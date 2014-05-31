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WhatsApp, Windows Phone platformuna geri döndü

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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61
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WhatsApp, Windows Phone platformuna geri döndü
Geçtiğimiz günlerde Windows Phone marketten kaldırılan dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliklerle geri döndü.

Yeniden kullanıma sunulan 2.11.490.0 sürüm kodlu WhatsApp, bu versiyonuyla sohbet arkaplanı, yayın listesi, gizlilik ile otomatik medya indirme ayarları, özel bildirim sesleri ve performans geliştirmesi gibi yeniliklere kavuştu.

Ücretsiz olarak sunulan WhatsApp uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/whatsapp/218a0ebb-1585-4c7e-a9ec-054cf4569a79 Yorum Yaz
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THESTER 5 yıl
Kabul ediyorum, WP’yi ilk tercih ettiğimiz zamanlar fıtık olduk. Verem olduk. Meme kanseri olan erkek arkadaşlarımız bile oldu, o derece. Çoğumuz ipleri kaloriferlere bağladıktan sonra tavandaki kancadan geçirerek odanın ortasına sandalye koyup boğazına doladı. Tam sandalyeye tekmeyi atacakken yakınlarımız son anda yetişip kurtardı.(Evde yalnız olup kurtulamamış olan merhumlarımızın toprağı bol olsun.)
Android ve iOS kullanıcıları tarafından aşağılandık, hor görüldük. Bizi ellerinde stres topu gibi oynadılar adeta.
Ağladık, zırladık. Lumia’larımızı 2 kilo domates fiyatına sattık.
Ama bu mücadelenin sonunda artık hak ettiğimiz yerdeyiz LUMIATÖRLER!
Zaman ilerledikçe en prestijli uygulamalar WP işletim sistemleri için yazılmaya başlandı. Arayüz olarak Android’e 5, iOS’a 3 bastık. Artık ağlama sırası onlarda! Artık kalorifer demirine ip bağlama sırası onlarda!
Meme kanseri olan kardeşlerimizin öcünü alacağız! Bizi zıplayan top gibi oynadıkları zamanların intikamını, duvardan sekip apış aralarına çarparak alacağız.(Daha önceden fıtık olmuş arkadaşlar rahatlarını bozmasınlar, dinlensinler biraz.)
Android telefonlarını, iPhone’larını JavSu fiyatına sattıracağız!
Artık gülme sırası bizdedir!
Kabul ediyorum, WP’yi ilk tercih ettiğimiz zamanlar fıtık olduk. Verem olduk. Meme kanseri olan erkek arkadaşlarımız bile oldu, o derece. Çoğumuz ipleri kalorif...
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6 Yanıt Yanıtla +17
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Guest-F8946C419 5 yıl swat882
swat882

Windows phone bayağı hızlı gelişiyormuş


Ah Nokia larda şimdi android olacaktı varya


Bi de tekelleşme olmasın diye ağlıyorsunuz. Her şeye Android sevdanızdan ne zaman vazgeçeceksiniz merak ediyorum. Pazar çeşitliliği, ürün gamında artış ve farklılıklar rekabeti arttıran, kitlenin lehine olan şeyler değil mi? Helsinki havası sana yaramadı.
swat882Windows phone bayağı hızlı gelişiyormuşAh Nokia larda şimdi android olacaktı varya
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2 Yanıt Yanıtla +6
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Sanki Bana Pele 5 yıl semih4444
semih4444

Siz hiç G3'ü ve arayüzünü gördünüz mü dünya geneli %1'lik dilimdekiler



Sen bu kafayla çok yaşamazsın. G3'ün arayüzünü beğenirsek beğendik deriz. Niye çamur atalım? Sizler gibi kompleksli miyiz biz?
semih4444Siz hiç G3'ü ve arayüzünü gördünüz mü dünya geneli %1'lik dilimdekilerSen bu kafayla ço...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Peregrino 5 yıl
Suna bak her tarafta fanboy var. kullanmasam bu inandirici hikayelerinize inanacagim.
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ALBAY 5 yıl
Ben wp yavaş mı dedim yaa adamlara bak hele?
wp hayatımda gördüğüm en hızlı işletim sistemlerinden birisi ama marketi leş olduktan sonra, üzerinde gelen cihazların şarjı 1 günü çıkaramadıktan sonra,adam gibi dns değiştirme veya vpn programı olmadıktan sonra, en basit youtube uygulaması bile olmadıktan sonra neye yarar bu sistem Allah aşkına?
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kuzeybudenizi 5 yıl
Whatsapp'a tekrar bir güncelleme gelmiş, ufak düzeltmeler yapılmış.
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pasuedxzbl 5 yıl
Kendi Kıraş yok yawwww çöp bu platform.

Neyse, gereksiz insanlar bir yaba dursun ben whatsapp'ın yeni halini beğendim.
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halukes 5 yıl
Bide badaya gelse.
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ALBAY 5 yıl
Lumia 925 aldım 3 gün sabredebildim.Ne pili dayanır ne marketi kullanışlıdır vsvs.Marketten 3mb uygulamayı 2 saatte indiriyor üstelik wifi hızım 16 mbit.Aman uzak durun.Note 2 me geri dönünce yeniden doğmuş gibi oldum
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alperen_69 5 yıl ALBAY
Pil konusunda hak verebilirim ama 8 mbit bağlantı ile o dediğin büyüklükteki dosyalar çok hızlı bir şekilde iniyor
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x X x 5 yıl ALBAY
ALBAY
Lumia 925 aldım 3 gün sabredebildim.Ne pili dayanır ne marketi kullanışlıdır vsvs.Marketten 3mb uygulamayı 2 saatte indiriyor üstelik wifi hızım 16 mbit.Aman uzak durun.Note 2 me geri dönünce yeniden doğmuş gibi oldum


Kullanmayan bunu bilemez, hazirda kullananda inkar eder.
Ben de benzer bir senaryo yasadim. Malesef durum boyle.
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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl ALBAY
ALBAY
Lumia 925 aldım 3 gün sabredebildim.Ne pili dayanır ne marketi kullanışlıdır vsvs.Marketten 3mb uygulamayı 2 saatte indiriyor üstelik wifi hızım 16 mbit.Aman uzak durun.Note 2 me geri dönünce yeniden doğmuş gibi oldum


Wifi olmadan güncelleme yapıyorum yeri geldiğinde sallama şimdi 2 saatte diye. DH4 veya Asp8 indirmeye kalkmışsın yavaş diyorsun kesin.
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srsy 5 yıl
konuya aykırı yorum yapanlar -, pohpoh layanlar + alıyor. Ne ala memleket. WP hakettiği yere çıkıyor
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gholen 5 yıl
Android ve ios kullanmasak neyse
. Modern arayüz hem laptopumda hem telefonumda kullanırken keyif aldığım bana göre dünyanın en iyi en farklı arayüzüdür. Ayrıca hiçbir hayal kırıklığı yaşamadım bu işleri sisteminde(eksiklerini bilerek geçiş yaptım). Lakin piyasadaki bütün üst seviye android cihazları kullanmama rağmen hep hüsran yaşadım. Wp kullanın bir s800lü hızın ve erişim gücünün anlamını iliklerinize kadar hissedin. Ondan sonra konuşun. Ben daha bukadar süratli bukadar kararlı çalışan bir androidli cihaz görmedim
yok çünkü. İos da çok hızlı ama yetişemiyor bu hıza. Kullanırken o ahengi görün ve az bir gelişim ve üst düzey donanımlarla wpnin neler yaptığına inanamazsınız. Bu ekosistemin geleceği parlak. Biri çıkıp bir dingillik yapmazsa.
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d35u 5 yıl
Android seven android alır, wp seven wp alır. Android sevip android kullanırken wpyi eleştireni anlamıyorum zaten kullanmıyorsun neyini eleştiriyorsun SANANE git androidini kullan. Ha daha iyisini sen yap öyle konuş. Eleştirmek en kolayı yapmaksa zor olanıdır...
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wustti 5 yıl
abi adamlar artik bizde de var hor gorulduk filan ama artik sira bizde diyo.
neyine sizde yahu su yaziyi yazma sebebin whatsapp in markete geri gelmesi. 2 hafta sonra sorun cikip geri kaldirilmayacaginin garantisi yok. androidde ya da iosta bu yazilimlarin artik haber degeri bile yok. zaten oluyo yani kimse de garipsemiyo giriyo yukluyo.
keske wp tarafi da adam gibi gelisse duzgun bisey olsa fiyatlara yansisa ama daha bu haliyle bile cihaza kamera koyup milleti yoldular ve aynen dediginiz gibi insanlar 2 kilo domates parasina satti bunlari. bu durum hala da aynidir. umarim magduriyetiniz giderilir.
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carter 5 yıl
Döneceğiz demişlerdi.
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