji tüketimi ve yüksek hızlar ile tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışacak.

WD Blue SSD

Kanyakları daha yoğun kullanan uygulamalar ve çoklu görevler için tasarlanan WD Blue serisi, 2.5 inç veya M.2 2280 form faktörü içerisinde bulunabilecek. Okuma hızlarında 525MB/s, yazma hızlarında ise 545MB/s seviyesine çıkabilen serinin toplam yazma ömrü de 400TB’a kadar gidiyor. Hatalar arasındaki zaman dilimi ise 1.75 milyon saat.

Seride 3 farklı kapasite var. 250GB, 500GB ve 1TB olarak belirlenen kapasitelerin fiyatları ise vergiler hariç 89$-300$ aralığında olacak. Satışlar an itibariyle başlamış durumda.

WD Green SSD

WD Green serisi ise daha çok gündelik kullanıma hitap ediyor. Sadece 120GB ve 240GB kapasiteleri bulunan serinin yazma hızları 405MB/s, okuma hızları da 540MB/s seviyelerine çıkıyor. Toplam yazma ömrü ise ilk seçenek için 40TB, ikinci seçenek için 80TB. Yine 2.5 inç ve M.2 2280 form faktörlerine sahip olacak serinin piyasaya çıkışı yıl sonunu bulacak.

 

https://wdc.com/about-wd/newsroom/press-room/2016-10-11-western-digital-introduces-wd-blue-and-wd-green-solid-state-drives.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
acbold 3 yıl en beğenilen
Ürünler kısa süredir Amazon'da satılıyor. Fakat tercih sebebi olmaları için bir neden yok.

- - - - - - - -
WD Blue 250GB SSD SATA WDS250G1B0A
amazon.com/...

Fiyat : $79.99 + $5.23 Shipping & Import Fees Deposit to Turkey

- - - - - - - -

WD Blue 500GB SSD SATA WDS500G1B0A
amazon.com/...

Fiyat : $139.99 + $33.43 Shipping & Import Fees Deposit to Turkey

- - - - - - - -

WD Blue 1TB SSD SATA WDS100T1B0A
amazon.com/...

Fiyat : $279.99 + $58.63 Shipping & Import Fees Deposit to Turkey

- - - - - - - -

WD Blue M.2 250GB SSD WDS250G1B0B
amazon.com/...

Fiyat : $84.99 + $23.53 Shipping & Import Fees Deposit to Turkey

- - - - - - - -

WD Blue M.2 500GB SSD WDS500G1B0B
amazon.com/...

Fiyat : $149.99 + $33.17 Shipping & Import Fees Deposit to Turkey

- - - - - - - -

WD Blue M.2 1TB SSD WDS100T1B0B
amazon.com/...

Fiyat : $289.99 + $60.43 Shipping & Import Fees Deposit to Turkey
Ürünler kısa süredir Amazon'da satılıyor. Fakat tercih sebebi olmaları için bir neden yok.- - - - - - - -WD Blue 250GB SSD SATA WDS250G1B0A
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Mixus 3 yıl
önemli olan kaliteli bileşenler içermesidir. elektriğe karşı dayanıklı olmasıdır. sonra ise veri bozulmalarına karşı koruma. en son hız.
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hacı.basat 3 yıl
İnternetler hızlandığından bu yana HDD alıpta ağzının tadı kaçmadan kullanabilen kalmadı, her arıza garantiye dahil değil, insanların bilgilerini sakladığı bir ürün üstelik, sadece HDD kullanmak diken üstünde oturmaktan farksız.
Bu ortamda 380 liranın altında yarım TB SSD bulamıyoruz, WD buna çare olabilir, en azından 340 liraya yarım TB satsa ikinci kullanım için bilgisayar alacaklar bayram eder, hazır AMD'nin yeni işlemcileri de gelmek üzereyken iyi piyasa olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 3 yıl en beğenilen
Ürünler kısa süredir Amazon'da satılıyor. Fakat tercih sebebi olmaları için bir neden yok.

- - - - - - - -
WD Blue 250GB SSD SATA WDS250G1B0A
amazon.com/...

Fiyat : $79.99 + $5.23 Shipping & Import Fees Deposit to Turkey

- - - - - - - -

WD Blue 500GB SSD SATA WDS500G1B0A
amazon.com/...

Fiyat : $139.99 + $33.43 Shipping & Import Fees Deposit to Turkey

- - - - - - - -

WD Blue 1TB SSD SATA WDS100T1B0A
amazon.com/...

Fiyat : $279.99 + $58.63 Shipping & Import Fees Deposit to Turkey

- - - - - - - -

WD Blue M.2 250GB SSD WDS250G1B0B
amazon.com/...

Fiyat : $84.99 + $23.53 Shipping & Import Fees Deposit to Turkey

- - - - - - - -

WD Blue M.2 500GB SSD WDS500G1B0B
amazon.com/...

Fiyat : $149.99 + $33.17 Shipping & Import Fees Deposit to Turkey

- - - - - - - -

WD Blue M.2 1TB SSD WDS100T1B0B
amazon.com/...

Fiyat : $289.99 + $60.43 Shipping & Import Fees Deposit to Turkey
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 3 yıl
Sandisk X400 serisi düşünüyordum sonra almaya niyetlendim baktım çoğu ürün birden stoklardan çekilmiş demek x400 serisi isim değiştirerek blue oldu z410 ise green serisi oldu black serisi ise muhtemelen Ocakta CES te lanse edilebilir Extreme II den devşirirler onuda ...
WD özellikle Black Red ve Purple serilerinde devamlı kullandığım marka şuana kadar sorunum olmadı umarım Sandiskten devşirme SSDleride makul fiyattan ülkemize gelir ...
bu arada ülkemiz pazarında ikinci serisi ile Crucial(Micron) MX300 serisi satışa çıktı bu seride fiyatları ve özellikleri göz önünde bulundurulduğunda güzel bir seri gerçekten umarım ülkemizde detaylı incelemeler ile geniş kullanıcı kitlesine yayılır ...
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gcb1903 3 yıl
Sabit disk pazarında açık ara en iyi marka zaten. Rakip diye Seagete adında bir balon var. Kalitesi yerlerde sürünen ve Samsung kadar kaliteli diskler ancak üretebilen bir balon. Şimdi ssd pazarına girmesi bence çok iyi. Pazarda önemli bir yer edinecektir eğer amaçları buysa.
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alprkrkmz 3 yıl
80 TB yazma ömrü az olmuş sanki. Diğerinin yarısı kadar 200 tb falan olsaydı keşke.
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umut_baris 3 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

80 TB yazma ömrü az olmuş sanki. Diğerinin yarısı kadar 200 tb falan olsaydı keşke.

400 TB diyor?
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interwap 3 yıl
Green ve Blue bu fiyata ise Red, Red Pro, Black uçar kimse yaklaşamaz.
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Batumatu 3 yıl
Bundan sonra SSD piyasasında rekabetçi fiyat politikası izlemeyen ölmeye mahkumdur. Ucuz olsun diyen Samsung Evo serisini performans arayan Pro serisini alıyor. Piyasanın en iyisi çoğu teste göre...
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