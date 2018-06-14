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WhatsApp, Android 2.3.7’yi 2020 yılına kadar destekleyecek

Eski cihazlara verdiği desteği yavaş yavaş kesen WhatsApp'ın Android 2.3.7 Gingerbread sürümüne ne kadar süre destek vereceği belli oldu? WhatsApp'ın Android 2.3.7'ye desteği ne zaman kesilecek?
11 ay
2,8b
1
8
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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SMS’i tahtından eden ve azınlık bir kitle dışında herkesin aktif olarak kullandığı WhatsApp, güvenlik gerekçesiyle eski işletim sistemlerine desteğini kesiyor.

2018 yılına girmemiz ile BlackBerry OS, BlackBerry 10 ve Wingows Phone 8.0’a desteği kesen WhatsApp’ın Android 2.3.7’ye ne kadar destek sunacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili WhatsApp tarafından resmi açıklama yapıldı ve 1 Şubat 2020’ye kadar destek sağlanacağı duyuruldu.

Haziran 2018 tarihli Android Dağıtım Sayıları raporuna göre Android kullanıcılarının sadece yüzde 0.3’ü Android 2.3.7 Gingerbread sürümünü kullanıyor.

iOS ve Nokia S40 için açıklanan tarihlerde bir değişiklik yapılmadı. Nokia S40’a 31 Aralık 2018 tarihinde, iOS 7’ye ise 1 Şubat 2020 tarihinde destek kesilecek.



https://blog.whatsapp.com/10000617/Mobil-cihazlarda-WhatsApp-deste%C4%9Fi? Yorum Yaz
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Batumatu 11 ay en beğenilen

kill_them_all
O zamana kadar whatsapp mı kalır sanki, baska birşey cıkar

2020 dediğiniz tarihe 1.5 yıl bile yok yalnız.
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dr20mouse 11 ay
İos'cuları sahneye davet ediyorum.
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High Sierra 11 ay
Play Store bile 2.3.6 desteğini kesti. Adamlar hala uygulamasının davasından vazgeçmiyor.
Android'in uygulama geliştirme konusunda sağladığı esneklikler bugünleri görmesine sebep oldu. Buna ayak uyduramayan Symbian, Unix-Like (Bada,Limo, Meego**,WebOS...), palmOS, BB10, Windows 10 for Mobile (wp8)'in çöküşünü izledik.
** Meego asla unutulmayacak bir hikayeye sahip. Aslında Microsoft'un her zamanki gibi eline yüzüne bulaştırdığı Windows Phone platformu yerine Meego'nun üçüncülüğünü takip eden bir sıralama ile verilen mobil işletim sistemi savaşını görmek çok daha güzel olurdu.
Play Store bile 2.3.6 desteğini kesti. Adamlar hala uygulamasının davasından vazgeçmiyor.Android'in uygulama geliştirme konusunda sağladığı esneklikler bug...
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu haber üzerinden bile tartışma çıkıyor yorumlara bakıyorum da. Hemen bir IOS ve Android mücadelesi başlamış durumda. Teknolojide bile taraf tutan taraftar ruhuyla hareket eden bir yapımız var millet olarak maalesef.
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silver0021 11 ay
İos cularda benim telefonum güncelleniyor desin. :)
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High Sierra 11 ay
Play Store bile 2.3.6 desteğini kesti. Adamlar hala uygulamasının davasından vazgeçmiyor.
Android'in uygulama geliştirme konusunda sağladığı esneklikler bugünleri görmesine sebep oldu. Buna ayak uyduramayan Symbian, Unix-Like (Bada,Limo, Meego**,WebOS...), palmOS, BB10, Windows 10 for Mobile (wp8)'in çöküşünü izledik.
** Meego asla unutulmayacak bir hikayeye sahip. Aslında Microsoft'un her zamanki gibi eline yüzüne bulaştırdığı Windows Phone platformu yerine Meego'nun üçüncülüğünü takip eden bir sıralama ile verilen mobil işletim sistemi savaşını görmek çok daha güzel olurdu.
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kill_them_all 11 ay
O zamana kadar whatsapp mı kalır sanki, baska birşey cıkar
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Batumatu 11 ay

kill_them_all
O zamana kadar whatsapp mı kalır sanki, baska birşey cıkar

2020 dediğiniz tarihe 1.5 yıl bile yok yalnız.
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dr20mouse 11 ay
İos'cuları sahneye davet ediyorum.
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Virinom 11 ay dr20mouse
Hangi amaçla?
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esmerbuyucu 11 ay dr20mouse
iPhone 4 Android Gingerbread'li cihazlardan daha erken çıktı. Boş boş yapmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Ağla
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