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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wi-Fi Birliği, Intel'in karşısına Miracast kablosuz görüntü aktarım standardını çıkarıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in bir süredir uyumlu işlemci ve kablosuz ağ kartlarında kullanmaya başladığı ve kablosuz olarak görüntü ve ses aktarımına imkan veren WiDi, bugün pek çok masaüstü ve dizüstü modellerde karşımıza çıkıyor.

Kablosuz bağlantı standartlarını belirleyen WiFi Birliği ise bir süredir kendi bünyelerinde bir kablosuz içerik aktarımı konusunda çalışmalar yapıyordu. Miracast adıyla bilinen proje artık ete kemiğe büründü ve sertifikasyon programı yıl sonuna doğru başlayacak.

Program, Wi-Fi CERTIFIED Miracast şeklinde onay almış cihazlarda görünecek. Onaylı cihazlar arada bir yönlendirici olmadan doğrudan birbirleriyle ses ve görüntü iletiminde bulunabilecek.

Geçen yıl bir milyar WiFi uyumlu cihaz satılırken, önümüzdeki 4 yılda yüzde 30'dan fazla artış yaşanması bekleniyor. Akıllı telefon, tablet, laptop, masaüstü, set üstü PC, televizyon gibi pek çok ürün programın kapsama alanında yer alıyor. Birliğin amacı dijital evlerde de yerini almak.

Miracast uyumlu ürünler birliğin Ağustos ayında yayınlanacak WiFi Display sertifikasyonunu benimsemek zorunda ve yetkili laboratuvarlardan da onay alınması gerekiyor.

Apple AirPlay ve Intel WiDi'nin ardından bizzat WiFi Birliği'nin kablosuz içerik aktarımı alanına el atmış olması teknolojinin hızlı yaygınlaşmasında pay sahibi olacaktır.

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Prequel 7 yıl
stream yapıyormu (ekranın tamamını ve oyunları vs) bana onu söylesinler.
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hamelinyyzw 7 yıl
Bekleyip göreceğiz.
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Pardus Linux 7 yıl
Standartlaşma iyidir en azından her cihaz için farklı bir yöntem kullanmaktansa tek bir uygulama üzerinden tüm cihazlarda aynı işlevin yerine getirilebilmesi daha iyi bir şey hem yaygınlaşma sürecini büyük derecede hızlandıracaktır hemde tekelciliğe darbe vuracaktır, tekelleşme ise bambaşka bir konu bu tam tersine tüm üreticileri bir yolda birleştirmektir, tekelci zihniyet için bkz: Apple, Microsoft...
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OZKNaln 7 yıl
tek elcilik olmamali .
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ENIGMA 7 yıl
Gereksiz bir proje...Zira bu islemi arada bir yonlendirici olmadan yapmanin trilyontane yolu var..
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KAZUYA MISHIMA 7 yıl
BENCE GECİKME SURELERİ HANGİSİNDE İYİYSE O ÖNEMLİ OLUR OYUNCULAR İÇİN BİR HANDİCAP OLDUGUNU DUSUNUYORUM
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gokooo 7 yıl
Bence konu Apple'ı ilgilendirmiyor nasıl olsa destek vermeyecek kendi cihazlarında.
Intel ise konuya destek verebilir bence ama eğer Intel'in teknolojisi daha iyiyse Amd'ye karşı elinde koz olur. Bekleyip göreceğiz.
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utkanizmit 7 yıl
intele ve apple ye büyük darbe olur.
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