WhatsApp’a sahte değerlendirme suçlaması

Google Play veya App Store mağazalarında yorum, yıldız ve indirme satın alma gibi olaylara sıkça rastlıyoruz. Zaman zaman bilindik isimlerin de bu yola başvurduğu gündeme geliyor. Bu kez konu WhatsApp ile ilgili.

Bilindiği üzere WhatsApp mesajlaşma uygulaması bir süredir Snapchat benzeri durum mesajlarını kullanıma sundu. Pek çok kullanıcı yeni özelliği kısa sürede benimsemiş olsa da büyük bir kesim metin tabanlı durum mesajlarından hoşnut değil. Bunun üzerine bir de güvenlik ile ilgili son dönemdeki konular eklenince Google Play yorumları da olumsuz olmaya başladı.

Olumsuz yorumlar artışta

WhatsApp hali hazırda 54 milyon değerlendirme aldı ve ortalama 4.4 puanda seyrediyor. Yapılan araştırmalara göre 22 Ocak-21 Mart tarihleri arasında toplam 800 bin civarında değerlendirme yapılmış ve ortalama 3.4 puana düşmüş. Yani genel ortalamanın bir puan aşağısına.

WhatsApp’ın bu olumsuz değerlendirmeleri tolere edebilmek için sahte yıldız satın aldığı iddia ediliyor. İddiaların kaynağı ise 1 Şubat-23 Mart tarihleri arasında içerisinde “oyun” kelimesi geçen yaklaşık 2000 civarında 5 yıldızlı yorum yapılması. Bu yorumların hiç birisi uygulamanın tasarım ve fonksiyonuna değinmiyor. Örneğin Aralık 2016 içerisindeki yorumlarda oyun kelimesine sadece 100 kullanıcıda rastlanmış.

Diğer taraftan 5 yıldızlı yorumlara bakıldığında içerisinde oyun kelimesi geçenlerin oranı yüzde 2.7. Yani yıllardır firma uygulaması için 5 yıldızlı alakasız yorumlar satın alıyor olabilir. Mağazada Uber, Spotify, Pandora gibi uygulamaların yorumlarında “oyun” kelimesine hiç rastlanmamış. Bununla birlikte Telegram uygulamasında da “oyun” kelimesi geçen 5 yıdlızlı yorumlara rastlanıyor.

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WhatsApp kesinlikle sahte yıldız veya yorumlara başvurmadığını belirtiyor ancak bir uygulamanın yorumları içerisinde “oyun” kelimesinin ağırlıklı olması ve üstelik 5 yıldızla birlikte verilmesi oldukça ilginç görünüyor. Firma konunun çözümü için Google’a başvurmuş durumda.