WiFi AC standardının ikinci dalgası geliyor

WiFi Birliği tarafından WiFi kablosuz iletişim teknolojisinin en yeni standardı olarak belirlenen ve yaygın bir şekilde kullanıma sunulan 802.11ac veya kısa adıyla WiFi AC, ikinci nesli ile önemli yeniliklere kavuşuyor.

WiFi AC Wave 2 olarak adlandırılan yeni güncelleme, bazı önemli optimizasyonlar ile cihazların bağlantı hızlarını 3 katına kadar çıkarabiliyor. Böylece yüksek bant genişliği gerektiren uygulamalar için daha verimli bir bağlantı elde ediliyor. WiFi AC Wave 2 özelliklerine kısaca bakacak olursak:

MU-MIMO teknolojisi ile birden fazla cihaza tek seferde veri gönderirken etkili bir yönetim sağlama ve böylece aynı ağa bağlanan cihazların hız veya performansında kayıp yaşamama.

teknolojisi ile birden fazla cihaza tek seferde veri gönderirken etkili bir yönetim sağlama ve böylece aynı ağa bağlanan cihazların hız veya performansında kayıp yaşamama. Maksimum kanal bant genişliğini 80MHz’den 160MHz seviyesine çıkararak aktarım hızlarını potansiyel olarak ikiye katlama.

Çakışmaların önüne geçen konumsal veri aktarım kanallarının üçten dörde çıkarılması.

5GHz bandındaki kanallarının sayısının artırılarak daha verimli kullanılması ve çakışmaları en aza indirmesi.

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WiFi AC Wave 2 testlerini başarıyla geçen ilk yongalar; Broadcom BCM94709R4366AC, Marvell Avastar 88W8964, MediaTek MT7615, MT6632, Qualcomm IPQ8065, Quantenna QSR1000 4x4 802.11ac Wave 2 şeklinde sıralanıyor. Bu yongaları taşıyan tüketici elektroniği cihazlarını ise yıl bitmeden piyasada görebileceğiz.



