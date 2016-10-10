Çin'de mesajlaşma uygulaması WeChat eğitim sistemine entegre oluyor

2011 yılında yayın hayatına başlayan ve 650 milyon aktif kullanıcısı ile en büyük iletişim platformlarından birisi haline gelen WeChat, Çin’de kullanıcı hayatına daha fazla entegre olmak için çaba gösteriyor. Hem firmanın büyük eğitim projesi hem de yetkililerin desteği ile Çin’in her noktasında WeChat izlerini görmek mümkün.

Sınıf Sohbetleri

Arka planda uygulama kullanımını arttırmak ancak görünürde öğrenci ve kurum iletişimini güçlendirmek için Çin’in pek çok şehrinde eğitim kurumlarının WeChat hesabı açmaları zorunlu kılındı. Kurum hesabı yanında öğretmenlerin kendi sınıfları için de WeChat grupları oluşturduğu ifade ediliyor.

Öğretmenler kurdukları gruplarda ders saati sonrasında da hızlı bir şekilde sorulara cevap verebilme veya gerekirse kısa eğitimler yapabilme gibi imkanları bulabiliyor. Öğrenciler de ödevlerini yaparken geniş bir çalışma grubunun içerisinde kendisini bulabiliyor.

Yukarıda saydıklarımız işin iyi tarafı ancak bazı uzmanlar sohbet gruplarına olumlu yaklaşmıyor. Örneğin sürekli gelen bildirimler ve içerik alışverişleri, öğrencileri evde bile baskı altına alabiliyor. Ayrıca grup içerisinde kopyalama faaliyetleri engellenemiyor.

Bazı okullar ise WeChat platformunu önemli gelişmeleri ailelere duyurmak veya özel günlerde tebrik iletmek için kullanıyor. Uygulama içerisinde bir sınıf grubu kurmak fikrine ise pek sıcak bakmıyorlar.

Education WeChat

Çin’in eğitim kalitesini her okul için aynı tutmak adına başlattığı Eğitim Alanı projesi diğer bir konu. Dongguan şehrinde pilot olarak test edilen proje, ders kaynakları yetersiz olan okullara çevrimiçi olarak yardım etmeyi amaçlıyor. Tek bir merkezden uzman öğretmenlerin verdiği derslerin videoları isteyene canlı olarak isteyene de sonradan iletiliyor. Böylece öğrenciler aynı eğitimi almış oluyor.

Şehirde şimdiye kadar kaynakları zayıf olan toplam 900 okula ulaşıldı ve toplamda 16 000 ders yapıldı. Şehirdeki toplam 3.1 milyon öğretmen ve öğrencinin bu proje ile aynı seviyede etkileşime geçmesi amaçlanıyor.

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WeChat ise projeye Education WeChat adındaki yeni platformu ile katkı yapıyor. Şehirdeki tüm öğrenci ve öğretmenlerin iletişim içerisinde kalmasını sağlayan platform sayesinde derslerin kritiği yapılabiliyor, anlaşılmayan noktalar öğretmenlere soruluyor. Aslında yukarıdaki uygulamanın projeye dökülmüş hali diyebiliriz ancak kurumların resmi hesapları bu platformda yer almıyor. İletişim WeChat’ın tasarladığı özel sohbet modüllerinde gerçekleşiyor.