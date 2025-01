Görme ve işitme engellilere ÖTV'siz telefon teklifi TBMM'de!

Tam Boyutta Gör Teknoloji markaları, görme ve işitme engelli bireylerin hayatındaki engelli kaldırmak için erişilebilirlik özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Ekran üzerinde nesne okuma ile başlayan bu yolculuk, yapay zeka ile birlikte inanılmaz boyutlara ulaştı. ChatGPT gibi kamerayı kullanabilen yapay zeka araçları, çevrenizde ne olup bittiği hakkında çok detaylı bilgiler aktarabiliyor.

Akıllı telefonlar günümüzde engelli bir kişinin hayatındaki engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Erişilebilirlik özellikleriyle ekrandaki her şey seslendiriliyor. Görme engelli bireyler ise Google Asistan ve Siri gibi asistanlar ile hemen hemen her işlemi yapabiliyor. Ayrıca yapay zeka adeta yeni bir göz görevi üstlenerek çevrenizdeki her şey hakkında size bilgi veriyor. Örneğin pazar tezgahındaki ürünlerin türü ve fiyatlarını dinleyebiliyorsunuz. Markette aradığınız ürünün rafta kaçıncı katta ve hangi sırada olduğunu söylüyor. Hazırladığınız yemeğin pişip pişmediğini anlatıyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlar engelleri kaldırırken ülkemizdeki engelli bireyler telefon almak istediğinde yüksek vergi engeliyle karşılaşıyor. Engelli bireylerin teknolojiden faydalanabilmesi için önemli bir adım atıldı. TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile engelli bireyler ÖTV'siz telefon satın alabilecek.

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan kanun teklifi ile en az yüzde 40 oranında görme veya işitme kaybına sahip bireylerin beş yılda bir ÖTV’siz telefon satın alma hakkı getiriliyor.

Kimler yararlanacak?

Kanun teklifi kabul edilirse en az yüzde 40 görme veya işitme engelli bireyler, 5 yılda bir ilk telefon alımında ÖTV muafiyeti imkanından yararlanacak.

Telefonlardan ne kadar ÖTV alınıyor?

ÖTV’siz fiyatı 1.500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3.000TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3.000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor.

30 bin TL'lik telefon 21 bin 850 TL'ye düşecek

Günümüzde hemen hemen tüm akıllı telefon modelleri yüzde 50 ÖTV ile satılıyor. Fiyat hesaplanırken ÖTV'nin üzerine KDV eklendiği için ÖTV’nin sıfırlanmasıyla birlikte KDV miktarı da azalacak. Bugün 30 bin TL’ye satılan bir telefon ÖTV'siz olarak 21 bin 850 TL’ye denk gelecek.

