Whatsapp'ın "Herkesten Sil" özelliğinde büyük bir açık ortaya çıktı

Her ay yaklaşık 1.3 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın, iOS ve Android uygulamalarında can sıkıcı bir açık olduğu ortaya çıktı. Whatsapp geçtiğimiz Ekim ayında, yanlışlıkla gönderilen mesajların 7 dakika içinde silinebilmesini sağlayan bir güncelleme ile gelmişti. "Herkesten Sil" olarak adlandırılan bu özellik, yanlışlıkla veya yanlış bir kişi/gruba gönderdiğiniz mesajı silebilmenize olanak sağlayarak sizi zor durumlardan kurtarmayı amaçlıyordu. Gelen haberlere bakılırsa bu mesajlar tam olarak silinmiyor!

"Herkesten Sil" seçeneği mesajı tamamen silmiyor

Gönderdiğiniz mesaj 7 dakika içinde başka bir kişi tarafından alıntılanırsa, mesajı gönderen kişi "Herkesten Sil" seçeneğini kullansa bile, mesaj alıntılanan konuşmada görünmeye devam ediyor. Biz de hemen bu can sıkıcı olayı test ettik ve ekran görüntüsünde gördüğünüz üzere alıntılanan konuşmada mesaj silinmeden duruyor. Bu durum hem özel mesajlaşmalarda, hem de gruplara gönderdiğiniz mesajlarda geçerli.

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Whatsapp cephesinden bu açıkla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, sorunun önümüzdeki güncellemelerde ortadan kaldırılması bekleniyor. Son olarak bu açığın Whatsapp Web'de de geçerli olduğunu belirtelim.

https://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-delete-for-everyone-rendered-ineffective-if-your-message-is-quoted-1814345