WhatsApp'a parmak izi koruması geliyor

WhatsApp'ın yeni bir kimlik doğrulama seçeneği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Popüler mesajlaşma platformu yakında "parmak izi" güvenlik özelliğine sahip olacak. Böylelikle sohbet ve yazışmalarınızı sizden başka kimse okuyamayacak.

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Whatsapp'ın Android sürümünde test edilen özellik henüz kullanıma hazır değil. Bu nedenle Android uygulamasının 2.19.3 numaralı beta sürümde varsayılan olarak devre dışı bırakılmış durumda. Parmak iziyle kimlik doğrulama özelliği Ayarlar > Hesap > Gizlilik menüsü altında yer alıyor.

Uygulamanın tamamını kilitleyecek

Görünüşe bakılırsa bu özellik sadece belirli yazışmaları değil de uygulamanın tamamını koruma altına alacak. Yani etkinleştirirseniz WhatsApp'ı her başlattığınızda önce parmak izi doğrulaması yapmanız istenecek. Daha sonra uygulama açılacak.

Yeni kimlik doğrulama yönteminin Android ve iOS platformlarında ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak test edildiğine göre, WhatsApp'da parmak izi korumasını kullanabilmemiz için çok fazla beklememiz gerekmeyecek gibi görünüyor.

https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-19-3-whats-new/