WhatsApp’a “çıkartmalar” özelliği geldi

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WhatsApp için yeni bir güncelleme dağıtılmaya başlandı. Bu güncelleme ile uygulamaya uzun zamandır eklenmesi beklenen sticker (çıkartma) özelliği kullanıcılar ile buluşuyor.

WhatsApp için sticker özelliği Beta sürümdeki kullanıcılar için kullanılabiliyor. Diğer kullanıcılar için dalga dalga dağıtılmaya başlandı. Özelliği hızlıca kullanmak istiyorsanız Beta sürüme geçiş yapmalısınız.

WhatsApp çıkartmalar özelliği nasıl aktif edilir?

Android kullanıcıları 2.18.320 sürüm numaralı güncelleme ile çıkartmalar özelliğini hemen kullanabilir. Bu sürüme geçmek için PC’den bu adrese girip Beta programına kaydolabilir ve bu linkteki uygulamayı telefonunuza yükleyerek çıkartmalar özelliğini herkesten önce kullanabilirsiniz.

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iOS kullanıcıları ise 2.18.100 numaralı güncellemeyi yapıp, özelliğin dağıtılmasını beklemeli. iOS’teki dağıtım bir hayli yavaş ilerliyor.

Çıkartmalar özelliği nasıl kullanılır?

Özelliğin aktif olduğu kullanıcılar gülücük ikonuna basıp GIF logosunun sağındaki çıkartmalar ikonundan dilediği çıkartmayı arkadaşlarına gönderebilir.

Uygulamada WhatsApp’ın önerdiği 12 farklı çıkartma paketi var. Bunlara ek olarak üçüncü parti geliştiriciler tarafından hazırlanan çıkartma paketleri de uygulamada kullanılabilecek. Çıkartmaların WhatsApp Web desteği de bulunuyor. Web’den çıkartmaları görüntüleyebiliyor ve gönderebiliyoruz.