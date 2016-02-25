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Whatsapp’ın en yeni özelliklerini ilk deneyen siz olun

Dünya genelinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özelliklerini isteyen kullanıcıların ilk deneyen olması için Google Play Store destekli test programını başlattı.
3 yıl
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4
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Whatsapp’ın en yeni özelliklerini ilk deneyen siz olun
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Facebook’un 2014 yılında ciddi bir meblağ ödeyerek sahibi olduğu WhatsApp, kullanıcı sayısı hızla artarken bir yandan da daha farklı deneyimler sunabilmek için yenilikçi işlere yapmaya devam ediyor. Şirket şimdi de bu yeni özellikleri ilk deneyen olmak isteyen kullanıcılar için bir beta programını başlatıyor.
Android’li akıllı telefon sahipleri, Google Play Store’daki WhatsApp beta test programına kayıt olarak test aşamasında olan sürümleri telefonlarına güncelleme olarak alabilecek. Bu sayede anlık mesajlaşma yazılımına gelen en yeni özelliklerden ilk olarak haberdar olmanın yanında anında deneyimleme şansına da kavuşmuş olacak.
1 Milyar aktif kullanıcının bulunduğu WhatsApp aslında bir süredir test aşamasında olan sürümleri kullanıcıları ile paylaşıyordu ancak bu sürümleri kullanıcıların her seferinde WhatsApp beta test sayfalarına girerek güncel apk dosyasını indirip telefona kurma zorunluluğu mevcuttu. Şimdiyse normal bir güncelleme gibi telefonlara düzenli olarak yüklenebilecek.
WhatsApp’ın beta test programına katılabilmek için öncelikli olarak burada yer alan sayfaya tıklayıp, “Test Kullanıcısı Ol” adımından kaydı başlatmanız gerekiyor. Sonrasında mail adresinize gelecek olan Google Play Store linkinden WhatsApp’ın mevcuttaki beta sürümünü indirebiliyorsunuz. Bir kez indirmeyi sağladıktan sonra güncel sürümler telefonunuza güncelleme olarak gelmeye başlayacak.

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frostburn 3 yıl
Zeki Müren de bizi gorecekse katılacağım uygulama..
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alperkocan 3 yıl
Çok gerekli gibi gelmedi ama bakalım :)
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zubanda860 3 yıl
yahu benim whatsapp ta uygulama içinden güncelleme yap diyor uyuz oluyorum biri yardım etsin nasıl durdurcam google playden olsa halledicem ama değil
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CRN27 3 yıl
Kayıt olduk bakalım.
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