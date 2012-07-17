Wi-Fi Direct daha iyi entegrasyon için geliştiriliyor

WiFi Birliği tarafından 2010 yılında yayınlanan ve cihazlar arasında WiFi üzerinden içerik aktarımı sağlayan Wi-Fi Direct standardı, pek çok cihazda bulunmasına rağmen şimdiye kadar geniş bir kullanım alanı bulamadı.





Birliğin Wi-Fi Direct görev grubu geçtiğimiz ay biraraya gelerek cihazların ve uygulamaların birlikte çalışmayı anlayabileceği yeni bir yazılım mekanizması üzerinde çalışmaya başladı. Birliğin icra direktörü Edgar Figuera, Wi-Fi teknolojisinin ev ve ofis kullanımından daha da ileriye geçtiğini, yeni çalışmaların 12-18 ay arasında tamamlanacağını belirtti.





Çalışmaların temelinde Wi-Fi Direct standardının belirli bir durumda ne şekilde kullanılacağını anlamayı kolaylaştırmak yatıyor. Figuera, yeni mekanizmada önce bağlantının değil, uygulama keşfinin geldiğini ifade ediyor.





Marvell yonga üreticisi yöneticilerinden Paul Lambert ise, bir odada Wi-Fi Direct uyumlu bir yazıcı olmasına rağmen istemci cihazla bağlantı kurulmasında yaşanan eksikliklerin, üreticileri de olumsuz etkilediğini vurguluyor. Bu nedenle ortak çalışan uygulamalar geliştirilemiyor ve benimsenme oranı çok düşük kalıyor.





Yeni mekanizmada kullanıcılar artık hangi Wi-Fi Direct kaynaklarının kendileri için uyumlu olduğunu görebilecek. Birlik Wi-Fi Direct ile geliştirilebilecek çok sayıda uygulama olduğunu ve bunun daha fazla geliştiriciye kapı açacağını umduğunu belirtiyor.