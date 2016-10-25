WhatsApp’a video arama özelliği geliyor

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Uzunca bir süredir kullanıcılarına sesli arama özelliği sunan WhatsApp, sonunda beklenen bir özelliği daha kullanıma sokmaya hazırlanıyor. Artık WhatsApp üzerinden görüştüğünüz kişiler ile video arama yapabilmek mümkün olacak. Tabi bu özellik henüz test aşamasında ve herkesin kullanımına sokulmuş değil.

Android tarafında açık beta programı yürüten WhatsApp, programa katılmak isteyen tüm kullanıcılara beta aşamasındayken tüm yeni özellikleri ilk deneyen olma imkanı tanıyor. Video arama özelliği de şimdilik bu kapsamda kullanıma sunulmuş durumda. Dolayısıyla da sadece Android kullanıcıları için aktif.

Sesli arama özelliğinde olduğu gibi çalışan video arama işlevi, kişiler ekranına eklenen yeni bir simge üzerinden görev yapıyor. Ana ekrandaki arama butonuna bastığınızdaysa ekranda bir popup açılıyor ve sesli arama mı yoksa videolu arama mı yapmak istediğiniz size soruluyor.

Mart 2015’ten bu yana kullanıcılarına sesli arama özeliği sunan Whatsapp’ın, video arama tarafında Skype, FaceTime ve Google’ın yeni uygulaması Duo gibi rakipleri var. WhatsApp’ın 2.16.318 ve üzeri sürüm numaralı APK dosyalarında video arama özelliği yer alıyor. APK Mirror üzerinden güncel sürüm indirilebilir. Ayrıca Windows temelli telefonlara da beta olarak güncelleme gelmeye başlamış durumda.