Where's My Mickey? mobil oyuncuların beğenisine sunuldu

Where's My Water? ile birçok mobil oyuncunun beğenisini kazanan ve Where's My Perry? ile birlikte de bu başarısını sürdüren Disney, seriyi Mickey ve arkadaşlarıyla devam ettiriyor.





Where's My Mickey? adlı yeni oyundaki amacımız ise, Mickey ve arkadaşlarının limonata yapabilmeleri için su fiziği üzerine kurulu bulmacaları çözmek. Rüzgar, yağmur ve bulutlar gibi yeni hava dinamiklerinin de oynanışa dahil edildiği Where's My Mickey?'de 5 başlık altında birbirinden farklı 100 bölüm oyuncuların beğenisine sunuluyor. Mickey başta olmak üzere, Disney evreninden Goofy, Pluto ve Donald Duck gibi karakterlerle karşılaştığımız oyunda 50'lili yılların New York, Paris, ve Tokyo gibi şehirleri resmediliyor.





Serinin diğer oyunlarında olduğu gibi basit bir kontrol yapısına sahip olan Where's My Mickey? eğlence dolu bulmacalarına aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.