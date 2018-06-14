WhatsApp, Android 2.3.7’yi 2020 yılına kadar destekleyecek

SMS’i tahtından eden ve azınlık bir kitle dışında herkesin aktif olarak kullandığı WhatsApp, güvenlik gerekçesiyle eski işletim sistemlerine desteğini kesiyor.
2018 yılına girmemiz ile BlackBerry OS, BlackBerry 10 ve Wingows Phone 8.0’a desteği kesen WhatsApp’ın Android 2.3.7’ye ne kadar destek sunacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili WhatsApp tarafından resmi açıklama yapıldı ve 1 Şubat 2020’ye kadar destek sağlanacağı duyuruldu.
Haziran 2018 tarihli Android Dağıtım Sayıları raporuna göre Android kullanıcılarının sadece yüzde 0.3’ü Android 2.3.7 Gingerbread sürümünü kullanıyor.
iOS ve Nokia S40 için açıklanan tarihlerde bir değişiklik yapılmadı. Nokia S40’a 31 Aralık 2018 tarihinde, iOS 7’ye ise 1 Şubat 2020 tarihinde destek kesilecek.
https://blog.whatsapp.com/10000617/Mobil-cihazlarda-WhatsApp-deste%C4%9Fi? Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2020 dediğiniz tarihe 1.5 yıl bile yok yalnız.
Android'in uygulama geliştirme konusunda sağladığı esneklikler bugünleri görmesine sebep oldu. Buna ayak uyduramayan Symbian, Unix-Like (Bada,Limo, Meego**,WebOS...), palmOS, BB10, Windows 10 for Mobile (wp8)'in çöküşünü izledik.
** Meego asla unutulmayacak bir hikayeye sahip. Aslında Microsoft'un her zamanki gibi eline yüzüne bulaştırdığı Windows Phone platformu yerine Meego'nun üçüncülüğünü takip eden bir sıralama ile verilen mobil işletim sistemi savaşını görmek çok daha güzel olurdu.