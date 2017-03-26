Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp’a sahte değerlendirme suçlaması

Google ve Apple uygulama mağazalarında sahte yorum, yıldız veya indirme satın almak oldukça yaygın durumda. Zaman zaman ünlü uygulamalar da bu sahte yola başvuruyor.
2 yıl
3,6b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google Play veya App Store mağazalarında yorum, yıldız ve indirme satın alma gibi olaylara sıkça rastlıyoruz. Zaman zaman bilindik isimlerin de bu yola başvurduğu gündeme geliyor. Bu kez konu WhatsApp ile ilgili.

Bilindiği üzere WhatsApp mesajlaşma uygulaması bir süredir Snapchat benzeri durum mesajlarını kullanıma sundu. Pek çok kullanıcı yeni özelliği kısa sürede benimsemiş olsa da büyük bir kesim metin tabanlı durum mesajlarından hoşnut değil. Bunun üzerine bir de güvenlik ile ilgili son dönemdeki konular eklenince Google Play yorumları da olumsuz olmaya başladı.

Olumsuz yorumlar artışta

WhatsApp hali hazırda 54 milyon değerlendirme aldı ve ortalama 4.4 puanda seyrediyor. Yapılan araştırmalara göre 22 Ocak-21 Mart tarihleri arasında toplam 800 bin civarında değerlendirme yapılmış ve ortalama 3.4 puana düşmüş. Yani genel ortalamanın bir puan aşağısına.

WhatsApp’ın bu olumsuz değerlendirmeleri tolere edebilmek için sahte yıldız satın aldığı iddia ediliyor. İddiaların kaynağı ise 1 Şubat-23 Mart tarihleri arasında içerisinde “oyun” kelimesi geçen yaklaşık 2000 civarında 5 yıldızlı yorum yapılması. Bu yorumların hiç birisi uygulamanın tasarım ve fonksiyonuna değinmiyor. Örneğin Aralık 2016 içerisindeki yorumlarda oyun kelimesine sadece 100 kullanıcıda rastlanmış.

Diğer taraftan 5 yıldızlı yorumlara bakıldığında içerisinde oyun kelimesi geçenlerin oranı yüzde 2.7. Yani yıllardır firma uygulaması için 5 yıldızlı alakasız yorumlar satın alıyor olabilir. Mağazada Uber, Spotify, Pandora gibi uygulamaların yorumlarında “oyun” kelimesine hiç rastlanmamış. Bununla birlikte Telegram uygulamasında da “oyun” kelimesi geçen 5 yıdlızlı yorumlara rastlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Super Mario Run oyunu Android koşusuna başladı"

WhatsApp kesinlikle sahte yıldız veya yorumlara başvurmadığını belirtiyor ancak bir uygulamanın yorumları içerisinde “oyun” kelimesinin ağırlıklı olması ve üstelik 5 yıldızla birlikte verilmesi oldukça ilginç görünüyor. Firma konunun çözümü için Google’a başvurmuş durumda. 

 

https://thenextweb.com/apps/2017/03/23/whatsapp-fake-5-star-review/#.tnw_mJYfbM46 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
McLaren64 2 yıl en beğenilen
Sade hızlı sorunsuz bir mesajlaşma uygulaması yeterken adamlar işin suyunu çıkardılar iyice.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
McLaren64 2 yıl en beğenilen
Sade hızlı sorunsuz bir mesajlaşma uygulaması yeterken adamlar işin suyunu çıkardılar iyice.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
likeablex 2 yıl
Son güncelleme ile çoğu kişi şikayetçiydi zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axaxa 2 yıl
Yapmıştır beklenir bunlardan her şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Olumsuz yorumlar artsana WhatsApp kolay kolay ölecek bir yapı değil,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 2 yıl
Çakallık yapmışlar , önemli olan google bu olayın üstüne gidip sahte yorumlari ve oylamalari silecek mi ?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl MNG Holding'den rekor: Türkiye tarihinin en büyük alan adı satışı 2 yıl Bilim insanları DNA'yı keşfetmenin ucuz bir yolunu buldu 2 yıl Akbank'ın sistemleri çöktü: Hiçbir bankacılık işlemi yapılamıyor 2 yıl Samsung Galaxy S8′in aksesuar fiyatları belli oldu 2 yıl Elon Musk'ın güneş çatıları Nisan ayı itibariyle siparişe açılıyor 2 yıl İngiltere: WhatsApp'taki şifreli mesaj sistemi kabul edilemez 2 yıl Intel Kaby Lake-X ailesinin ilk modeli sızdı: Şaşırtıcı sonuçlar! 2 yıl Google Play Store her hafta ücretsiz bir Android uygulaması sunmaya başladı 2 yıl Apple’dan Disney hamlesi mi geliyor? 2 yıl Huawei P9 serisi 12 milyon adet sattı 2 yıl Bakanlık korumalarına yerli piyade tüfeği 2 yıl Mobilite: Android O, Vestel Venus 5000, Kırmızı iPhone ve dahası... 2 yıl Blizzard StarCraft’ı yeniliyor 2 yıl Apple, Çinli üreticinin açtığı patent davasını kazandı 2 yıl Norveç dünyanın ilk gemi tünelini inşa etmek için kolları sıvadı 2 yıl Opera Mini'ye Facebook bildirim çubuğu ve indirilebilir içerik tarama özelliği geldi 2 yıl Nintendo'nun E3 2017 için büyük planları var 2 yıl Uber’in otonom aracı kaza yaptı: Şirket test sürüşlerini askıya aldı 2 yıl Kuş gibi iniş yapan insansız hava aracı 2 yıl Blitzkrieg 3’te yapay zeka, rakiplere nal toplatıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp’a sahte değerlendirme suçlaması Sonraki Asus DSL-AC55U modem/router incelemesi "Torrent destekli, çekim alanı iyi" 2 yıl Türk geliştiricilerden aşk günlüğü: Lovegg 2 yıl Dünyanın en popüler programları listesine Google Chrome damgası 2 yıl Justice League’in fragmanı paylaşıldı 2 yıl İşte Google'a göre piyasadaki en güvenli akıllı telefonlar 2 yıl Teslimat robotu Silikon Vadisi’nde işbaşı yaptı 2 yıl Google ilginç bir fotoğraf düzenleme uygulaması üzerinde çalışıyor 2 yıl AMD’nin Vega mimarisinin yeni detayları açığa çıktı! 2 yıl Domino’s Pizza, aldığı yatırımlarla Apple’ı ve Tesla’yı geride bıraktı 2 yıl Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ yeni fotoğraflarla sızdı 2 yıl Özgürlükler ülkesi ABD'de senatodan skandal karar: Abonelerin internet verileri satılacak! 2 yıl BlackBerry, ekranınızı yabancı gözlerden koruyacak 2 yıl İnsanın kıkırdak hücrelerinden üretilen doku farenin bedeninde büyüdü 2 yıl Facebook, Avrupa Komisyonu'nun kıskacında 2 yıl Yerli Ahoy Games’den yeni bir oyun 2 yıl Beymen 2017 İlkbahar/Yaz filmi iPhone 7 Plus ile çekildi 2 yıl Apple: Turkish Crime Family'nin iddiaları asılsız 2 yıl Justice League karakterlerinin videoları paylaşıldı 2 yıl Google Talk tamamen kapanıyor 2 yıl Türkiye, Twitter'a en çok engelleme talebinde bulunan ülke oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim