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WhatsApp’a video arama özelliği geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, sonunda video arama özelliğine kavuşuyor. Henüz tüm kullanıcılara sunulmayan bu özelliğe dair detaylar yazımızda:
2 yıl
3,5b
1
36
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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WhatsApp’a video arama özelliği geliyor
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Uzunca bir süredir kullanıcılarına sesli arama özelliği sunan WhatsApp, sonunda beklenen bir özelliği daha kullanıma sokmaya hazırlanıyor. Artık WhatsApp üzerinden görüştüğünüz kişiler ile video arama yapabilmek mümkün olacak. Tabi bu özellik henüz test aşamasında ve herkesin kullanımına sokulmuş değil.

Android tarafında açık beta programı yürüten WhatsApp, programa katılmak isteyen tüm kullanıcılara beta aşamasındayken tüm yeni özellikleri ilk deneyen olma imkanı tanıyor. Video arama özelliği de şimdilik bu kapsamda kullanıma sunulmuş durumda. Dolayısıyla da sadece Android kullanıcıları için aktif.

Sesli arama özelliğinde olduğu gibi çalışan video arama işlevi, kişiler ekranına eklenen yeni bir simge üzerinden görev yapıyor. Ana ekrandaki arama butonuna bastığınızdaysa ekranda bir popup açılıyor ve sesli arama mı yoksa videolu arama mı yapmak istediğiniz size soruluyor.

WhatsApp’a video arama özelliği geliyor

Mart 2015’ten bu yana kullanıcılarına sesli arama özeliği sunan Whatsapp’ın, video arama tarafında Skype, FaceTime ve Google’ın yeni uygulaması Duo gibi rakipleri var. WhatsApp’ın 2.16.318 ve üzeri sürüm numaralı APK dosyalarında video arama özelliği yer alıyor. APK Mirror üzerinden güncel sürüm indirilebilir. Ayrıca Windows temelli telefonlara da beta olarak güncelleme gelmeye başlamış durumda.


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frostburn 2 yıl
lokasyonu bir şekilde kopy paste hallediyorduk da şimdi video aç diyecek hatunlar yerimizi nasıl kamufle edeceğiz :(
fazla teknoloji de dert yahu..
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talsuv61 2 yıl
Telegram çok daha iyi ama halkımız tutucu yeniliklere uzak millet ne kullanıyorsa onu kullanıyorlar.

Telegram kurayım dedim ama onay kodu gelmiyor
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kenan35 2 yıl
adamlar sanal hakim yapmıslar avrupa ınsan hakları mahkemesı mahkeme kayıtlarını gırmısler aşağı yukarı canlı hakımle aynı kararları vermıs yani sanal mahkemeler yolda ayık olun yattıgınız yerden işlem tamam 3yıl yediniz afiyet olsun :)


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~Lion King~ 2 yıl
Tek başına whatsapp herşeye yetecek artık. Facebook gibi tekel olmaya başladı
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alperen_69 2 yıl
Beklediğim bir gelişmeydi
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kadirirdem 2 yıl
iyi olur bu özellik.
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Masterbronze12 2 yıl
Gif yollamayı da ekleseler güzel olur
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serdareng 2 yıl
Windows 10 Mobile'da WhatsApp'ın beta sürümünde de var bu özellik. Eksik ve yanlış haber.
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mkyb 2 yıl serdareng
SéRD@R ~

Windows 10 Mobile'da WhatsApp'ın beta sürümünde de var bu özellik. Eksik ve yanlış haber.

Windows Mobile'ı kim umursuyor ki ?
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B J K 2 yıl
Geç bile kalındı...
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Nu.D.38 2 yıl
yıl olacak 2017 ...
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Stradale 2 yıl
her habere trollük yapan thedukeof nickli militanı lütfen banlar mısınız sayın adminler?
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