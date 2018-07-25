WhatsApp grup sohbetlerine artık Siri üzerinden mesaj gönderilebilecek

En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp yeni bir güncelleme aldı. Ancak söz konusu güncellemenin sadece iOS sürümü için geçerli olduğunu belirtmek gerekir. Yani Android platformu için herhangi bir yenilik yok. iPhone'unuzda WhatsApp kullanıyorsanız artık Siri üzerinden WhatsApp gruplarına kolayca mesaj gönderebilirsiniz.

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Uygulamanın önceki sürümleri, WhatsApp kullanıcılarının Siri'yi kullanarak sadece bireysel sohbetlere mesaj göndermesine izin veriyordu. Bu güncellemeden sonra artık grup sohbetlerine de mesaj gönderilebilmesi mümkün hale geldi. Yeni özelliği kullandığınızda mesaj göndermeden önce Siri, mesajı onaylamanızı isteyecek.

Güncelleme App Store'dan indirilebilir

WhatsApp güncellemesi sadece bu yeniliği getirmesine rağmen boyutu oldukça yüksek. Güncelleme 110 MB büyüklüğünde ve App Store'dan indirilebilir durumda. Grup sohbetlerine Siri ile mesaj göndermeye başlamak için uygulamanın 2.18.80 numaralı en son sürümünü indirmeniz yeterli olacak.

https://mobilesyrup.com/2018/07/24/whatsapp-ios-siri-group-chat-messages-dictation/