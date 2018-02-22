WhatsApp'ın Android versiyonuna grup açıklaması özelliği geldi

WhatsApp'taki grup sohbeti özelliği, dostlarınızı, iş arkadaşlarınızı ve akrabalarınızı bir araya getireceğiniz harika bir özellik. Toplantı, doğum günü partileri veya başka etkinlikleri pratik bir şekilde organize edebileceğiniz bu özelliğe artık açıklama da yazabileceksiniz.

Yeni özellik ile grup sohbetlerine açıklama yazılabilecek

"Grup Açıklaması" adı verilen bu özellik, kullanıcıların gruba kısa bir açıklama ekleyebilmesini sağlıyor. Örneğin bir doğum günü partisine ev sahipliği yapmayı planlıyorsanız, açıklama kısmına mekanın adresini, saatini ve tarihini yazabileceksiniz. Bu sayede gruba dahil olan kişiler detayları kolay bir şekilde öğrenebilecek.

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Bu özellik şu an için WhatsApp'ın Android versiyonunda kullanılabiliyor. Ancak önümüzdeki günlerde iOS sürümüne de gelmesi bekleniyor.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/whatsapp-update-add-group-chat-description-android-beta-app-ios-a8221176.html