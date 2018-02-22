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WhatsApp'ın Android versiyonuna grup açıklaması özelliği geldi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android versiyonuna yeni bir özellik geldi. Bundan böyle sohbet gruplarına açıklama metni yazılabilecek. Yeni özelliğin iOS versiyonuna da gelmesi bekleniyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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WhatsApp'ın Android versiyonuna grup açıklaması özelliği geldi
WhatsApp'taki grup sohbeti özelliği, dostlarınızı, iş arkadaşlarınızı ve akrabalarınızı bir araya getireceğiniz harika bir özellik. Toplantı, doğum günü partileri veya başka etkinlikleri pratik bir şekilde organize edebileceğiniz bu özelliğe artık açıklama da yazabileceksiniz.

Yeni özellik ile grup sohbetlerine açıklama yazılabilecek

"Grup Açıklaması" adı verilen bu özellik, kullanıcıların gruba kısa bir açıklama ekleyebilmesini sağlıyor. Örneğin bir doğum günü partisine ev sahipliği yapmayı planlıyorsanız, açıklama kısmına mekanın adresini, saatini ve tarihini yazabileceksiniz. Bu sayede gruba dahil olan kişiler detayları kolay bir şekilde öğrenebilecek.
Ayrıca Bkz. "Whatsapp'ın "Herkesten Sil" özelliğinde büyük bir açık ortaya çıktı"
Bu özellik şu an için WhatsApp'ın Android versiyonunda kullanılabiliyor. Ancak önümüzdeki günlerde iOS sürümüne de gelmesi bekleniyor.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/whatsapp-update-add-group-chat-description-android-beta-app-ios-a8221176.html Yorum Yaz
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erci501 1 yıl
nereden nereye...
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dr20mouse 1 yıl
Denedim çalışıyor.
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