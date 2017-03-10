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WhatsApp, uygulama üzerinden para kazanabilmenin yolunu buldu

Günümüzün en popüler iletişim araçlarından olan WhatsApp'ın para kazanabilmek için yeni gelir modeli geliştirdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre platformun hedefinde şirket çalışanları var.
2 yıl
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19
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sunduğu birbirinden fonksiyonel özellikler sayesinde kullanıcıların favorisi haline gelen WhatsApp, özellikle -19 milyar dolar karşılığında- Facebook tarafından satın alındıktan sonra köklü yeniliklere imza attı. Bunca zamandır gelir modelleri üzerinde deyim yerindeyse çok fazla kafa yormayan platform, nihayet uzun süredir beklenen hamlesini yapıyor.
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Reuters’ta yer alan habere göre uygulamanın günlük yaşamın yanı sıra iş dünyasında da yoğun şekilde kullanıldığını belirten WhatsApp, şirketlerin kendi içerisinde ve müşterileriyle anında bağlantı kurmalarına yardımcı olacak sistem üzerinde çalışıyor. Cowlar isminde büyükbaş hayvanlar için akıllı takip kemeri üreten bir şirkette test edilen yeni sistem ile hem verimin artırılması hem de iş çevresinde kesintisiz iletişim sağlanması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cowlar kurucusu Umer Ilyas, elde edilen veriler ışığında hazırlanan eylem önerilerini WhatsApp’ın yeni özelliği aracılığıyla tüm çiftçilere gönderdiklerini, üstelik Brezilya, Pakistan ve Hindistan ile sürekli bağlantı halinde kaldıklarını ifade etti. Edinilen bilgilere bakılırsa sistem henüz oldukça yenive geliştirilmesi gerekiyor. Bakalım WhatsApp tam olarak ne tür bir gelir modeliyle karşımıza çıkacak…

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GrıezmaNN 2 yıl en beğenilen

WhatsApp
Facebook içine etti güzelim basit uygulamanın
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Mephalay 2 yıl
Offf taciz sms leri yetmezmis gibi artik taciz whatsapp msjlari atacaklar anlasilan. Hic iyi olmadi bu.
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interwap 2 yıl
Öküz müyüz la biz
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asdasdqwertyveyaalxyvance 2 yıl
Yahu yıllık 1 dolar ücretli yapin zaten %95 imiz parasini veripte kullanacak ne abuk sabuk işlerle uğraşıyolar
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axaxa 2 yıl
Açasım gelmiyor son güncellemeler yüzünden.Face zaten bitmişti gözümde buna da az kaldı.
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David Rockefeller 2 yıl
Bu adamlar zaten WhatsApp konuşmalarını istihbarat servislerine satarak parayı kırmıyorlar mı, daha ne parası?
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alaz1903 2 yıl
Msn Messenger'in yenilenmiş ve sade arayüzlü mobil, desktop ve web sürümünü çıkarıp şekilli bir isimle yeniden yayınlayın ortalıkta whatsapp falan kalmaz. Liseliler bilmez, zamanında herkesin kullandığı anlı şanlı icq'yu bile duman etmişti messenger. Microsoft skype'ı ön plana çıkarmak için bitirip yazık etti mis gibi anlık mesajlaşma platformuna.
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Asami Zdrenka 2 yıl alaz1903
alaz1903
Msn Messenger'in yenilenmiş ve sade arayüzlü mobil, desktop ve web sürümünü çıkarıp şekilli bir isimle yeniden yayınlayın ortalıkta whatsapp falan kalmaz. Liseliler bilmez, zamanında herkesin kullandığı anlı şanlı icq'yu bile duman etmişti messenger. Microsoft skype'ı ön plana çıkarmak için bitirip yazık etti mis gibi anlık mesajlaşma platformuna.

Yıllar önce msn messenger dan yaptığım sesli ve videolu görüşmenin kalitesi şimdiki skype da yok. Skype bunlarla övünüyordu bir de.
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Bloother 2 yıl
Whatsapp'ın köklü yenilik getirdiği falan yok. O kökler Telegram'a ait. Whatsapp sadece dallarına aşı yapıyor..
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pUnduli 2 yıl
Whatsapp şirketler için müşteri destek hattı amacıyla kullanılırsa monetize olabilir ki aslında demeye çalıştıkları da o.
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X-FI 2 yıl
geçen hafta whatsapp hesabımı silip, uygulamayı kaldırdım. neden olarakta "be like viber" yazdım :D böyle saçma salak bir uygulama olamaz, zaten facebook'u sevmeden kullanıyorum. facebook'ta da artık hiçbirşey like'lamıyorum, sadece yorum yapmam gerekirse o kadar. bazı şirket ve arkadaşlardan haber almak için kullanıyorum o kadar. onlarca aptal paylaşım yapan kişileride susturdum. adeta kanser.
instagram, twitter daha iyi, daha az kanser veriyor :D
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SEO-Uzmanı 2 yıl
özel verilere bu kadar yakına bir şirketin en büyük müşterileri zaten bellidir !
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mcrew 2 yıl
devletin yerli uygulama konusunda neden bir teşfiki yok anlamıyorum
turkcell bip gayet güzel bir uygulama, whatsapp ın yerini de alabilir
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fatihcanery 2 yıl
arkadaşlar adamlar katrilyon dolarlar verseler bu kadar istihbarat toplayamazlar,para kazanmasa bile usa bu şirketlerin arkasında durur finansman sağlar,şu anda polisler amirler bile whatsapp üzerinden yazısıyor ,tek platformla bütün bilgileri alıyorlar zaten aptal olmayın..
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8 etiket daha gelir kazanç Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan MPopüler Popüler
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