WhatsApp'tan yolladığı fotoğraftan parmak izi tespit edilen uyuşturucu satıcısı yakalandı

Teknolojinin hayatımıza her alanda etki etmesine olumlu bir örnek oluşturacak haber Galler'den geldi. BBC'nin haberine göre Güney Galler polisi, sattığı uyuşturucu hapların fotoğrafını müşterisine gönderen uyuşturucu satıcısını parmak izi tespit yöntemiyle teşhis ederek yakaladı. Peki telefondan parmak izi tespiti nasıl oluyor? Sorunun cevabı haberimizin devamında.

Uyuşturucu satıcısı hapları WhatsApp yoluyla pazarlıyordu

Uyuşturucu satıcılarının da teknolojiye ayak uydurduğunu belirten polisler, söz konusu satıcının müşterilerine WhatsApp'tan uyuşturucu hapların fotoğrafını gönderdiğini belirttiler. Müşterilerine, çeşitli markaların isimleri verilen haplardan hangisini almak istediğini belirten uyuşturucu satıcısı, parmağının fotoğrafta görünmesinin başına ne gibi dertler açacağından habersizdi.

Daha önce tutuklanan bir suçlunun telefonundaki WhatsApp mesajlarını incelemeye alan Galler Polisi, söz konusu fotoğrafta sadece bir kısmı görünen parmağın özel bir teknoloji ile taranıp, başta fotoğrafı gönderen kişi olmak üzere 11 uyuşturucu satıcısını tutuklandığını açıkladı. Adli birimin başında yer alan Dave Thomas ise: "Akıllı telefonlardan çekilen fotoğraflar bizim için önemini çok arttırdı. Potansiyel kanıt niteliği taşıyan bu fotoğraflara artık daha yakından bakıyoruz." şeklinde bir açıklamayla olaya son noktayı koymuş oldu.

http://www.bbc.com/news/uk-wales-43711477