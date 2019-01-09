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WhatsApp'a parmak izi koruması geliyor

WhatsApp kullanıcıları sohbet yazışmalarını meraklı gözlerden koruyabilecekleri yeni bir kimlik doğrulama seçeneğine kavuşuyor. Uygulama artık parmak iziyle koruma altına alınabilecek.
4 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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WhatsApp'ın yeni bir kimlik doğrulama seçeneği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Popüler mesajlaşma platformu yakında "parmak izi" güvenlik özelliğine sahip olacak. Böylelikle sohbet ve yazışmalarınızı sizden başka kimse okuyamayacak.
Ayrıca Bkz. "Tim Cook: İnsanlığa en büyük katkımız sağlık konusunda olacak"
Whatsapp'ın Android sürümünde test edilen özellik henüz kullanıma hazır değil. Bu nedenle Android uygulamasının 2.19.3 numaralı beta sürümde varsayılan olarak devre dışı bırakılmış durumda. Parmak iziyle kimlik doğrulama özelliği Ayarlar > Hesap > Gizlilik menüsü altında yer alıyor.

Uygulamanın tamamını kilitleyecek

Görünüşe bakılırsa bu özellik sadece belirli yazışmaları değil de uygulamanın tamamını koruma altına alacak. Yani etkinleştirirseniz WhatsApp'ı her başlattığınızda önce parmak izi doğrulaması yapmanız istenecek. Daha sonra uygulama açılacak.
Yeni kimlik doğrulama yönteminin Android ve iOS platformlarında ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak test edildiğine göre, WhatsApp'da parmak izi korumasını kullanabilmemiz için çok fazla beklememiz gerekmeyecek gibi görünüyor.

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-3-whats-new/ Yorum Yaz
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9unkarekoku 4 ay en beğenilen
Şimdi de parmak izi verilerine mi göz diktiler, Tamam benim gizleyecek bir şeyim yok ama sanki bu iş DNA bilgisini toplamaya kadar gidecek :-D
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Tensi 4 ay
Simdiden fiyat listesi vermislerdir fimalara. Amerikalilar icin su kadar, Turkler icin bu kadar diye. Bizim firma kucuk. Tum Turkiye'nin verilerini satin almaya paramiz yetmez. Acaba bolgesel olarak satis yapiyorlar mi ki? Bize sadece Izmir, Manisa ve Aydin lazim.
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yunskrgl 4 ay
Şimdide bizim türkler WhatsApp ın altına yazarlar “Adıma yapılacak herhangi işlemden Google Play sorumludur” diye. ;)
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suti0 4 ay
Bence WhatsAppın bunlardan önce birisini rehbere kaydetmeden direkt olarak mesaj gönderebileceğimiz bir güncelleme yapması lazım
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DH Misafiri 4 ay
Xiaomi'de zaten var hemde bütün uygulamalarda kullanabiliyoruz.
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DH Misafiri 4 ay
iOS için konuşuyorum, yapamaz. Uygulama yazarken sadece "TouchID" bloğu koyuyorsunuz, işletim sistemi bunu kendi hallediyor. Sizden ne veri gidiyor ne de veri geliyor.
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Çaylak_Doktor 4 ay DH Misafiri
Aynen öyle dostum şifre girerken bile 3.parti klavye uygulamaları kullanıyorsanız şifre girmeniz gereken yerlerde oto olarak iosun kendi klavyesi çıkıyor.
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esmerbuyucu 4 ay
Telegram'da 3500 yıldır var, FaceID ile açılıyor.
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CWaRRioR 4 ay esmerbuyucu
Telegram her yönüyle Whatsapp'tan üstün, hem de açık kaynak kodlu aslında ama insanlar Whatsapp'ı popülaritesi için tercih etmeye devam ediyor. Kısır bir döngü var orda.
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yorumculuklar 4 ay
Whatsapp gibi uygulamalarda seçenek olarak sunulması güzel fakat telefonumu kilitleyebildiğim için bu özellikten ekstra beklediğim özelikler var: Sohbetlerin hepsi şifrelenecek ve parmak izi girdiğimde şifre çözülecek şekilde olmalı, yani hiçbir şekilde bypass edilememeli. Tamam WP yedekleri bile şifreliyor ama bu özellik sadece ekran engellemek yerine başka bir işlere de yaramalı
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fuckulteli 4 ay
Xiaomi Miui da uygulamaları parmak iziyle korumak mümkün, sanırım diğer cihaz sahiplerini düşünüp uygulamanın dahili bir parmak izi koruması olacak.
Ben cihazı parmak iziyle koruduğum için tek tek uygulamalara parmak izi koruma kullanma gereği duymuyorum.
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hakaniko 4 ay
Bahsedilen sürümü kullanmama rağmen bende öyle bir seçenek bulunmuyor.
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9unkarekoku 4 ay en beğenilen
Şimdi de parmak izi verilerine mi göz diktiler, Tamam benim gizleyecek bir şeyim yok ama sanki bu iş DNA bilgisini toplamaya kadar gidecek :-D
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