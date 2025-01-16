Görme ve işitme engellilere ÖTV'siz telefon teklifi TBMM'de!

- ÖTV'siz telefon teklifi TBMM'ye sunuldu
- Kimler yararlanacak?
- Telefonlardan ne kadar ÖTV alınıyor?
- 30 bin TL'lik telefon 21 bin 850 TL'ye düşecek
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Akıllı telefonlar günümüzde engelli bir kişinin hayatındaki engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Erişilebilirlik özellikleriyle ekrandaki her şey seslendiriliyor. Görme engelli bireyler ise Google Asistan ve Siri gibi asistanlar ile hemen hemen her işlemi yapabiliyor. Ayrıca yapay zeka adeta yeni bir göz görevi üstlenerek çevrenizdeki her şey hakkında size bilgi veriyor. Örneğin pazar tezgahındaki ürünlerin türü ve fiyatlarını dinleyebiliyorsunuz. Markette aradığınız ürünün rafta kaçıncı katta ve hangi sırada olduğunu söylüyor. Hazırladığınız yemeğin pişip pişmediğini anlatıyor.
ÖTV'siz telefon teklifi TBMM'ye sunuldu
CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan kanun teklifi ile en az yüzde 40 oranında görme veya işitme kaybına sahip bireylerin beş yılda bir ÖTV’siz telefon satın alma hakkı getiriliyor.
Kimler yararlanacak?
Kanun teklifi kabul edilirse en az yüzde 40 görme veya işitme engelli bireyler, 5 yılda bir ilk telefon alımında ÖTV muafiyeti imkanından yararlanacak.
Telefonlardan ne kadar ÖTV alınıyor?
ÖTV’siz fiyatı 1.500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3.000TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3.000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor.
30 bin TL'lik telefon 21 bin 850 TL'ye düşecek
Günümüzde hemen hemen tüm akıllı telefon modelleri yüzde 50 ÖTV ile satılıyor. Fiyat hesaplanırken ÖTV'nin üzerine KDV eklendiği için ÖTV’nin sıfırlanmasıyla birlikte KDV miktarı da azalacak. Bugün 30 bin TL’ye satılan bir telefon ÖTV'siz olarak 21 bin 850 TL’ye denk gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi 12 Lite NE diye bir telefon yok :D
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil