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WiFi AC standardının ikinci dalgası geliyor

802.11ac Wave 2 olarak adlandırılan yeni güncelleme, bazı önemli optimizasyonlar ve destekler ile cihazların bağlantı hızlarını 3 katına kadar çıkarabiliyor.
2 yıl
3,5b
1
12
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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WiFi Birliği tarafından WiFi kablosuz iletişim teknolojisinin en yeni standardı olarak belirlenen ve yaygın bir şekilde kullanıma sunulan 802.11ac veya kısa adıyla WiFi AC, ikinci nesli ile önemli yeniliklere kavuşuyor.

WiFi AC Wave 2 olarak adlandırılan yeni güncelleme, bazı önemli optimizasyonlar ile cihazların bağlantı hızlarını 3 katına kadar çıkarabiliyor. Böylece yüksek bant genişliği gerektiren uygulamalar için daha verimli bir bağlantı elde ediliyor. WiFi AC Wave 2 özelliklerine kısaca bakacak olursak:

  • MU-MIMO teknolojisi ile birden fazla cihaza tek seferde veri gönderirken etkili bir yönetim sağlama ve böylece aynı ağa bağlanan cihazların hız veya performansında kayıp yaşamama.
  • Maksimum kanal bant genişliğini 80MHz’den 160MHz seviyesine çıkararak aktarım hızlarını potansiyel olarak ikiye katlama.
  • Çakışmaların önüne geçen konumsal veri aktarım kanallarının üçten dörde çıkarılması.
  • 5GHz bandındaki kanallarının sayısının artırılarak daha verimli kullanılması ve çakışmaları en aza indirmesi.
Ayrıca Bkz. "Güvenlik kameraları ile devasa DDoS saldırısı"

WiFi AC Wave 2 testlerini başarıyla geçen ilk yongalar; Broadcom BCM94709R4366AC, Marvell Avastar 88W8964, MediaTek MT7615, MT6632, Qualcomm IPQ8065, Quantenna QSR1000 4x4 802.11ac Wave 2 şeklinde sıralanıyor. Bu yongaları taşıyan tüketici elektroniği cihazlarını ise yıl bitmeden piyasada görebileceğiz.


 

http://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-certified-ac-brings-new-advances-in-wi-fi-performance Yorum Yaz
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ahmetsafir 1 yıl
iç mekan yangın dedektörü görünümlü Profesyonel Access Point kullanmak isteyene UBNT UNİFİ ürününü tavsiye ederim. ubntunifi.com/...
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crixallis31 2 yıl
dsl-ac68u ve s7(sm-g930f) 'ye yaracayak mı acaba bilginiz var mı?
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killnOd 2 yıl
Sozde seneye AD standarti cikacak deniyordu sanirsam en az 2 sene sonrasina kaldi.
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Logic_Man 2 yıl
802.11ax çıkana kadar 802.11ac geliştirilecek.
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trolenyum 2 yıl
insan sağlığına etkisi ne durumda?
1 Yanıt Yanıtla +2
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maximus8282 2 yıl trolenyum
Büyük ihtimal kanser yapma oranı artıyordur, aynı anda birden fazla cihaza veri göndermesi aynı anda birden fazla sinyalin yayılımı demek, yanılmıyorsam yanımızda bu özelliklere sahip olmayan eski bir modemden 4 tane çalışıyor gibi olacak. Sürekli içimizden geçen sinyaller olacak. Birde komşulardan gelenlerle birlikte bi 5 yıl sonra sürekli 50-60 sinyal içimizden geçecek. Nesnelerin interneti, 5G, dijital karasal yayınlar vs. hiç girmiyorum.

Teknoji güzel şey ancak canlı yaşamını bitiriyor.

Kendimize faraday kafesi yapıp yaşamak lazım. En azından gece radyasyon yemeyiz. İsti-bal'in bir ara radyasyon geçirmeyen yorganları vardı bir 6 ay kadar piyasada kaldı sonra apar topar kaldırıldı sebebini bilmiyorum birilerine mi dokundu, patenti mi satıldı artık neyse. O kumaşla perde, halı, cibinlik vs herşeyi yapıp radyasyonsuz yaşanabilirdi.
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DH Misafiri 2 yıl
hizdan ziyade perde beton 3 duvar gecti mi yalan oluyor! Ona bir cozum uretsinler. Koridorlara universal repeter yapmaktan biktik!
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personalcomputer 2 yıl
Sonraki sürümde kapsama alanı genişletilebilir ama aktarım hızının artması iyi olmuş.
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A.F.Y.D 2 yıl
Deneyip göreceğiz o kadar da hızlı mı
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