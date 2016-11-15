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WhatsApp görüntülü görüşme özelliği herkese açılıyor

WhatsApp’ın uzun süredir rakiplerine karşı en büyük eksikliği olarak görülen görüntülü görüşme özelliği, test sürecinin ardından tüm kullanıcılara açılmaya başladı.
2 yıl
9,7b
1
60
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp’ın kullanıcılardan gelen yoğun talepler doğrultusunda altyapısını hazırladığı ve bir süredir belirli bir grup ile test sürecinde olan görüntülü görüşme özelliği nihayet tüm kullanıcılara açılıyor.

Bir Süredir Test Ediliyordu

Özellikle rakip platformlara göre önemli bir eksiklik olarak görülen görüntülü görüşme özelliği yavaş yavaş dağıtıma başladı. Kullanıcılar arkadaşlarının sohbet sayfasına girdikten sonra üst köşedeki çağrı ikonuna tıkladıklarında hem sesli görüşme hem de görüntülü görüşme seçeneğini görebilecekler.

Özellik hali hazırda tüm kullanıcılara gitmediği için ilk etapta problem yaşanabilir zira güncellemeyi almış olan kullanıcının arkadaşı almadıysa veya henüz kurmadıysa bu kez sadece sesli görüşme seçeneği görülebilecek.

Ayrıca Bkz. "Pixel İstilası: Sade ve zorlayıcı bir bulmaca oyunu"

İlk kullanıma sunulduğu dönemdeki durumuna göre WhatsApp önemli mesafeler kat etti. Facebook satın alımı bir yana sadece metin tabanlı iletişimden sesli mesajlara, sesli görüşmelere ve görüntülü görüşmelere kadar geçen süreç zaten uygulamayı kategorisinin en iyisi yapmayı başardı.



 

https://www.whatsapp.com/ Yorum Yaz
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Amd64x2 2 yıl en beğenilen
1991 yılında MS-DOS ile ağdaki bir bilgisayara SEND komutu ile mesaj gönderip/aldığımdaki heyecanı, hiç bir uygulama ve özellik hala yaşatabilmiş değil.
2 Yanıt Yanıtla +82
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buraxus 2 yıl Amd64x2
Amd64x2
1991 yılında MS-DOS ile ağdaki bir bilgisayara SEND komutu ile mesaj gönderip/aldığımdaki heyecanı, hiç bir uygulama ve özellik hala yaşatabilmiş değil.

Forumda sadece liseliler yokmuş, saygılar üstad..
Amd64x21991 yılında MS-DOS ile ağdaki bir bilgisayara SEND komutu ile mesaj gönderip/aldığımdaki heyecanı, hiç bir uygulama ve özellik hala ya...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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LVNDSCAPE 2 yıl
Bu özellik neden bu kadar geç geldi anlamış değilim
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xmen121 2 yıl
Ne güzel
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Mutlucan96 2 yıl
WhatsApp gibi rezil bir uygulamayı millet neden kullanır anlamış değilim. Sesli görüşme doğru düzgün çalışmazken görüntülü nasıl olur o da ayrı.
Bu devirde herkesin Google hesabı var. Hangouts kullanıyorum tanıdıklarımla. Rehbere numara eklemekten çok daha kolay biriyle ilk kez iletişime geçmek. Her anlamda çok kaliteli. Viber ve Skype da çok iyi kullanmasam da. Ama insanlar gidip WhatsApp çöpünü kullanıyor. Yıllar öncesinin özellikleri gelince de haber siteleri "şok haber" yapıyor.
Görüntülerin kalitesini düşürmesine, mesajları kaydetmemesine değinmeye gerek yok.
Ayrıca önümde bilgisayar, telefon varken niye telefon kullanayım?
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gkhnkrts7 2 yıl
Whtsapta birisine yazman için şartlar ne ise bunda da o.
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Mrnobody6 2 yıl
Arkadaşlar bu özelliği kullanmak için numaramızın karşı tarafta kayıtlı olması gerekiyor mu?
yani herhangi bir kişiyi listeye eklediğimizde görüntülü arama seçeneği aktif durumda mı yoksa onun aktif olması için karşı tarafta numaramızın kayıtlı mı olması gerekiyor?
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aygunn 2 yıl Mrnobody6
Mrnobody6
Arkadaşlar bu özelliği kullanmak için numaramızın karşı tarafta kayıtlı olması gerekiyor mu?
yani herhangi bir kişiyi listeye eklediğimizde görüntülü arama seçeneği aktif durumda mı yoksa onun aktif olması için karşı tarafta numaramızın kayıtlı mı olması gerekiyor?

Karşı tarafın rehberinde kayıtlı olmasına gerek yok siz videolu gorusmeye bastığınız anda interneti açıksa direk çalar kapaliysa bildirim olarak gider
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gkhnkrts7 2 yıl
Bilemem, ben androidde 97 reytingli, full kaliteli oyuncularla oynayamadım. Ios u merak ediyorum şahsen.
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Angelica 2 yıl
Android kullanip da kasmiyor diyenler ya kendini kandiriyordur ya da ios kullanmamistir.
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hakobb 2 yıl Angelica
Angelica

Android kullanip da kasmiyor diyenler ya kendini kandiriyordur ya da ios kullanmamistir.

kardes sen gel bi lg serisi kullan ozaman konus donuyomu donmuyomu o android 5 serisinden oncesinde kaldi kasma olayi su an gm5 kullaniyorum kasma adina daha bise gormedim
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gkhnkrts7 2 yıl
lenovo kullanan bi arkadaşım var, telden de baya memnun. Her türlü oyunu donma - kasma olmadan oynuyor, ve bataryası da baya iyimiş. Yanlış hatırlamıyorsam telefonu da rootlamıştı. Nasıl olduğunu öğrenirsem yazarım özelden.
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B J K 2 yıl
Başarılı. Sıkıntısız kullandım.
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beter.böcek 2 yıl
Ben yine de BBM i tek gecerim onun zevki halen yok.
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Lincoln Burrows. 2 yıl
VE DİĞER GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME PROGRAMINI KULLANMAYI BIRAKIR COGU INSAN
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