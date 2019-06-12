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WhatsApp, platformun kötüye kullanımı karşısında hukuki işlem başlatacağını açıkladı

Dünyanın en popüler iletişim uygulamalarından biri olan WhatsApp, platformu kötüye kullanma planları olan kişilere yönelik yasal işlem tehdidinde bulundu. İşte konunun detayları.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook'un sahip olduğu WhatsApp, dünyanın en popüler çapraz platform mesajlaşma servisi ve bu ölçekte çalışmanın da kendine has zorlukları mevcut. Şirket, platformun kötüye kullanılması ve yanlış bilgi yayılmasına alet edilmesinin önüne geçebilmek için yeni kararlar almak zorunda kaldığını açıkladı.

WhatsApp'ın son çaresi konuyu mahkemeye taşımak

WhatsApp, platformu kötüye kullanan kişiler veya şirketler hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Zira platform kısa bir süre önce, WhatsApp uygulamasının değiştirilmiş sürümlerini çalıştıran kullanıcıları yasaklamıştı. Bunun ardından metin iletme özelliğine de sınırlama getiren şirket, bununla da yetinmedi ve yeni kararlara imza attı.
Bununla birlikte, Hindistan’da yapılan son genel seçim raporları, değiştirilmiş WhatsApp klonlarının ve yazılım araçlarının, hizmetin spam karşıtı kısıtlamalarını atlamak için kullanılmakta olduğunu ortaya koydu. Dijital pazarlamacılar, WhatsApp için Hindistan, Nijerya ve Endonezya gibi pazarlarda toplu mesaj gönderme gibi hizmetler sunuyorlar. Hatta Hindistan'daki bazı şirketler insanların bir web sitesi aracılığıyla isimsiz numaralardan WhatsApp hesaplarına toplu mesajlar göndermesine bile izin veriyor. Bu durum karşısında zor durumda kalan WhatsApp'ın ise artık konuyu mahkemelere taşımaktan başka bir çaresi kalmadı.

https://www.reuters.com/article/us-whatsapp-abuse/whatsapp-threatens-legal-action-against-public-claims-of-messaging-abuses-idUSKCN1TC1V1 Yorum Yaz
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mertmert1212 1 hf. en beğenilen
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Askaparta 1 hf.
Alın vergisini.
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Silent Guardian 1 hf.
Google’da baktım ama kendime bile mesaj atabileceğim bir yer bulamadım. Varsa atarsanız sevinirim
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mertmert1212 1 hf. en beğenilen
'Bu mesajı 700 annene ve babana yollamazsan Allah sana lanet versin' mesajları yok olması dileğiyle..
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Kayrabey 1 hf.
Mamasını vermemişlerdir...
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