Karşınızda resmi basın görselleriyle Meizu 16 ve 16 Plus

Meizu 16 ve Meizu 16 Plus'ın 8 Ağustos'ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonların bugüne kadar çok sayıda görseli internete sızmıştı. Ancak direkt olarak şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Li Nan tarafından paylaşılan resmi basın görselleri, Meizu 16 serisinin ilk gerçek görüntülerini görmemizi sağladı.

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Li Nan en son Weibo gönderisinde Meizu 16’nın üç resmi görselini yayınlayarak "Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın fotoğrafı gerçekten çirkin" notunu paylaştı. Aslına bakılırsa kendisi bu açıklamasında son derece haklı. Zira TENAA'da ortaya çıkan görüntülerin oldukça şık tasarıma sahip olduğunu gördüğümüz Meizu 16'nın güzelliğine gölge düşürdüğünü kabul etmek gerekir.

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var

Basın görsellerinde Meizu 16'nın son derece ince çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Akıllı telefonda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var. Kavisli kenarları ile dikkat çeken cihazın arka paneli ise camdan yapılmış. Dikey olarak konumlandırılan çift arka kameranın hemen altında ise halka şeklinde LED flaş yer alıyor.

Meizu 16'nın güç butonu ve ses kontrol tuşları sağ tarafta bulunurken, SIM tepsisi kendine sol kısımda yer bulabilmiş. Cihazın özellikleri konusunda birçok spekülasyon var. Lansman etkinliğine de çok az bir süre kaldı. Dolayısı ile şirketin karşımıza nasıl bir telefon çıkaracağını görebilmemiz için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

https://www.weibo.com/1645215240/GrpYavW5X?filter=hot&root_comment_id=0