Wikileaks: Apple, Çin'deki taklit ürünler için özel güvenlik takımı kurdu

Açtığı patent davalarında güvenilirliği kimi kullanıcılar tarafından "Neden aynı girişimleri Çin'li taklitlerine de yapmıyor ?" şeklinde sorgulanan Apple'ın 2008 yılında Çin'deki taklitleriyle savaş için özel güvenlik takımı kurduğu ortaya çıktı.

Dünyayı sarsan Wikileaks belgelerinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümlerinde yer alan notlara göre Apple, başta Çin olmak üzere birçok Asya ülkesindeki sahte cihaz endüstrisine karşı olarak 2008 yılının mart ayında özel bir takım kurmuş. ABD Pekin Büyükelçiliği tarafından 2008 Eylül tarihli notta yer alan bu ifadelerin yanı sıra, Amerika'lı yetkililer elektronik cihaz sahteciliğinin Çin hükümetinin önem verdiği konular arasında olmadığını belirtiyor.

Belgelere göre, Apple'ın taklit ürünlerle savaşı ilk olarak satıcılarla başlıyor. Arkasından ise Apple, polis ile ortak çalışarak üretim yapılan tesislere baskın yapılmasını sağlıyor. En son aşama ise sahte ürünleri internet üzerinden satanlara karşı gerçekleştiriliyor.

CNN International'ın haberinde Apple'ın güvenlik çalışmalarının iPhone 5'den dolayı içinde bulunduğumuz dönemde biraz yavaşladığının altı çizilirken; Nisan 2009'daki yazışmalarda Çin hükümetinin, yerel işleri tehdit ettiği gerekçesiyle, Mart 2009'da sahte Apple dizüstü bilgisayar üretimi yapılan tesisi incelemeyi reddettiği belirtiliyor.

Cupertino'lu, Asya'daki bu duruma karşı kurduğu takım ise yine aynı bölgedeki sahte Viagra üretimine karşı kurulan Pfizer tarafından kurulan ve görevlerini başarıyla sonuçlandıran takımın üyelerinden oluşuyor. FBI' ın özel ajanlarından olan ve Pfizer'in güvenlik şefi olan John Theriault, Apple'ın takımına da liderlik yaparken; Pfizer'de John Theriault'in takımında çalışan Don Shruhan ise Apple'ın Hong Kong'daki günvelik takımının yöneticiliğini yapıyor.Wikileaks belgelerinde Pekin Büyükelçiliği' ndeki Amerikan yetkililerine Pfizer adına sahte ilaçlara karşı 5 yıl boyunca çalıştığını ifade eden Shruhan, Çin'de üretilen sahte Apple ürünlerinin sayısından ve Apple avukatlarının Çinli yetkililerle görüşmelerindeki acemiliklerinden çekindiğini dile getirmiş.