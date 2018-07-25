Karşınızda resmi basın görselleriyle Meizu 16 ve 16 Plus

Haber Editörü
Meizu 16 ve Meizu 16 Plus'ın 8 Ağustos'ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonların bugüne kadar çok sayıda görseli internete sızmıştı. Ancak direkt olarak şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Li Nan tarafından paylaşılan resmi basın görselleri, Meizu 16 serisinin ilk gerçek görüntülerini görmemizi sağladı.Ayrıca Bkz. "Sony Xperia XZ3 yenilenen tasarımıyla karşınızda"
Li Nan en son Weibo gönderisinde Meizu 16’nın üç resmi görselini yayınlayarak "Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın fotoğrafı gerçekten çirkin" notunu paylaştı. Aslına bakılırsa kendisi bu açıklamasında son derece haklı. Zira TENAA'da ortaya çıkan görüntülerin oldukça şık tasarıma sahip olduğunu gördüğümüz Meizu 16'nın güzelliğine gölge düşürdüğünü kabul etmek gerekir.
Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var
Basın görsellerinde Meizu 16'nın son derece ince çerçevelere sahip olduğu görülüyor. Akıllı telefonda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var. Kavisli kenarları ile dikkat çeken cihazın arka paneli ise camdan yapılmış. Dikey olarak konumlandırılan çift arka kameranın hemen altında ise halka şeklinde LED flaş yer alıyor.
Meizu 16'nın güç butonu ve ses kontrol tuşları sağ tarafta bulunurken, SIM tepsisi kendine sol kısımda yer bulabilmiş. Cihazın özellikleri konusunda birçok spekülasyon var. Lansman etkinliğine de çok az bir süre kaldı. Dolayısı ile şirketin karşımıza nasıl bir telefon çıkaracağını görebilmemiz için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.
https://www.weibo.com/1645215240/GrpYavW5X?filter=hot&root_comment_id=0 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Meizu aynı işlemciyi koyduktan sonra Xiaominin hiçbir artısı kalmaz. Her şeyi daha kaliteli ikisini de kullanan varsa gelsin konuşsun. Övdüğünüz mi6 kronik sorunlar silsilesi birtek işlemcisi iyiydi. Ayrıca bu markanın kameraları Xiaomiden üstün olmasına rağmen dxomark ta kasti düşük puan veriliyor. Tıpkı pro6plus ın s7edge den daha yüksek puan alıp antutu listesinde gözükmemesi gibi insanlarda dxomarka güvendiği için her şeyden bir haber, dxomark Iphone X tanıtımında Ve Mix 2S lansmanında dönekliğini belli etmiştir. Benim tahminim her modelin Xiaomi den 30-50dolar arası daha yüksek olması. Mi note 3 Emmc 5.1 ve kalitesiz kasasıyla, mi6 ekran yanma sarı leke ghost screen ışık sızması, kasa soyulması, hoparlör, kendi kendine orta tuşun çalışıp geri basması, ölü pixel vb sayısız sorunuyla sd835 olduğu için övülüyor. Şu sorunların birtanesi bile Pro7 Plus ta yok. Ekran 2k Super Amoled vsvs.
Aynı fiyat aralığında Sony XZ1 var 960fps kameralı ve birçok yönden üstün aynı fiyata Nokia 8 var her yönden üstün ancak millet Xiaomi yi marka sanıyor.
Xiaomi Güzel işlemci koyması ucuz fiyatı ve düşük kasa kalitesiyle ve başka firmaların tasarımını alarak milyonlara ulaştırmasıyla takdiri hakeden bir firma
Nokia'da su dayanıklılığı var Xiaomi'de yok
Nokia da Gorilla Glass 5 var Xiaomi de yok
Nokia'da güncelleme desteği kesilmez P alır. Ve en hızlı güncelleme veren iki firma pixeli saymazsak sony ve nokia
Nokia'da OZO Audio ses çipi var Mi6'da yaklaşacak bir şey dahi yok
Nokia 8 kamerası daha iyi
Nokia 8 malzeme kalitesi daha iyi
Mi6'nın ekranı yaniktan ghosttan geçilmiyor Nokia 8'in ekranı 1440p 500 küsür ppi daha iyi
Nokia 8 Gorilla Glass 5 Mi6 GG4
Nokia 8 hafıza kartı destekliyor Mi6 desteklemiyor
Nokia 8'in ön kamerası daha iyi 4K video çekebiliyor Mi6 çekemiyor
Nokia 8'de 3.5mm jack girişi var Mi6'da yok
Nokia 8'in kulaklık ve ahize sesleri daha yüksek Mi6'nın daha düşük
Kamera, malzeme kalitesi, daha hızlı Android sürüm güncellemesi, Ekran boyutu ekran çözünürlüğü, harici microsd desteği, usb 3.1 olması, 3.5mm jack girişine sahip olması...
Usb 3.1 le type c yi karıştırmayalım mi6 usb 2.0 type c tip C olması tipini değiştirir. Yoksa Galaxy Note 3 micro B olmasına rağmen usb 3.0 desteğine sahip
USB sürüm numarası ise hızını değiştirir.
Aynı şekilde nokia 8 ufs 2.1 nand a sahip mi6 ufs 2.0
Aynıları Sony Xperia XZ1 ile de geçerli ancak
Bizim arkadaşlar "Yav gardaşım xiaomi yav ucuz yav f/p yav iphone dan iyi yav" demekten başka bir şey bilmiyor.
Xiaomi gibi bir marka olduğu için çok mutluyum firmalar ister istemez fiyat politikasını ve tasarım anlayışını değiştirmek zorunda kaldı.
Sony ise kullanıcıyı görmezden gelip endüstriyel standart anlayışından vazgeçmiyor açıkcası ben tasarım ve mühendis kadrosunda ciddi bir troll olduğu kanısındayım. Şirketin Ceosu olsam Xperia grubuna yapılması gerekeni yapardım. XZ3 tek kamerayla ve bu kasayla gelecekse gelmesin. 3.5mm yoksa gelmesin.
Nokia ise fiyat politikası ve desteğiyle çok iyi gidiyor. Ve distribütör garantili
Meizunun da aynı şekilde Resmi Türkiye distribütör garantili bu cihazlar çıktıktan sonra 3 ay içerisinde ülkede görürüz.
Xiaomi de Distribütör fiyatlarıyla gelince aradaki farkı anlarsınız.
Arayüz akıcılık olarak ilk defa android bir telefondan etkilenmiştim...
Oneplus, Xiaomi huawei kullanmış biri olarak bu yorumu yapıyorum...