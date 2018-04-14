WhatsApp, bilinmeyen numaraların kimliğini gösteren bir çalışma başlattı

Teknoloji Editörü
Bilinmeyen numaralardan gelen mesajların önüne geçmek için WhatApp kendi bünyesinde bir çalışma başlattı. Yakın zamanda ülkemiz tarafından gizlilik ihlali sebebiyle engellenen GetContact uygulamasına benzer özellikteki çalışma, şuan için Android BETA kanalında test ediliyor.
Özellik nasıl çalışacak?
Bilmediğiniz bir numaradan gelen mesajın hemen altında açılan pencere içerisinde "kişinin vCard'ını göster" sekmesine dokunduğunuz taktirde WhatsApp vCard ile indekslenen numara, veri tabanında kayıtlı olduğu şekilde size gösterilecek. Yalnız bunun için o kişiye ait bir vCard'ı daha önce başkası tarafında almış olmanız gerekmekte. Özellik şu an 2.18.111 sürümlü WhatsApp Android BETA test kanalında deneniyor. WhastApp BETA test kanalına buradaki linke tıklayarak katılabilirsiniz.
https://wabetainfo.com/whatsapp-is-rolling-out-the-vcards-indexing-feature-for-all-android-beta-users/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberde bahsedilen olay;
Eğer birisi sana sende kayıtlı olmayan bir kişiye ait vCard yani bu zamana kadar "kişi gönder" olarak gönderilen "kişi kartı"nı yollamış ve senin whatsapp sohbet geçmişinde hala mevcutsa (vCard), o kişiden sana mesaj geldiğinde whatsapp sana diyorki "daha önce birisi sana bu numaraya ait kişi kartı göndermiş sohbet geçmişinde var, bakmak istermisin"...
Bir veritabanı falan yok... senin telefonundaki sohbet geçmişinin içinde arıyor bu vCard'ı...
Olayın çalışma prensibi ve mantığının haberi yazdığınız metinle ilgisi yok.