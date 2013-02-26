Wii Mini, Kanada'dan sonra İngiltere yolunda

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz yılın kasım ayında resmiyet kazanan ve ardından aralık ayı içerisinde Kanada'da satışa sunulan Nintendo'nun ekonomik oyun konsolu Wii Mini 22 Mart tarihinde İngiltere'de satışa sunulacak.

http://www.videogamer.com/news/wii_mini_coming_to_the_uk_on_march_22.html

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Maliyetlerin düşürülerek birçok oyuncunun kolaylıkla ulaşması adına internet bağlantısı, medya servisleri ve Game Cube uyumunun yer almadığı konsol, Kanada'da 99.99 Kanada doları fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. 1400 disk temelli Wii oyunlarını kullanıcıların beğenisine sunan konsolun, İngiltere fiyatı henüz netlik kazanmış değil.Kanada da olduğu gibi siyah ve kırmızı renklerin hakim olduğu tasarımıyla İngiltere'de satışa sunulacak olan konsolun kutusunda; Wii Remote Plus, sensör barı, güç adaptörü ve kompozit kablo yer alacak. Wii dünyasına adım atmak isteyen oyuncular için büyük bir fırsat olarak nitelendirilen Wii Mini'nin İngiltere çıkışının ardından diğer Avrupa ülkelerinde de satışa sunulup sunulmayacağını hep birlikte göreceğiz.