WhatsApp, Windows Phone platformuna geri döndü

Geçtiğimiz günlerde Windows Phone marketten kaldırılan dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliklerle geri döndü.





Yeniden kullanıma sunulan 2.11.490.0 sürüm kodlu WhatsApp, bu versiyonuyla sohbet arkaplanı, yayın listesi, gizlilik ile otomatik medya indirme ayarları, özel bildirim sesleri ve performans geliştirmesi gibi yeniliklere kavuştu.





Ücretsiz olarak sunulan WhatsApp uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/whatsapp/218a0ebb-1585-4c7e-a9ec-054cf4569a79