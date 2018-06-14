WhatsApp, Android 2.3.7’yi 2020 yılına kadar destekleyecek

SMS’i tahtından eden ve azınlık bir kitle dışında herkesin aktif olarak kullandığı WhatsApp, güvenlik gerekçesiyle eski işletim sistemlerine desteğini kesiyor.

2018 yılına girmemiz ile BlackBerry OS, BlackBerry 10 ve Wingows Phone 8.0’a desteği kesen WhatsApp’ın Android 2.3.7’ye ne kadar destek sunacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili WhatsApp tarafından resmi açıklama yapıldı ve 1 Şubat 2020’ye kadar destek sağlanacağı duyuruldu.

Haziran 2018 tarihli Android Dağıtım Sayıları raporuna göre Android kullanıcılarının sadece yüzde 0.3’ü Android 2.3.7 Gingerbread sürümünü kullanıyor.

iOS ve Nokia S40 için açıklanan tarihlerde bir değişiklik yapılmadı. Nokia S40’a 31 Aralık 2018 tarihinde, iOS 7’ye ise 1 Şubat 2020 tarihinde destek kesilecek.

https://blog.whatsapp.com/10000617/Mobil-cihazlarda-WhatsApp-deste%C4%9Fi?