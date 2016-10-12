Western Digital’den kendi markasını taşıyan ilk SATA SSD ürünleri

Son dönemde depolama çözümleri sektöründe SanDisk firmasını satın alarak vites arttıran Western Digital, SSD pazarında da önemli hamleler yapıyor. Firma kendi markasını taşıyan ilk son kullanıcı SATA SSD ailesini duyurdu.

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WD Blue ve WD Green adını taşıyan iki yeni SSD serisi; uzun kullanım süreleri, düşük enerji tüketimi ve yüksek hızlar ile tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışacak.

WD Blue SSD

Kanyakları daha yoğun kullanan uygulamalar ve çoklu görevler için tasarlanan WD Blue serisi, 2.5 inç veya M.2 2280 form faktörü içerisinde bulunabilecek. Okuma hızlarında 525MB/s, yazma hızlarında ise 545MB/s seviyesine çıkabilen serinin toplam yazma ömrü de 400TB’a kadar gidiyor. Hatalar arasındaki zaman dilimi ise 1.75 milyon saat.

Seride 3 farklı kapasite var. 250GB, 500GB ve 1TB olarak belirlenen kapasitelerin fiyatları ise vergiler hariç 89$-300$ aralığında olacak. Satışlar an itibariyle başlamış durumda.

WD Green SSD

WD Green serisi ise daha çok gündelik kullanıma hitap ediyor. Sadece 120GB ve 240GB kapasiteleri bulunan serinin yazma hızları 405MB/s, okuma hızları da 540MB/s seviyelerine çıkıyor. Toplam yazma ömrü ise ilk seçenek için 40TB, ikinci seçenek için 80TB. Yine 2.5 inç ve M.2 2280 form faktörlerine sahip olacak serinin piyasaya çıkışı yıl sonunu bulacak.