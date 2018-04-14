WhatsApp, bilinmeyen numaraların kimliğini gösteren bir çalışma başlattı

Bilinmeyen numaralardan gelen mesajların önüne geçmek için WhatApp kendi bünyesinde bir çalışma başlattı. Yakın zamanda ülkemiz tarafından gizlilik ihlali sebebiyle engellenen GetContact uygulamasına benzer özellikteki çalışma, şuan için Android BETA kanalında test ediliyor.

Özellik nasıl çalışacak?

Bilmediğiniz bir numaradan gelen mesajın hemen altında açılan pencere içerisinde "kişinin vCard'ını göster" sekmesine dokunduğunuz taktirde WhatsApp vCard ile indekslenen numara, veri tabanında kayıtlı olduğu şekilde size gösterilecek. Yalnız bunun için o kişiye ait bir vCard'ı daha önce başkası tarafında almış olmanız gerekmekte. Özellik şu an 2.18.111 sürümlü WhatsApp Android BETA test kanalında deneniyor. WhastApp BETA test kanalına buradaki linke tıklayarak katılabilirsiniz.

https://wabetainfo.com/whatsapp-is-rolling-out-the-vcards-indexing-feature-for-all-android-beta-users/