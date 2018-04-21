Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp'tan yolladığı fotoğraftan parmak izi tespit edilen uyuşturucu satıcısı yakalandı

Galler'in güney bölgesinde son derece ilginç bir polisiye olay yaşandı. Polis, müşterisine sattığı uyuşturucuların fotoğrafını gönderen satıcıyı, parmak izi tespit yöntemiyle yakalamayı başardı.
1 yıl
3b
1
3
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknolojinin hayatımıza her alanda etki etmesine olumlu bir örnek oluşturacak haber Galler'den geldi. BBC'nin haberine göre Güney Galler polisi, sattığı uyuşturucu hapların fotoğrafını müşterisine gönderen uyuşturucu satıcısını parmak izi tespit yöntemiyle teşhis ederek yakaladı. Peki telefondan parmak izi tespiti nasıl oluyor? Sorunun cevabı haberimizin devamında.

Uyuşturucu satıcısı hapları WhatsApp yoluyla pazarlıyordu

Uyuşturucu satıcılarının da teknolojiye ayak uydurduğunu belirten polisler, söz konusu satıcının müşterilerine WhatsApp'tan uyuşturucu hapların fotoğrafını gönderdiğini belirttiler. Müşterilerine, çeşitli markaların isimleri verilen haplardan hangisini almak istediğini belirten uyuşturucu satıcısı, parmağının fotoğrafta görünmesinin başına ne gibi dertler açacağından habersizdi.
Daha önce tutuklanan bir suçlunun telefonundaki WhatsApp mesajlarını incelemeye alan Galler Polisi, söz konusu fotoğrafta sadece bir kısmı görünen parmağın özel bir teknoloji ile taranıp, başta fotoğrafı gönderen kişi olmak üzere 11 uyuşturucu satıcısını tutuklandığını açıkladı. Adli birimin başında yer alan Dave Thomas ise: "Akıllı telefonlardan çekilen fotoğraflar bizim için önemini çok arttırdı. Potansiyel kanıt niteliği taşıyan bu fotoğraflara artık daha yakından bakıyoruz." şeklinde bir açıklamayla olaya son noktayı koymuş oldu.

http://www.bbc.com/news/uk-wales-43711477 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Escapetolife 1 yıl en beğenilen
Bu tip olayların haberi niye yapılır hiç anlamam, satıcılar akıllanıp bir daha ki sefere eldiven kullansın diye mi ?
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
qatsel 1 yıl
Yok artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkhair 1 yıl
Eğer haberdeki fotoğraftan parmak izi çıkardılarsa helal olsun demek düşer.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 1 yıl en beğenilen
Bu tip olayların haberi niye yapılır hiç anlamam, satıcılar akıllanıp bir daha ki sefere eldiven kullansın diye mi ?
Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Dünyanın en güçlü rüzgar türbini İskoçya'da kuruldu 1 yıl LG V40'ın kod adı ortaya çıktı 1 yıl Android için ücretsiz arka plan bulanıklaştırma uygulaması: AfterFocus 1 yıl "Bitcoin bir para birimi değildir!" 1 yıl Meizu 15 serisi resmi olarak tanıtıldı 1 yıl Opera VPN kapanıyor! İşte ücretsiz hızlı VPN alternatifleri 1 yıl Westworld'ün yaratıcılarından yeni bilim-kurgu dizisi: The Peripheral 1 yıl Canon kablosuz mini fotoğraf yazıcısını duyurdu 1 yıl Apple ve LG arasında OLED üretim sıkıntısı 1 yıl LG V35 geliyor 1 yıl PlayStation oyunlarının Türkçe olup olmadığı bilgisi veren uygulama: Haberin Var mı? 1 yıl Galaxy S7 ve S7 Edge modellerine Android Oreo ne zaman gelecek? 1 yıl ESIM çalışmaları durduruldu, projeye hile karıştırıldığı iddiaları var 1 yıl Apple'ın A12 yonga seti %20 daha hızlı ve %40 daha verimli olabilir 1 yıl Avrupa'nın prototip uydusu, "uzay çöplerini" işte böyle yakalayacak 1 yıl Türkiye’nin hava kirliliği haritası değişti: Rize’nin havası artık temiz değil 1 yıl Nükleer enerji doğalgaz ithalatını 7.2 milyar dolar azaltacak 1 yıl İzmir'den Avustralya'ya: LM Wind'den rüzgar türbini kanadı ihracatı 1 yıl Sony 3D Oluşturucu ile artık üç boyutlu özçekim yapılabilecek 1 yıl Wikileaks Shop'ın kripto hesapları bloke edildi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp'tan yolladığı fotoğraftan parmak izi tespit edilen uyuşturucu satıcısı yakalandı Sonraki Nişasta bazlı şekerin yerini alacak doğal şeker otu: Stevia 1 yıl ZTE suskunluğunu bozdu: ABD'nin ambargosu haksız, mücadele edeceğiz 1 yıl Alienware ve Hilton işbirliğiyle, dünyanın ilk "oyuncu bilgisayarlı" otel odası 1 yıl HTC U12+ özellikleri ve çıkış tarihi netleşti 1 yıl Yeni nesil Xbox için GDDR6 bellek ihtimali 1 yıl Yeni nesil elektrikli otobüs SILEO, Elazığ ve Manisa’da yola çıkıyor 1 yıl iPhone SE 2'de kulaklık girişi yer almayabilir 1 yıl LG G7 ThinQ özel Google Assistant tuşuyla gelecek 1 yıl Instagram, yeni keşfet arayüzünü test ediyor 1 yıl The Division filmini yönetecek isim belli oldu 1 yıl Facebook'un veri sızıntısı skandalı sosyal medya kullanımınızı nasıl etkiledi? [Haftalık anket sonuçları] 1 yıl Apple, MacBook Pro için ücretsiz batarya değişim programı başlattı 1 yıl Fotoğraf barındırma servisi Flickr, SmugMug tarafından satın alındı 1 yıl Elektronik cihazların yaydığı ısıyı yeniden elektriğe çeviren teknoloji 1 yıl Havalimanlarında kuş tehlikesine çözüm: Kartal görünümünlü drone 1 yıl İsrailli ajanlar fotoğraflarınızı almış olabilir | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Xiaomi Mi 7 bekleyenlere kötü haber 1 yıl Blockchain üzerine kurulu borsa | Kripto Para Günlüğü yeni bölüm 1 yıl Apple CEO'su Tim Cook açıkladı: iOS ve MacOS birleşmeyecek 1 yıl 28. yaş gününü kutlayan Hubble'dan göz kamaştırıcı fotoğraf "Lagün Nebulası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim