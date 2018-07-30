Katlanabilir telefonlar yaygınlaşıyor: Xiaomi ve Oppo'dan katlanabilir telefon hamlesi

Samsung ve Huawei'den sonra şimdi de Çinli Oppo ve Xiaomi katlanabilir telefon hazırlığında. ETNews'in haberine göre; Xiaomi ve Oppo katlanabilir akıllı telefon modelleri için çeşitli bileşenleri temin edebilmek adına tedarikçilerle iletişim halinde.

Samsung'dan önce davranarak, 2018 yılının sonlarına doğru dünyanın katlanabilir ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmek isteyen Huawei; esnek OLED paneller için Çinli BOE Technology Group ile işbirliğine giderken, Huawei ile hemşehri olan Oppo ve Xiaomi'nin ise ekran tedariki için Çinli BOE ve Vision Oaks şirketleriyle anlaşacağı düşünülüyor. Ancak LG Display ve Japan Display de alternatifler arasında.

Ayrıca Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefon modelinin "outfolding" dıştan katlanabilir bir tasarımla geleceğini ifade eden kaynak, Oppo'nun ise ne tür bir tasarım üzerinde çalıştığına dair bir bilgi paylaşmadı.

Son bir not olarak; katlanabilir akıllı telefonların oldukça yüksek maliyetlerle üretildiğini ve hatta Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında piyasaya süreceği katlanabilir akıllı telefonu için 1500 ila 2000 dolar gibi fiyat etiketlerinin konuşulduğunu göz önüne alırsak, fiyat/performans devi Xiaomi'nin akıllı telefon modelinin pek de f/p telefonu olmayacağını söyleyelim.

http://www.etnews.com/20180727000417?mc=em_002_00001