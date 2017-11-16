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WhatsApp'tan önemli yenilik: Sesli mesaj kaydetmek kolaylaşıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a sesli mesaj göndermeyi kolaylaştıracak yeni bir özellik geliyor. Artık sesli mesaj kaydetmek için mikrofon tuşuna basılı tutmak gerekmeyecek.
1 yıl
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11
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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WhatsApp, kullanıcılarına sesli mesaj gönderme özelliğini 2013'te sunmaya başladı. Şirket, Facebook tarafından satın alındıktan sonra bile bu özelliği iyileştirmek için çok fazla şey yapmadı. Popüler mesajlaşma platformu sonunda bu özelliği daha pratik hale getiriyor.
Bildiğiniz gibi sesli mesaj göndermek için Sesli Mesaj tuşuna dokunup basılı tutmak gerekiyor. WhatsApp yakında bu tuşa basılı tutmaya gerek kalmadan sesli mesaj göndermenize olanak sağlayacak. Şirket şu anda sesli mesajları kaydetmek için mikrofot tuşuna basılı tutmak zorunda kalmayacağınız farklı bir yol test ediyor.
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Kullanıcılar sesli mesaj kaydetmeye başladıklarında, mikrofon tuşunun üzerinde bir kilit simgesi görünecek. Parmağınızı yaklaşık yarım saniye sonra ortaya çıkacak bu kilit simgesine doğru kaydırdığınızda ise ses kaydetme modunu kilitleyebileceksiniz. Böylece sesli mesaj kaydetmek için mikrofon tuşuna basılı tutmanıza gerek kalmayacak.

Sesli mesaj kaydetmek daha kolay olacak

Şüphesiz ki bu yeni özellik her şeyden önce sesli mesaj kaydetmeyi daha kolay ve pratik bir hale getirecek. Ayrıca kullanıcılar sesli mesaj kaydederken bir taraftan da konuşmadaki eski mesajları okuyabilme şansına sahip olacaklar.
Bunun yanında kullanıcılar mikrofon düğmesini kilitlediklerinde mesaj yazamadıkları gibi resim ve videoları da görüntüleyemeyecekler. Sohbetten bile ayrılmak mümkün olmayacak zira bu durumda sesli mesaj otomatik olarak silinecek. WhatsApp şu anda bu özelliği test ediyor ve tüm kullanıcılara ne zaman sunmayı planladığı belli değil.

http://wabetainfo.com/whatsapp-to-support-locked-recordings/ Yorum Yaz
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EbuMuaz 1 yıl en beğenilen
Adamların geliştirdiği özellik yok. Kopyalıyorlar. Telegram yaygınlaşsa ne tatlı olur. Whatsapp ın sahip olduğu tüm özellikler ve daha fazlası Telegram'da mevcut.
Adamların geliştirdiği özellik yok. Kopyalıyorlar. Telegram yaygınlaşsa ne tatlı olur. Whatsapp ın sahip olduğu tüm özellikler ve daha fazlası Telegram'da mevcu...
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System32Deleted 1 yıl
Telegram Varken Whatsapp Boş
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FRIENDS 1 yıl
Watusi'de uzun zamandır var , baya kolaylık sağlıyordu.
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coreytoddgray2 1 yıl
Cok iyi olmus. Surekli el kayiyor yarim kaydediliyordu
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Saint Ralph 1 yıl
Telegram yapar diğerleri takip eder.
Telegram varken wp boş muhabbet.
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fatihbulut95 1 yıl
Sesli mesajı telsiz gibi kullanabilirsek efsane olur. Basıldığı anda, karşı taraftan canlı olarak dinlenebilmeli.
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herkezisyan 1 yıl
En çok kullanılan herkezin akıllı telefonunda olan bir uygulama hepsi bir arada uygulama olması güzel kopyala yapıştırda olsada olmasada giderek iyi olması ücretsiz bir uygulama için hint kumaşı kalitesinde.
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EbuMuaz 1 yıl en beğenilen
Adamların geliştirdiği özellik yok. Kopyalıyorlar. Telegram yaygınlaşsa ne tatlı olur. Whatsapp ın sahip olduğu tüm özellikler ve daha fazlası Telegram'da mevcut.
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kadirirdem 1 yıl
Bu daha iyi olacak,basılı tutmaktan iyidir.
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arel.gr 1 yıl kadirirdem
kadirirdem
Bu daha iyi olacak,basılı tutmaktan iyidir.

staa, basmak zormuydu ?
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ApsinteX 1 yıl
Geeceketen surekli basili tutmak bir nevi iskenceydi. Hatta cogu zaman uzunca kaydedilen ses, yanlis bir parmak hareketi ile heba oluyordu. Kesinlikle gerekliydi.. hatta bunu uzun zamandir beklemekteydim.
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mrunseen 1 yıl
Aynısı telegramda :(
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