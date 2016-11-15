WhatsApp görüntülü görüşme özelliği herkese açılıyor

WhatsApp’ın kullanıcılardan gelen yoğun talepler doğrultusunda altyapısını hazırladığı ve bir süredir belirli bir grup ile test sürecinde olan görüntülü görüşme özelliği nihayet tüm kullanıcılara açılıyor.

Bir Süredir Test Ediliyordu

Özellikle rakip platformlara göre önemli bir eksiklik olarak görülen görüntülü görüşme özelliği yavaş yavaş dağıtıma başladı. Kullanıcılar arkadaşlarının sohbet sayfasına girdikten sonra üst köşedeki çağrı ikonuna tıkladıklarında hem sesli görüşme hem de görüntülü görüşme seçeneğini görebilecekler.

Özellik hali hazırda tüm kullanıcılara gitmediği için ilk etapta problem yaşanabilir zira güncellemeyi almış olan kullanıcının arkadaşı almadıysa veya henüz kurmadıysa bu kez sadece sesli görüşme seçeneği görülebilecek.

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İlk kullanıma sunulduğu dönemdeki durumuna göre WhatsApp önemli mesafeler kat etti. Facebook satın alımı bir yana sadece metin tabanlı iletişimden sesli mesajlara, sesli görüşmelere ve görüntülü görüşmelere kadar geçen süreç zaten uygulamayı kategorisinin en iyisi yapmayı başardı.







