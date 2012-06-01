Wi-Fi Birliği, Intel'in karşısına Miracast kablosuz görüntü aktarım standardını çıkarıyor

Intel'in bir süredir uyumlu işlemci ve kablosuz ağ kartlarında kullanmaya başladığı ve kablosuz olarak görüntü ve ses aktarımına imkan veren WiDi, bugün pek çok masaüstü ve dizüstü modellerde karşımıza çıkıyor.





Kablosuz bağlantı standartlarını belirleyen WiFi Birliği ise bir süredir kendi bünyelerinde bir kablosuz içerik aktarımı konusunda çalışmalar yapıyordu. Miracast adıyla bilinen proje artık ete kemiğe büründü ve sertifikasyon programı yıl sonuna doğru başlayacak.





Program, Wi-Fi CERTIFIED Miracast şeklinde onay almış cihazlarda görünecek. Onaylı cihazlar arada bir yönlendirici olmadan doğrudan birbirleriyle ses ve görüntü iletiminde bulunabilecek.





Geçen yıl bir milyar WiFi uyumlu cihaz satılırken, önümüzdeki 4 yılda yüzde 30'dan fazla artış yaşanması bekleniyor. Akıllı telefon, tablet, laptop, masaüstü, set üstü PC, televizyon gibi pek çok ürün programın kapsama alanında yer alıyor. Birliğin amacı dijital evlerde de yerini almak.





Miracast uyumlu ürünler birliğin Ağustos ayında yayınlanacak WiFi Display sertifikasyonunu benimsemek zorunda ve yetkili laboratuvarlardan da onay alınması gerekiyor.





Apple AirPlay ve Intel WiDi'nin ardından bizzat WiFi Birliği'nin kablosuz içerik aktarımı alanına el atmış olması teknolojinin hızlı yaygınlaşmasında pay sahibi olacaktır.