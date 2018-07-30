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Katlanabilir telefonlar yaygınlaşıyor: Xiaomi ve Oppo'dan katlanabilir telefon hamlesi

Katlanabilir akıllı telefon yarışına iki fiyat/performans devi Xiaomi ve Oppo da dahil oluyor. Xiaomi ve Oppo'nun katlanabilir akıllı telefon modellerine dair ilk bilgiler haberimizde.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Katlanabilir telefonlar yaygınlaşıyor: Xiaomi ve Oppo'dan katlanabilir telefon hamlesi
Samsung ve Huawei'den sonra şimdi de Çinli Oppo ve Xiaomi katlanabilir telefon hazırlığında. ETNews'in haberine göre; Xiaomi ve Oppo katlanabilir akıllı telefon modelleri için çeşitli bileşenleri temin edebilmek adına tedarikçilerle iletişim halinde. 
Samsung'dan önce davranarak, 2018 yılının sonlarına doğru dünyanın katlanabilir ilk akıllı telefonunu piyasaya sürmek isteyen Huawei; esnek OLED paneller için Çinli BOE Technology Group ile işbirliğine giderken, Huawei ile hemşehri olan Oppo ve Xiaomi'nin ise ekran tedariki için Çinli BOE ve Vision Oaks şirketleriyle anlaşacağı düşünülüyor. Ancak LG Display ve Japan Display de alternatifler arasında.
Ayrıca Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefon modelinin "outfolding" dıştan katlanabilir bir tasarımla geleceğini ifade eden kaynak, Oppo'nun ise ne tür bir tasarım üzerinde çalıştığına dair bir bilgi paylaşmadı.
Son bir not olarak; katlanabilir akıllı telefonların oldukça yüksek maliyetlerle üretildiğini ve hatta Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında piyasaya süreceği katlanabilir akıllı telefonu için 1500 ila 2000 dolar gibi fiyat etiketlerinin konuşulduğunu göz önüne alırsak, fiyat/performans devi Xiaomi'nin akıllı telefon modelinin pek de f/p telefonu olmayacağını söyleyelim. 

http://www.etnews.com/20180727000417?mc=em_002_00001 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 10 ay en beğenilen
"Katlanabilir telefonlar yaygınlaşıyor."
Başlığa bakınca piyasada katlanabilir telefonlar var da daha da artıyor gibi.
"Üreticilerin Katlanabilir Telefonlara Olan İlgisi Hızla Artıyor"
daha doğru olurdu.
"Katlanabilir telefonlar yaygınlaşıyor."Başlığa bakınca piyasada katlanabilir telefonlar var da daha da artıyor gibi."Üreticilerin Katlanabilir Telefon...
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agent1453 10 ay
Bundan ziyade 100hz 1ms tel çıkarsalar,bak bak insanın gözü yoruluyor,köreliyor,gözlük takanlar fazlalaştı.
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azteca 10 ay
keşke oppo, xiaomi, vivo kalemli telefonlara da el atsa. Samsung Galaxy Note serisine rakip telefon yapsalar.
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maxmania 10 ay
6.95" ekranlı telefonu neremize sokacağız diyorduk, çözümüyle gelecek anlaşılan. dürüp, büküp müsait cebimize(!) o fiyatla sokarız artık.
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interwap 10 ay
Apple çıkarana kadar katlanabilir cihazlar alınmaz.
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badboy3304 10 ay
Düz bir şekilde koymayacaklar, şey pardon artık katlayıp katlayıp koyacaklar amaaannn satacaklar:)
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deoks 10 ay
Fırıncı küreği telefonlarla baş edebilmenin tek çaresi katlanabilir ekranlar.
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cceviz 10 ay
telefonların boyutları çok büyüdü. cepte taşıması zorlaştı. katlanabilir olursa belki daha rahat taşınır.
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burakdc 10 ay
katlana bilir telefonlar yada tabletler nekadar kullanıslı olur bilemem tabiki kucucuk bir alanda kocaman bir ekran taşımak heyecan verici ama bu katlanma noktalarında iz ve arıza olarak geri donecektir bugun bir kagıdı bile yüzkere katlayıp acın o bile deforme oluyor bu teknolojiler kanımca sanayi yada son kullanıcıya ait olmayan pro çözümlerde kaşımıza çıkacak. Birde sürekli düzenli olarak ortaya çıkan pil haberleri ar ve vr haberlerini okudukça her gün bunlar bizi oyalıyorlar diyorum. düşünün bu bahsi gecen teknolojiler içinde en fazla gercege yakın olanı VR o bile bugun gidim vatan bilgisayar teknosa gibi yerlerden alına bilir birsey degil amazondan siparis ver turkiyeye getirecek hatırlı tanıdık bul bır yıgın para ver sonrada içerik yok destek yok bırak destegi turkiyede muhatap bile yok. yani acıkcası amerikada sınırlı olcekte piyasaya surulmus demo mahiyetinde bir urun ama hersene yeni modeller tanıtılır google glass misali herkesin ortak ihtiyacı olan pil teknolojileri için günde 1-2 haber yapılır ama max3500 ma lithium ion pille yola devam edilir.
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magicboyguccino 10 ay burakdc
Katlamadaki bolluğun alınmasınyla ilgili bir firma patent almıştı sanırım, Katlama ve açılma sırasında ortada oluşan bolluğun alınması ve tekrar katlanırken bolluğun oluşturulması için bir çalışma yapmışlar. Güzel bir çözüm gibi gelmişti bana. Haberi bulabilirsem firma ismi ve fotoğraf eklerim.
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fthkn 10 ay
Katlanabilirlik iphone dan sonraki en büyük yenilik olabilir akıllı telefon sektöründeki. Şu tek tip geniş ekran akımı sona ermeli. Akıllı telefonlar çok kullanışsız. Nerdeyse ses açma kapama tuşlarını bile kaldırıp sanal tuş koyacaklar. Katlanabilir modeller bir de klavye ile gelirse biraz gelişme olabilir bu sektörde. Hem de blackberry e laf ediyorlar. Millet zombi olmuş farkında değil. Bir akıllı aygıtta geniş ekran kadar verimli kullanmak da önemlidir. Geri bildirim kavramı azaldıkça verimlilik düşer. Basacak tuş kalmadı o aygıtlarda. Her iş için zombi gibi ekrana bakmak zorundasınız. Halbuki özellikle iş bilgisayarlarında alışık olduğumuz ışıklı klavye ya da Wifi açma tuşları verimlilik katabilir bu tür aygıtlara. Katlanabilir ürünler yeniden karakter kazanmalarını sağlayabilir. Tasarımların daha ergonomi kazanması şart. Sonuçta artık araba parasına telefonlar satılmaya başladığı. Öyleyse tüketici bunları talep etmekten çekinmemeli. İphone 4'ten beri akıllı telefon adının hakkını veremiyor bu ürünler. Ayrıca blackberry 10 ürünlerini de saymak gerekir. Onun dışında piyasa zombi kullanıcılar tarafında bugünlere getirildi. Katlanabilir tasarımlardan beklentim büyük.
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Adoring 10 ay
Alt tarafi telefon araba fiyatına satacaklar yurtdisindada 2000 dolara arabalar var
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