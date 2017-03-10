WhatsApp, uygulama üzerinden para kazanabilmenin yolunu buldu

Sunduğu birbirinden fonksiyonel özellikler sayesinde kullanıcıların favorisi haline gelen WhatsApp, özellikle -19 milyar dolar karşılığında- Facebook tarafından satın alındıktan sonra köklü yeniliklere imza attı. Bunca zamandır gelir modelleri üzerinde deyim yerindeyse çok fazla kafa yormayan platform, nihayet uzun süredir beklenen hamlesini yapıyor.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cowlar kurucusu Umer Ilyas, elde edilen veriler ışığında hazırlanan eylem önerilerini WhatsApp’ın yeni özelliği aracılığıyla tüm çiftçilere gönderdiklerini, üstelik Brezilya, Pakistan ve Hindistan ile sürekli bağlantı halinde kaldıklarını ifade etti. Edinilen bilgilere bakılırsa sistem henüz oldukça yenive geliştirilmesi gerekiyor. Bakalım WhatsApp tam olarak ne tür bir gelir modeliyle karşımıza çıkacak…

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Reuters’ta yer alan habere göre uygulamanın günlük yaşamın yanı sırada yoğun şekilde kullanıldığını belirten WhatsApp, şirketlerin kendi içerisinde veanında bağlantı kurmalarına yardımcı olacak sistem üzerinde çalışıyor. Cowlar isminde büyükbaş hayvanlar için akıllı takip kemeri üreten bir şirkette test edilen yeni sistem ile hem verimin artırılması hem de iş çevresinde kesintisiz iletişim sağlanması hedefleniyor.