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WhatsApp, bilinmeyen numaraların kimliğini gösteren bir çalışma başlattı

WhatsApp, BETA test sürecine girdiği çalışmayla, kullanıcılarının yeni vCard ile bilinmeyen numaradan gelen mesajın kime ait olduğuna dair fikir edinmelerini sağlamak istiyor.
1 yıl
7,8b
1
8
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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 Bilinmeyen numaralardan gelen mesajların önüne geçmek için WhatApp kendi bünyesinde bir çalışma başlattı. Yakın zamanda ülkemiz tarafından gizlilik ihlali sebebiyle engellenen GetContact uygulamasına benzer özellikteki çalışma, şuan için Android BETA kanalında test ediliyor.

Özellik nasıl çalışacak? 

Bilmediğiniz bir numaradan gelen mesajın hemen altında açılan pencere içerisinde "kişinin vCard'ını göster" sekmesine dokunduğunuz taktirde WhatsApp vCard ile indekslenen numara, veri tabanında kayıtlı olduğu şekilde size gösterilecek. Yalnız bunun için o kişiye ait bir vCard'ı daha önce başkası tarafında almış olmanız gerekmekte. Özellik şu an  2.18.111 sürümlü WhatsApp Android BETA test kanalında deneniyor. WhastApp BETA test kanalına buradaki linke tıklayarak katılabilirsiniz.

https://wabetainfo.com/whatsapp-is-rolling-out-the-vcards-indexing-feature-for-all-android-beta-users/ Yorum Yaz
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e-mcani 1 yıl en beğenilen
Bu kaynaktaki haberi okuyup böyle mi anladın sayın editör?
Haberde bahsedilen olay;
Eğer birisi sana sende kayıtlı olmayan bir kişiye ait vCard yani bu zamana kadar "kişi gönder" olarak gönderilen "kişi kartı"nı yollamış ve senin whatsapp sohbet geçmişinde hala mevcutsa (vCard), o kişiden sana mesaj geldiğinde whatsapp sana diyorki "daha önce birisi sana bu numaraya ait kişi kartı göndermiş sohbet geçmişinde var, bakmak istermisin"...
Bir veritabanı falan yok... senin telefonundaki sohbet geçmişinin içinde arıyor bu vCard'ı...
Olayın çalışma prensibi ve mantığının haberi yazdığınız metinle ilgisi yok.
Bu kaynaktaki haberi okuyup böyle mi anladın sayın editör?Haberde bahsedilen olay;Eğer birisi sana sende kayıtlı olmayan bir kişiye ait vCard yani bu za...
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Artunç 1 yıl
Faydalı bir özellik olur bence.
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AVUKAT SEMIH 1 yıl
Once ırak sonra Suriye ve sıra Türkiye'ye geliyor. Klasik taktik. Hedef ülkenin başına bir diktatör geçir. Demokrasiyi yok et. İç savaş çıkar. Sonra demokrasi getirmek için müdahale et. Bol parçala sömür
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Ferucci 1 yıl
Direkt operatör desteği ile tanımadığımız numara bizi aradığında kartın kayıtlı olduğu kişinin ismi ekranda çıksa fena olmaz aslında
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interwap 1 yıl
Ülkemizde yasaklanır :)
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qeceninprensi 1 yıl
Faydalı
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e-mcani 1 yıl en beğenilen
Bu kaynaktaki haberi okuyup böyle mi anladın sayın editör?
Haberde bahsedilen olay;
Eğer birisi sana sende kayıtlı olmayan bir kişiye ait vCard yani bu zamana kadar "kişi gönder" olarak gönderilen "kişi kartı"nı yollamış ve senin whatsapp sohbet geçmişinde hala mevcutsa (vCard), o kişiden sana mesaj geldiğinde whatsapp sana diyorki "daha önce birisi sana bu numaraya ait kişi kartı göndermiş sohbet geçmişinde var, bakmak istermisin"...
Bir veritabanı falan yok... senin telefonundaki sohbet geçmişinin içinde arıyor bu vCard'ı...
Olayın çalışma prensibi ve mantığının haberi yazdığınız metinle ilgisi yok.
Yanıtla +7
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Das Boot 1 yıl
Arkadaşım şu uygulamaya rehberimden olmayan numaralardan gelecek mesajı engelle diye bir seçenek koymak çok mu zor? Benim telefonda zaten rehberimde olmayan kişiler bana ulaşamıo bi bakıyorum whatsapptan tanımadığım numara mesaj atmış.
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alemburda34 1 yıl
Aslında Whatsapp business versiyonunda bayadır, kayıtlı olmayan kişinin ismi gözüküyor.
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Artunç 1 yıl
Faydalı bir özellik olur bence.
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