Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Görme ve işitme engellilere ÖTV'siz telefon teklifi TBMM'de!

    En az yüzde 40 görme veya işitme kaybı olan bireylerin ÖTV'siz telefon alabilmesine yönelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değerlendirilecek.
    Görme ve işitme engellilere ÖTV'siz telefon teklifi TBMM'de! Tam Boyutta Gör
    Teknoloji markaları, görme ve işitme engelli bireylerin hayatındaki engelli kaldırmak için erişilebilirlik özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Ekran üzerinde nesne okuma ile başlayan bu yolculuk, yapay zeka ile birlikte inanılmaz boyutlara ulaştı. ChatGPT gibi kamerayı kullanabilen yapay zeka araçları, çevrenizde ne olup bittiği hakkında çok detaylı bilgiler aktarabiliyor.

    Akıllı telefonlar günümüzde engelli bir kişinin hayatındaki engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Erişilebilirlik özellikleriyle ekrandaki her şey seslendiriliyor. Görme engelli bireyler ise Google Asistan ve Siri gibi asistanlar ile hemen hemen her işlemi yapabiliyor. Ayrıca yapay zeka adeta yeni bir göz görevi üstlenerek çevrenizdeki her şey hakkında size bilgi veriyor. Örneğin pazar tezgahındaki ürünlerin türü ve fiyatlarını dinleyebiliyorsunuz. Markette aradığınız ürünün rafta kaçıncı katta ve hangi sırada olduğunu söylüyor. Hazırladığınız yemeğin pişip pişmediğini anlatıyor.

    ÖTV'siz telefon teklifi TBMM'ye sunuldu

    Görme ve işitme engellilere ÖTV'siz telefon teklifi TBMM'de! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlar engelleri kaldırırken ülkemizdeki engelli bireyler telefon almak istediğinde yüksek vergi engeliyle karşılaşıyor. Engelli bireylerin teknolojiden faydalanabilmesi için önemli bir adım atıldı. TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile engelli bireyler ÖTV'siz telefon satın alabilecek.

    CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan kanun teklifi ile en az yüzde 40 oranında görme veya işitme kaybına sahip bireylerin beş yılda bir ÖTV’siz telefon satın alma hakkı getiriliyor.

    Kimler yararlanacak?

    Kanun teklifi kabul edilirse en az yüzde 40 görme veya işitme engelli bireyler, 5 yılda bir ilk telefon alımında ÖTV muafiyeti imkanından yararlanacak.

    Telefonlardan ne kadar ÖTV alınıyor?

    ÖTV’siz fiyatı 1.500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3.000TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3.000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor.

    30 bin TL'lik telefon 21 bin 850 TL'ye düşecek

    Günümüzde hemen hemen tüm akıllı telefon modelleri yüzde 50 ÖTV ile satılıyor. Fiyat hesaplanırken ÖTV'nin üzerine KDV eklendiği için ÖTV’nin sıfırlanmasıyla birlikte KDV miktarı da azalacak. Bugün 30 bin TL’ye satılan bir telefon ÖTV'siz olarak 21 bin 850 TL’ye denk gelecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

    Profil resmi
    DaRK_KniGHT_ 1 saat önce

    Xiaomi 12 Lite NE diye bir telefon yok :D

    Profil resmi
    KKM 2 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    küçük ilçelerde yapılacak işler takas desteği nedir rwadult kapandı mı düdüklü tencere ıslık sesi neden olur adblue uyarısı gitmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook B1
    Asus ExpertBook B1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum