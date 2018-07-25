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Karşınızda resmi basın görselleriyle Meizu 16 ve 16 Plus

Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA tarafından yayınlanan Meizu 16 görsellerinin "çirkin" olması şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı'nı harekete geçirdi. Li Nan, cihazın şık basın görsellerini paylaştı.
10 ay
7,2b
1
17
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Meizu 16 ve Meizu 16 Plus'ın 8 Ağustos'ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonların bugüne kadar çok sayıda görseli internete sızmıştı. Ancak direkt olarak şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Li Nan tarafından paylaşılan resmi basın görselleri, Meizu 16 serisinin ilk gerçek görüntülerini görmemizi sağladı.
Ayrıca Bkz. "Sony Xperia XZ3 yenilenen tasarımıyla karşınızda"
Li Nan en son Weibo gönderisinde Meizu 16’nın üç resmi görselini yayınlayarak "Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın fotoğrafı gerçekten çirkin" notunu paylaştı. Aslına bakılırsa kendisi bu açıklamasında son derece haklı. Zira TENAA'da ortaya çıkan görüntülerin oldukça şık tasarıma sahip olduğunu gördüğümüz Meizu 16'nın güzelliğine gölge düşürdüğünü kabul etmek gerekir.

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var

Basın görsellerinde Meizu 16'nın son derece ince çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Akıllı telefonda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var. Kavisli kenarları ile dikkat çeken cihazın arka paneli ise camdan yapılmış. Dikey olarak konumlandırılan çift arka kameranın hemen altında ise halka şeklinde LED flaş yer alıyor.
Meizu 16'nın güç butonu ve ses kontrol tuşları sağ tarafta bulunurken, SIM tepsisi kendine sol kısımda yer bulabilmiş. Cihazın özellikleri konusunda birçok spekülasyon var. Lansman etkinliğine de çok az bir süre kaldı. Dolayısı ile şirketin karşımıza nasıl bir telefon çıkaracağını görebilmemiz için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://www.weibo.com/1645215240/GrpYavW5X?filter=hot&root_comment_id=0 Yorum Yaz
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YediGüzelAdam 10 ay en beğenilen gorkem2626
Sd845 li cihaz Plus ta öyle ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü var Mi8se nin rakibi X8 adlı model
Meizu aynı işlemciyi koyduktan sonra Xiaominin hiçbir artısı kalmaz. Her şeyi daha kaliteli ikisini de kullanan varsa gelsin konuşsun. Övdüğünüz mi6 kronik sorunlar silsilesi birtek işlemcisi iyiydi. Ayrıca bu markanın kameraları Xiaomiden üstün olmasına rağmen dxomark ta kasti düşük puan veriliyor. Tıpkı pro6plus ın s7edge den daha yüksek puan alıp antutu listesinde gözükmemesi gibi insanlarda dxomarka güvendiği için her şeyden bir haber, dxomark Iphone X tanıtımında Ve Mix 2S lansmanında dönekliğini belli etmiştir. Benim tahminim her modelin Xiaomi den 30-50dolar arası daha yüksek olması. Mi note 3 Emmc 5.1 ve kalitesiz kasasıyla, mi6 ekran yanma sarı leke ghost screen ışık sızması, kasa soyulması, hoparlör, kendi kendine orta tuşun çalışıp geri basması, ölü pixel vb sayısız sorunuyla sd835 olduğu için övülüyor. Şu sorunların birtanesi bile Pro7 Plus ta yok. Ekran 2k Super Amoled vsvs.
Aynı fiyat aralığında Sony XZ1 var 960fps kameralı ve birçok yönden üstün aynı fiyata Nokia 8 var her yönden üstün ancak millet Xiaomi yi marka sanıyor.
Xiaomi Güzel işlemci koyması ucuz fiyatı ve düşük kasa kalitesiyle ve başka firmaların tasarımını alarak milyonlara ulaştırmasıyla takdiri hakeden bir firma
Nokia'da su dayanıklılığı var Xiaomi'de yok
Nokia da Gorilla Glass 5 var Xiaomi de yok
Nokia'da güncelleme desteği kesilmez P alır. Ve en hızlı güncelleme veren iki firma pixeli saymazsak sony ve nokia
Nokia'da OZO Audio ses çipi var Mi6'da yaklaşacak bir şey dahi yok
Nokia 8 kamerası daha iyi
Nokia 8 malzeme kalitesi daha iyi
Mi6'nın ekranı yaniktan ghosttan geçilmiyor Nokia 8'in ekranı 1440p 500 küsür ppi daha iyi
Nokia 8 Gorilla Glass 5 Mi6 GG4
Nokia 8 hafıza kartı destekliyor Mi6 desteklemiyor
Nokia 8'in ön kamerası daha iyi 4K video çekebiliyor Mi6 çekemiyor
Nokia 8'de 3.5mm jack girişi var Mi6'da yok
Nokia 8'in kulaklık ve ahize sesleri daha yüksek Mi6'nın daha düşük
Kamera, malzeme kalitesi, daha hızlı Android sürüm güncellemesi, Ekran boyutu ekran çözünürlüğü, harici microsd desteği, usb 3.1 olması, 3.5mm jack girişine sahip olması...
Usb 3.1 le type c yi karıştırmayalım mi6 usb 2.0 type c tip C olması tipini değiştirir. Yoksa Galaxy Note 3 micro B olmasına rağmen usb 3.0 desteğine sahip
USB sürüm numarası ise hızını değiştirir.
Aynı şekilde nokia 8 ufs 2.1 nand a sahip mi6 ufs 2.0
Aynıları Sony Xperia XZ1 ile de geçerli ancak
Bizim arkadaşlar "Yav gardaşım xiaomi yav ucuz yav f/p yav iphone dan iyi yav" demekten başka bir şey bilmiyor.
Xiaomi gibi bir marka olduğu için çok mutluyum firmalar ister istemez fiyat politikasını ve tasarım anlayışını değiştirmek zorunda kaldı.
Sony ise kullanıcıyı görmezden gelip endüstriyel standart anlayışından vazgeçmiyor açıkcası ben tasarım ve mühendis kadrosunda ciddi bir troll olduğu kanısındayım. Şirketin Ceosu olsam Xperia grubuna yapılması gerekeni yapardım. XZ3 tek kamerayla ve bu kasayla gelecekse gelmesin. 3.5mm yoksa gelmesin.
Nokia ise fiyat politikası ve desteğiyle çok iyi gidiyor. Ve distribütör garantili
Meizunun da aynı şekilde Resmi Türkiye distribütör garantili bu cihazlar çıktıktan sonra 3 ay içerisinde ülkede görürüz.
Xiaomi de Distribütör fiyatlarıyla gelince aradaki farkı anlarsınız.
Sd845 li cihaz Plus ta öyle ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü var Mi8se nin rakibi X8 adlı modelMeizu aynı işlemciyi koyduktan sonra Xiaominin hiçbi...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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Unzerstörbar 10 ay
Bende meizu metal almıştım bir ara sırf denemek için
Arayüz akıcılık olarak ilk defa android bir telefondan etkilenmiştim...
Oneplus, Xiaomi huawei kullanmış biri olarak bu yorumu yapıyorum...
Bende meizu metal almıştım bir ara sırf denemek içinArayüz akıcılık olarak ilk defa android bir telefondan etkilenmiştim...Oneplus, Xiaomi huawei kul...
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1 Avatar
YediGüzelAdam 10 ay
Kardeşim hakikat bu mi6 nın karşısında kendisiyle yakın ekran kasa oranına sahip kendisinden kat be kat güçlü özellikli 2 tane rakibi var. Ve ikiside neredeyse sorunsuzken mi6 da onlarca hata var ve aşırı sık rastlanıyor sebep ne düşük malzeme kalitesi ekranı hoparlörü kasası herşeyi kalitesiz ama işlemci sd835 diye övüyorlar.
Aynı işlemcili aynı fiyatlı iki rakibinin yanında pireden farksız, isim yaptı insanların gözünü boyadı ve çok güzel kazıklıyor. Baksanıza arkadaş verecek cevap bulamayınca Mi8 le Nokia8 kıyaslama acizliğine düşmüş. 1 sene önceki modelle şimdinin amiral gemisini kıyaslıyor :)
Samsunga gelince tasarım güzel, kamera harika, parmak izi artık ekrana montelenmeli, Ancak UX experience yani arayüzü hala hantal ayrıca Exynos un birçok sıkıntısı var çok güçlü ancak ben planlı eskitme olduğunu düşünüyorum 1 sene sonra aynı cihaz aynı yazılım yüklü olsa bile tökezlemeye başlıyor. Çok güzel cihazınız var iyi günlerde kullanın.
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fotografya 10 ay
Meizu, one plus, oppo , xiaomi derken kafam bi milyon oldu. 2000 2300 tl ye kadar telefon almayı düşünüyorum. Bu markalardan kamerası iyi arayüzü takilmayacak ve 5 sene kullanabilecegim bir cihaz tavsiyesi verecek olan var mı?
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isikmuhamm 10 ay
Benim gibi simetri hastası birisi için özellikle tasarımsal olarak mükemmel bir cihaz
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fatihaksoy47 10 ay
yine dehşet geliyor :) Teşekkürler
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Maykimayki 10 ay
Meizu M5, M5 Note, Pro 7 ve Pro 7 plus kullanıcısı olarak kesinlikle 16 kullanmak isterim.
Bu zamana kadar çok farklı telefon modelleri kullandım;
Apple, Samsung, Huawei, ZTE, Sony..
Ama meizudan aldığım kaliteyi galiba sadece Apple dan aldım. Fotoğraf çekmeyi seviyorsan, hepsinden üstün. Müzik dinlemeyi seviyorsam kesinlikle inanılmaz.
Hız, batarya süresi şaşırtıcı derecede iyi.
Çift ekranlı olması keslinlikle en önemli detay.
Meizuyu seviyorum galiba...
Tesekkurler
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YediGüzelAdam 10 ay
Hocam uçtunuz sanırım?
Mi6 Xperia XZ1 ve Nokia 8 den bahsediyoruz. Aynı dönemin cihazları aynı fiyatlar yazıyı okurken Mi6 yı nasıl mi8 yaptınız? Yazıda sürekli mi6 örneği vermiş ve mi note 3 den azda olsa bahsetmişim.
Ha illa mi8 le kıyaslayacaksanız Nokia9 u Oppo Find X i Vivo Nex i Meizu 16 serisini falan kıyaslayabilirsiniz.
Ha illa fanlık yapıp yanlış anlayacağım, sen geçen dönemin cihazını söyleyince ben hep yenisini söyleyeceğim derseniz siz bilirsiniz. Size de mi6 vs Yeni nesil diğer markaların cihazlarını söylerler
Allah aşkına nasıl buraya geldiniz çok merak ediyorum.
:) ayrıca fiyatları benzer olmayan ürünleri kıyaslayacaksak mi8 e laf çıkmaz buradan

Siz önce kafanızdaki prangaları ve gözünüzde ki at gözlüğünü çıkarın yazdığım "yav gardaşım yav xiaomi yav" dan öteye gidememişsiniz. Okuyun nerede mi8 yazılmış. Mi8 Meizu 16 nın rakibi mi8 de ona rakip sayılmaz.
Yanıtla +2
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DH Misafiri 10 ay
Türkiye'ye gelecek mi önemli soru o DONANIMHABER YÖNETİCİLERİ ?
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gorkem2626 10 ay
Mi8 Se düşünüyordum. Ama bu çok daha iyi tasarıma sahip fiyatıda uygun olursa neden olmasın
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YediGüzelAdam 10 ay gorkem2626
Sd845 li cihaz Plus ta öyle ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü var Mi8se nin rakibi X8 adlı model
Meizu aynı işlemciyi koyduktan sonra Xiaominin hiçbir artısı kalmaz. Her şeyi daha kaliteli ikisini de kullanan varsa gelsin konuşsun. Övdüğünüz mi6 kronik sorunlar silsilesi birtek işlemcisi iyiydi. Ayrıca bu markanın kameraları Xiaomiden üstün olmasına rağmen dxomark ta kasti düşük puan veriliyor. Tıpkı pro6plus ın s7edge den daha yüksek puan alıp antutu listesinde gözükmemesi gibi insanlarda dxomarka güvendiği için her şeyden bir haber, dxomark Iphone X tanıtımında Ve Mix 2S lansmanında dönekliğini belli etmiştir. Benim tahminim her modelin Xiaomi den 30-50dolar arası daha yüksek olması. Mi note 3 Emmc 5.1 ve kalitesiz kasasıyla, mi6 ekran yanma sarı leke ghost screen ışık sızması, kasa soyulması, hoparlör, kendi kendine orta tuşun çalışıp geri basması, ölü pixel vb sayısız sorunuyla sd835 olduğu için övülüyor. Şu sorunların birtanesi bile Pro7 Plus ta yok. Ekran 2k Super Amoled vsvs.
Aynı fiyat aralığında Sony XZ1 var 960fps kameralı ve birçok yönden üstün aynı fiyata Nokia 8 var her yönden üstün ancak millet Xiaomi yi marka sanıyor.
Xiaomi Güzel işlemci koyması ucuz fiyatı ve düşük kasa kalitesiyle ve başka firmaların tasarımını alarak milyonlara ulaştırmasıyla takdiri hakeden bir firma
Nokia'da su dayanıklılığı var Xiaomi'de yok
Nokia da Gorilla Glass 5 var Xiaomi de yok
Nokia'da güncelleme desteği kesilmez P alır. Ve en hızlı güncelleme veren iki firma pixeli saymazsak sony ve nokia
Nokia'da OZO Audio ses çipi var Mi6'da yaklaşacak bir şey dahi yok
Nokia 8 kamerası daha iyi
Nokia 8 malzeme kalitesi daha iyi
Mi6'nın ekranı yaniktan ghosttan geçilmiyor Nokia 8'in ekranı 1440p 500 küsür ppi daha iyi
Nokia 8 Gorilla Glass 5 Mi6 GG4
Nokia 8 hafıza kartı destekliyor Mi6 desteklemiyor
Nokia 8'in ön kamerası daha iyi 4K video çekebiliyor Mi6 çekemiyor
Nokia 8'de 3.5mm jack girişi var Mi6'da yok
Nokia 8'in kulaklık ve ahize sesleri daha yüksek Mi6'nın daha düşük
Kamera, malzeme kalitesi, daha hızlı Android sürüm güncellemesi, Ekran boyutu ekran çözünürlüğü, harici microsd desteği, usb 3.1 olması, 3.5mm jack girişine sahip olması...
Usb 3.1 le type c yi karıştırmayalım mi6 usb 2.0 type c tip C olması tipini değiştirir. Yoksa Galaxy Note 3 micro B olmasına rağmen usb 3.0 desteğine sahip
USB sürüm numarası ise hızını değiştirir.
Aynı şekilde nokia 8 ufs 2.1 nand a sahip mi6 ufs 2.0
Aynıları Sony Xperia XZ1 ile de geçerli ancak
Bizim arkadaşlar "Yav gardaşım xiaomi yav ucuz yav f/p yav iphone dan iyi yav" demekten başka bir şey bilmiyor.
Xiaomi gibi bir marka olduğu için çok mutluyum firmalar ister istemez fiyat politikasını ve tasarım anlayışını değiştirmek zorunda kaldı.
Sony ise kullanıcıyı görmezden gelip endüstriyel standart anlayışından vazgeçmiyor açıkcası ben tasarım ve mühendis kadrosunda ciddi bir troll olduğu kanısındayım. Şirketin Ceosu olsam Xperia grubuna yapılması gerekeni yapardım. XZ3 tek kamerayla ve bu kasayla gelecekse gelmesin. 3.5mm yoksa gelmesin.
Nokia ise fiyat politikası ve desteğiyle çok iyi gidiyor. Ve distribütör garantili
Meizunun da aynı şekilde Resmi Türkiye distribütör garantili bu cihazlar çıktıktan sonra 3 ay içerisinde ülkede görürüz.
Xiaomi de Distribütör fiyatlarıyla gelince aradaki farkı anlarsınız.
2 Yanıt Yanıtla +16
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Unzerstörbar 10 ay
Bende meizu metal almıştım bir ara sırf denemek için
Arayüz akıcılık olarak ilk defa android bir telefondan etkilenmiştim...
Oneplus, Xiaomi huawei kullanmış biri olarak bu yorumu yapıyorum...
Yanıtla +12
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zaomss 10 ay
valla zamanında mx4 modelini uzun süre kullanmıştım. kamerası efsaneydi. yazılım stabilitesi miuiden çok çok daha iyiydi cihaz akıcı çalışıyordu. benzer bir kalite ile iyi fiyattan gelsin mükemmel bir alternatif olur. Bu fiyatlarla artık samsung lg sony gereksiz
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