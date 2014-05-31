WhatsApp, Windows Phone platformuna geri döndü

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde Windows Phone marketten kaldırılan dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliklerle geri döndü.
Yeniden kullanıma sunulan 2.11.490.0 sürüm kodlu WhatsApp, bu versiyonuyla sohbet arkaplanı, yayın listesi, gizlilik ile otomatik medya indirme ayarları, özel bildirim sesleri ve performans geliştirmesi gibi yeniliklere kavuştu.
Ücretsiz olarak sunulan WhatsApp uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/whatsapp/218a0ebb-1585-4c7e-a9ec-054cf4569a79 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android ve iOS kullanıcıları tarafından aşağılandık, hor görüldük. Bizi ellerinde stres topu gibi oynadılar adeta.
Ağladık, zırladık. Lumia’larımızı 2 kilo domates fiyatına sattık.
Ama bu mücadelenin sonunda artık hak ettiğimiz yerdeyiz LUMIATÖRLER!
Zaman ilerledikçe en prestijli uygulamalar WP işletim sistemleri için yazılmaya başlandı. Arayüz olarak Android’e 5, iOS’a 3 bastık. Artık ağlama sırası onlarda! Artık kalorifer demirine ip bağlama sırası onlarda!
Meme kanseri olan kardeşlerimizin öcünü alacağız! Bizi zıplayan top gibi oynadıkları zamanların intikamını, duvardan sekip apış aralarına çarparak alacağız.(Daha önceden fıtık olmuş arkadaşlar rahatlarını bozmasınlar, dinlensinler biraz.)
Android telefonlarını, iPhone’larını JavSu fiyatına sattıracağız!
Artık gülme sırası bizdedir!
Bi de tekelleşme olmasın diye ağlıyorsunuz. Her şeye Android sevdanızdan ne zaman vazgeçeceksiniz merak ediyorum. Pazar çeşitliliği, ürün gamında artış ve farklılıklar rekabeti arttıran, kitlenin lehine olan şeyler değil mi? Helsinki havası sana yaramadı.
Sen bu kafayla çok yaşamazsın. G3'ün arayüzünü beğenirsek beğendik deriz. Niye çamur atalım? Sizler gibi kompleksli miyiz biz?