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WhatsApp’a “çıkartmalar” özelliği geldi

WhatsApp'ın Android ve iOS sürümüne çıkartma (sticker) özelliği geldi. WhatsApp çıkartmalar özelliği nasıl aktif edilir? WhatsApp çıkartmalar özelliği nasıl kullanılır?
6 ay
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9
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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WhatsApp’a “çıkartmalar” özelliği geldi
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WhatsApp için yeni bir güncelleme dağıtılmaya başlandı. Bu güncelleme ile uygulamaya uzun zamandır eklenmesi beklenen sticker (çıkartma) özelliği kullanıcılar ile buluşuyor.

WhatsApp için sticker özelliği Beta sürümdeki kullanıcılar için kullanılabiliyor. Diğer kullanıcılar için dalga dalga dağıtılmaya başlandı. Özelliği hızlıca kullanmak istiyorsanız Beta sürüme geçiş yapmalısınız. 

WhatsApp çıkartmalar özelliği nasıl aktif edilir?

Android kullanıcıları 2.18.320 sürüm numaralı güncelleme ile çıkartmalar özelliğini hemen kullanabilir. Bu sürüme geçmek için PC’den bu adrese girip Beta programına kaydolabilir ve bu linkteki uygulamayı telefonunuza yükleyerek çıkartmalar özelliğini herkesten önce kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Çinli casuslar Trump'ın iPhone'unu dinliyor"

iOS kullanıcıları ise 2.18.100 numaralı güncellemeyi yapıp, özelliğin dağıtılmasını beklemeli. iOS’teki dağıtım bir hayli yavaş ilerliyor.

Çıkartmalar özelliği nasıl kullanılır?

Özelliğin aktif olduğu kullanıcılar gülücük ikonuna basıp GIF logosunun sağındaki çıkartmalar ikonundan dilediği çıkartmayı arkadaşlarına gönderebilir.

Uygulamada WhatsApp’ın önerdiği 12 farklı çıkartma paketi var. Bunlara ek olarak üçüncü parti geliştiriciler tarafından hazırlanan çıkartma paketleri de uygulamada kullanılabilecek. Çıkartmaların WhatsApp Web desteği de bulunuyor. Web’den çıkartmaları görüntüleyebiliyor ve gönderebiliyoruz.


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ouzqan 6 ay
bunlarda önce artık şu dark modu bir gelse.
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orientem 6 ay en beğenilen
Asya kökenli mesajlaşma uygulamalarındaki kusturan özellik mi? Bunu engellemenin yolunu da açsınlar bari. Kimse bana gönderemesin. Bir süre sonra her taraftan sticker spamlanmaya başlayınca anlarsınız sebebini.
Asya kökenli mesajlaşma uygulamalarındaki kusturan özellik mi? Bunu engellemenin yolunu da açsınlar bari. Kimse bana gönderemesin. Bir süre sonra her taraftan s...
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Bay Robot 6 ay
Telegramdan araklamış.
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Guest-CF3D9488C 6 ay
2 güne bir güncelleme geliyor sinir oluyorum
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xenix 6 ay
Yazışmalarınızı işlemden geçirip reklam için kullanan (başka şeyler içinde tabi) WhatsApp a birçok güvenli mesajlaşma uygulamasında olan dandik bir özellik geliyor bunu başarı olarak değilde programın başarısızlığı olarak haber yapılmalı.
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vbalikci 6 ay
Telegramdaki en güzel özelliklerden birini çalıp çırptı watsap. Vallaha telegramı keşfettikten sonra watsap bitti.
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memnunov 6 ay vbalikci
iyi de kanka telegramı kimse kullanmıyor ki
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Bay Robot 6 ay
Telegramdan araklamış.
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orientem 6 ay en beğenilen
Asya kökenli mesajlaşma uygulamalarındaki kusturan özellik mi? Bunu engellemenin yolunu da açsınlar bari. Kimse bana gönderemesin. Bir süre sonra her taraftan sticker spamlanmaya başlayınca anlarsınız sebebini.
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ouzqan 6 ay
bunlarda önce artık şu dark modu bir gelse.
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