WhatsApp, platformun kötüye kullanımı karşısında hukuki işlem başlatacağını açıkladı

Facebook'un sahip olduğu WhatsApp, dünyanın en popüler çapraz platform mesajlaşma servisi ve bu ölçekte çalışmanın da kendine has zorlukları mevcut. Şirket, platformun kötüye kullanılması ve yanlış bilgi yayılmasına alet edilmesinin önüne geçebilmek için yeni kararlar almak zorunda kaldığını açıkladı.

WhatsApp'ın son çaresi konuyu mahkemeye taşımak

WhatsApp, platformu kötüye kullanan kişiler veya şirketler hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Zira platform kısa bir süre önce, WhatsApp uygulamasının değiştirilmiş sürümlerini çalıştıran kullanıcıları yasaklamıştı. Bunun ardından metin iletme özelliğine de sınırlama getiren şirket, bununla da yetinmedi ve yeni kararlara imza attı.

https://www.reuters.com/article/us-whatsapp-abuse/whatsapp-threatens-legal-action-against-public-claims-of-messaging-abuses-idUSKCN1TC1V1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bununla birlikte, Hindistan’da yapılan son, değiştirilmiş WhatsApp klonlarının ve yazılım araçlarının, hizmetin spam karşıtı kısıtlamalarını atlamak için kullanılmakta olduğunu ortaya koydu. Dijital pazarlamacılar, WhatsApp için Hindistan, Nijerya ve Endonezya gibi pazarlardagibi hizmetler sunuyorlar. Hatta Hindistan'daki bazı şirketler insanların bir web sitesi aracılığıyla isimsiz numaralardan WhatsApp hesaplarına toplu mesajlar göndermesine bile izin veriyor. Bu durum karşısındakalan WhatsApp'ın ise artık konuyu mahkemelere taşımaktan başka bir çaresi kalmadı.