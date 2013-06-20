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Where's My Mickey? mobil oyuncuların beğenisine sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
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13
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Where's My Mickey? mobil oyuncuların beğenisine sunuldu
Where's My Water? ile birçok mobil oyuncunun beğenisini kazanan ve Where's My Perry? ile birlikte de bu başarısını sürdüren Disney, seriyi Mickey ve arkadaşlarıyla devam ettiriyor.

Where's My Mickey? adlı yeni oyundaki amacımız ise, Mickey ve arkadaşlarının limonata yapabilmeleri için su fiziği üzerine kurulu bulmacaları çözmek. Rüzgar, yağmur ve bulutlar gibi yeni hava dinamiklerinin de oynanışa dahil edildiği Where's My Mickey?'de 5 başlık altında birbirinden farklı 100 bölüm oyuncuların beğenisine sunuluyor. Mickey başta olmak üzere, Disney evreninden Goofy, Pluto ve Donald Duck gibi karakterlerle karşılaştığımız oyunda 50'lili yılların New York, Paris, ve Tokyo gibi şehirleri resmediliyor.

Serinin diğer oyunlarında olduğu gibi basit bir kontrol yapısına sahip olan Where's My Mickey? eğlence dolu bulmacalarına aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.

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Brave This Storm 6 yıl
Oyunu test ettim bence hala ilk oyun daha güzeldi
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Karlo 6 yıl
Sıktı ama bu seri
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EXios 6 yıl
Angry birds serisi gibi kendini para sevdasına kaptırıp durmadan aynı oyunun bir öğesini değiştirip önümüze koyan yapım.Teşekkürler.
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DARTH_BLACK 6 yıl
Güzeldir,kötü düşünmeye gerek yok.
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