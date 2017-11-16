WhatsApp'tan önemli yenilik: Sesli mesaj kaydetmek kolaylaşıyor

WhatsApp, kullanıcılarına sesli mesaj gönderme özelliğini 2013'te sunmaya başladı. Şirket, Facebook tarafından satın alındıktan sonra bile bu özelliği iyileştirmek için çok fazla şey yapmadı. Popüler mesajlaşma platformu sonunda bu özelliği daha pratik hale getiriyor.

Bildiğiniz gibi sesli mesaj göndermek için Sesli Mesaj tuşuna dokunup basılı tutmak gerekiyor. WhatsApp yakında bu tuşa basılı tutmaya gerek kalmadan sesli mesaj göndermenize olanak sağlayacak. Şirket şu anda sesli mesajları kaydetmek için mikrofot tuşuna basılı tutmak zorunda kalmayacağınız farklı bir yol test ediyor.

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Kullanıcılar sesli mesaj kaydetmeye başladıklarında, mikrofon tuşunun üzerinde bir kilit simgesi görünecek. Parmağınızı yaklaşık yarım saniye sonra ortaya çıkacak bu kilit simgesine doğru kaydırdığınızda ise ses kaydetme modunu kilitleyebileceksiniz. Böylece sesli mesaj kaydetmek için mikrofon tuşuna basılı tutmanıza gerek kalmayacak.

Sesli mesaj kaydetmek daha kolay olacak

Şüphesiz ki bu yeni özellik her şeyden önce sesli mesaj kaydetmeyi daha kolay ve pratik bir hale getirecek. Ayrıca kullanıcılar sesli mesaj kaydederken bir taraftan da konuşmadaki eski mesajları okuyabilme şansına sahip olacaklar.

Bunun yanında kullanıcılar mikrofon düğmesini kilitlediklerinde mesaj yazamadıkları gibi resim ve videoları da görüntüleyemeyecekler. Sohbetten bile ayrılmak mümkün olmayacak zira bu durumda sesli mesaj otomatik olarak silinecek. WhatsApp şu anda bu özelliği test ediyor ve tüm kullanıcılara ne zaman sunmayı planladığı belli değil.

http://wabetainfo.com/whatsapp-to-support-locked-recordings/