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Whatsapp'ın "Herkesten Sil" özelliğinde büyük bir açık ortaya çıktı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın, yanlışlıkla gönderdiğiniz mesajları silme işleminde büyük bir açık olduğu ortaya çıktı. Can sıkıcı konunun detayları haberimizde!
1 yıl
28,8b
2
15
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Her ay yaklaşık 1.3 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın, iOS ve Android uygulamalarında can sıkıcı bir açık olduğu ortaya çıktı. Whatsapp geçtiğimiz Ekim ayında, yanlışlıkla gönderilen mesajların 7 dakika içinde silinebilmesini sağlayan bir güncelleme ile gelmişti. "Herkesten Sil" olarak adlandırılan bu özellik, yanlışlıkla veya yanlış bir kişi/gruba gönderdiğiniz mesajı silebilmenize olanak sağlayarak sizi zor durumlardan kurtarmayı amaçlıyordu. Gelen haberlere bakılırsa bu mesajlar tam olarak silinmiyor!

"Herkesten Sil" seçeneği mesajı tamamen silmiyor

Gönderdiğiniz mesaj 7 dakika içinde başka bir kişi tarafından alıntılanırsa, mesajı gönderen kişi "Herkesten Sil" seçeneğini kullansa bile, mesaj alıntılanan konuşmada görünmeye devam ediyor. Biz de hemen bu can sıkıcı olayı test ettik ve ekran görüntüsünde gördüğünüz üzere alıntılanan konuşmada mesaj silinmeden duruyor. Bu durum hem özel mesajlaşmalarda, hem de gruplara gönderdiğiniz mesajlarda geçerli.
Ayrıca Bkz. "Yeni iOS uygulamalarında iPhone X ekran uyumu zorunlu hale geliyor"
Whatsapp cephesinden bu açıkla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, sorunun önümüzdeki güncellemelerde ortadan kaldırılması bekleniyor. Son olarak bu açığın Whatsapp Web'de de geçerli olduğunu belirtelim.

https://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-delete-for-everyone-rendered-ineffective-if-your-message-is-quoted-1814345 Yorum Yaz
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Spider_hip 1 yıl en beğenilen
E bu normal bir durum değil mi? Sizin forumda da bu böyle :D, birisi sonra mesajını silse de, değiştirse de, bir başkası ondan önce mesajı alıntılamışsa kalıyor o haliyle. Hafızalarımızdan da mı sileceksiniz üleyn :D
E bu normal bir durum değil mi? Sizin forumda da bu böyle :D, birisi sonra mesajını silse de, değiştirse de, bir başkası ondan önce mesajı alıntılamışsa kalıyor...
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1 Yanıt Yanıtla +87
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RANCH SOS 1 yıl
Bunu açık olarak değerlendiren zihniyet nasıl zihniyet ilginç.
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MaRQuE 1 yıl
Forumda kodlardan haber okunmuyor.
Edit: Düzeldi.
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DH Misafiri 6 gün
Zaten android ve iOS cihazlarda modlu whatsappların mesajları silinse de silmeme gibi bir özelliği var ki sçödösdçöfşçdşl
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WaylandIZMIR 1 yıl
İnanılmaz bir açıkmış offf n’apıcam şimdi. Yahu eskiden herkesten sil özelliği mi vardı kullanın işte.
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__kadıköyRAP__ 1 yıl
mesajın silinmediği, silinen mesajın içindeki bi kelimeyi arattığınızda silinen mesaja vurgu yapmasından belliydi
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rekuku 1 yıl
Bu forumdada böyle
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fuckulteli 1 yıl
Twitter gibi olsun bekleniyor sanırım, Tweet silince retweet de silinsin.
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RANCH SOS 1 yıl
Bunu açık olarak değerlendiren zihniyet nasıl zihniyet ilginç.
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maximus8282 1 yıl
Bu bir açık değil özellik. Ekran görüntüsü alınca söylüyor işte.
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murderuo 1 yıl
Çokta büyük değil be dh
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nrtn çbn 1 yıl
WHATSAPP'IN HERKESTEN SİL ÖZELLİĞİNDE BÜYÜK BİR ÖZELLİK ORTAYA ÇIKTI!
DETAYLAR LİNKTE link.tl/...
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obsesoz 1 yıl
Ekran görüntüsü alsa ondan da mı silinsin yani..
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