WhatsApp'ta telekonferans dönemi başladı! WhatsApp görüntülü grup görüşme özelliği nasıl kullanılır?

Mayıs ayında düzenlenen F8 Geliştiriciler Konferansı'nda WhatsApp için görüntülü grup görüşme özelliğini duyuran Facebook, bugün itibariyle merakla beklenen hizmetini iOS ve Android kullanıcılarının deneyimine sundu. Peki WhatsApp görüntülü grup görüşme özelliği nedir ve nasıl kullanılır?

WhatsApp'a görüntülü ve sesli grup görüşme özelliği geldi

Kullanıcıların günde ortalama 2 milyar dakika WhatsApp çağrılarına zaman ayırdığına dikkat çeken şirket, dört kişiye kadar grup sesli ve görüntülü arama özelliğiyle birlikte kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatmak istiyor.

Ayı zamanda tüm aramaların uçtan uca şifreli olduğunun altını çizen WhatsApp, görüşmelerin dünyanın her yerinden farklı ağ koşullarında güvenilir bir şekilde çalışmak üzere tasarladığını belirtiyor.

WhatsApp görüntülü görüşme özelliği nasıl kullanılır?

Kullanımı oldukça basit olan bu özelliği kullanabilmek için öncelikli olarak görüşmek istediğiniz kişiyi WhatsApp'tan görüntülü olarak aramalısınız. Ardından görüşmeye dahil olmasını istediğiniz diğer kişileri de sağ üst köşede yer alan kişi ekle simgesine tıklayarak görüşmeye dahil edebilirsiniz. Görüşmeye siz dahil en fazla dört kişi katılabildiği için en fazla üç görüntülü görüşme isteği gönderme hakkınız bulunuyor.

Benzer adımları sesli grup görüşme için de izleyebilirsiniz. Sesli ve görüntülü grup görüşme özelliğinin tüm iOS ve Android kullanıcılarının hizmetine sunulduğunu hatırlatıp, eğer bu özelliği kullanamıyorsanız WhatApp uygulamasını son sürüme güncellemeniz gerektiğini söyleyelim.

https://blog.whatsapp.com/10000646/Group-Calling-for-Voice-and-Video-Is-Here?